¿Es esto ‘grava’? Llevo un tiempo rascándome la cabeza. Las imágenes de marketing en el sitio web de MAAP lo muestran un poco sucio, así que eso es una pista, y se dice que es para “caminos alternativos”. En el Reino Unido, eso generalmente significa caminos embarrados, o es lo que dicen cortésmente tus padres cuando describen tu drástico cambio de carrera. En cualquier caso, el maillot MAAP Alt_Road ½ Zip no es tan abiertamente gravel como el maillot Rapha Gravel, pero claramente no es un maillot de carretera completo, entonces, ¿qué es? La pista, creo, está escondida en la etiqueta del cuello.

La forma más fácil de descubrirlo es darle mucho uso, así que lo llevé a montar en bicicleta en condiciones heladas, a montar en carretera en un clima más cálido y a montar en grava en algún punto intermedio para descubrir qué significa realmente ‘Alt_Road’. ¿Es uno de los mejores maillots de gravel o incluso uno de los mejores maillots de ciclismo en general? Desplázate hacia abajo y descúbrelo. Si quieres ir completamente combinado (y seamos honestos, todos lo queremos), también tenemos los pantalones cortos con tirantes MAAP Alt_Road Cargo cubiertos.

Como paquete visual es una camiseta muy atractiva.

Diseño y estética

Esta sección es donde realmente brilla el equipo MAAP, y el maillot Alt_Road ½ Zip (que voy a abreviar de ahora en adelante) no es una excepción desde una perspectiva visual. La paleta de colores de MAAP casi siempre es acertada, especialmente si te gusta el lado un poco más vanguardista del diseño. En comparación con algunas de sus otras ofertas, esta camiseta es bastante sencilla, lo cual también me gusta.

El exterior azul petróleo es precioso, combinado con un motivo de cuadros deformados de color gris muy oscuro en la parte delantera y trasera, que combina con los bolsillos traseros. Aparte de eso, el único contraste es una cremallera y un parche trasero de color azul más brillante, casi juvenil, y una franja reflectante de color rosa salmón en la parte trasera. Nuevamente, es un paquete bastante simple, pero luce realmente elegante.

Nominalmente es media cremallera, pero en realidad es lo que la mayoría de nosotros consideraría una cremallera de un cuarto; No querríamos que algo tan funcional como una cremallera estropee la estética limpia del tablero de ajedrez borracho ahora, ¿verdad?

La cremallera azul principal añade un toque de contraste, aunque sea un poco corta.

Si bien la construcción exterior parece bastante homogénea, salvo por los bolsillos grises en contraste, el material tanto para los paneles laterales como para los bolsillos es un exterior de nailon más resistente a los desgarros, pero en realidad, no se siente mucha diferencia y yo Solo me di cuenta de los paneles laterales mientras volvía a verificar las especificaciones en línea.

Hablaremos del precio más adelante, pero para una camiseta de este precio, normalmente se esperan algunos detalles adicionales. Paneles para esculpir y levantar, algún material aerodinámico para engañar al aire o trozos de malla para descargar el calor. En este caso la construcción es bastante básica. No de forma perjudicial, como también veremos, pero se trata de dos trozos de tela en forma de T, dos paneles laterales y un par de mangas. Está construido como lo que a menudo se conoce como camisetas de ‘corte club’, es decir, aquellas menos preocupadas por engañar al viento y permitir un poco más de libertad de movimiento. Sin embargo, esas camisetas tienden a costar mucho menos.

Los bolsillos son bastante grandes, pero no muy seguros.

Actuación

Voy a empezar con lo único que realmente no me gustó de esta camiseta en términos de rendimiento, y son los bolsillos. Son lo suficientemente profundos como para contener una tonelada de peso muerto, pero la capacidad no es igualada por la seguridad. Siendo realista, es más probable que te pongas esta camiseta si eres de persuasión grave, y con eso vienen muchos más golpes y saltos de conejo mucho más frecuentes (bueno, para mí de todos modos). No me sentía realmente cómodo dejando en mis bolsillos algo valioso como mi billetera o frágil como mi teléfono. Hay un bolsillo para objetos de valor en el lado derecho que se encuentra detrás del bolsillo principal, y si bien es lo suficientemente grande como para albergar un teléfono bastante robusto (un Motorola #BigFlex de gama media), el ajuste alrededor del cuerpo no es lo suficientemente seguro. para evitar que la camiseta cuelgue hacia un lado a menos que la equilibres en el otro lado con algo de peso similar.

Dejando a un lado los bolsillos, realmente disfruté mi tiempo con la Alt_Road Jersey, y eso se debe principalmente a la comodidad. Mientras que el tejido exterior es un tejido sintético más denso, con un brillo casi lustroso, el tejido interior es ligeramente polar. Siendo ligeramente la palabra operativa aquí, ya que esta no es la tela roubaix que encontrarías en el interior de los mejores calentadores de brazos y piernas, pero hay un poco de pelusa de merino para agregar un poco de calidez y dar una sensación verdaderamente maravillosa al lado de la piel. Solía ​​usar una capa base porque las tenía para probar, pero además del gran panel interior de etiqueta detrás de uno de los bolsillos hay muy poco que irrite la piel, así que considere una capa base opcional. La construcción simple también significa menos puntadas con las que lidiar, lo que también agrega comodidad.

El interior de la tela es ligeramente lanudo y extremadamente suave.

He estado usando mi talla de camiseta habitual, una pequeña, y el ajuste es perfecto. Los brazos largos le dan un aspecto moderno, pero son lo suficientemente espaciosos como para que nunca parezcan restrictivos. Alrededor de los hombros es seguro sin ser apretado y espacioso sin siquiera ondear con la brisa. Alrededor del medio, queda cerca de la piel, pero no ceñido. Suficiente espacio para un gran almuerzo en un pub si estás viajando en bicicleta sin que resulte poco favorecedor. Como alguien con SII y propensión a inflarse después de comidas copiosas, esto fue realmente un punto de venta clave para mí mientras pasaba la noche.

La gestión térmica también fue mucho mejor de lo esperado. El tejido es transpirable y, a pesar de tener solo una pequeña cremallera, nunca sentí que iba a sobrecalentarme, ni siquiera en subidas extremadamente prolongadas. Claro, no es una camiseta de carrera de malla y no la usaría en una ola de calor, pero para condiciones cambiantes, es brillante; ¿Mañana fría en el campamento? Ponte unos calentadores para los brazos y una chaqueta cortavientos. ¿Se calienta durante el almuerzo? Quítatelo todo y solo usa la camiseta.

La moda de usar tus mejores pantalones cortos con tirantes y solo una camiseta sigue viva y coleando, y creo que lo que hace esta camiseta es proporcionar un punto intermedio para aquellos que quieren algo que parezca más informal pero con algunos de los beneficios de rendimiento de una camiseta. Curiosamente, la etiqueta en la parte posterior del cuello dice “Alt_Road Tee”, así que creo que he descubierto algo.

En pocas palabras, en términos de rendimiento, es muy parecido a ponerse su camiseta favorita, excepto que es mejor. Y mucho, mucho más caro, lo que nos lleva al siguiente tema.

El corte es holgado, pero nunca holgado.

Valor

Con un PVP de £155/$205/€175, esta es una camiseta cara. Los equipos MAAP casi siempre se encuentran en el extremo superior del espectro tanto en precio como en ejecución y, en su mayor parte, esto está respaldado por características técnicas y una hermosa estética.

Más allá del factor comodidad, no puedo evitar la sensación de que, si bien es hermoso a la vista, puedes obtener la mayoría de los mismos beneficios que ofrece esta camiseta con solo usar una cremallera de un cuarto con corte club. Muchos de ellos también tienen un poco de pelusa o vellón en el interior y ofrecerán el mismo ajuste por una fracción del precio. Es probable que muchos de ellos también tengan mejores bolsillos.

Para llevar bicicletas, es una excelente opción, pero el Rapha Brevet Jersey o su contraparte liviana ofrecen un paquete con más funciones junto con una cremallera completa por un precio más bajo también, por lo que es difícil ver cómo se puede justificar el precio.

Me aseguré de intentar encontrar algunos alt_roads

Veredicto

El maillot MAAP Alt_Road con media cremallera es una propuesta difícil como producto. En términos de rendimiento, es relativamente básico pero extremadamente cómodo, especialmente para viajes más largos, y creo que tiene un aspecto fantástico. Sin embargo, estás pagando por la estética más que por cualquier otra cosa.

Sin embargo, el ciclismo es, para bien o para mal, un deporte estético. La cantidad que quieras comprar depende de ti. ¿Me encantó montar en él? Absolutamente. ¿Me hizo sentir muy elegante cuando me subí al paseo? Absolutamente. ¿Gastaría £155 de mi propio dinero en ello? No, no creo que lo haría.