El gigante suizo de la contrarreloj espera trabajar bien con su nuevo compañero de equipo para el asalto al Tour de Francia Femenino del próximo año

Marlen Reusser ha dado su más fuerte indicio hasta el momento de que sus días en las carreras pronto podrían estar contados cuando a la estrella suiza de la contrarreloj se le preguntó en la presentación del Tour de Francia Femmes sobre la inminente llegada de la prometedora corredora española Paula Blasi a su equipo Movistar.

Blasi tuvo una gran temporada en 2026 mientras competía para el equipo L'IMAD de los Emiratos Árabes Unidos, ganando La Vuelta Femenina y Amstel Gold Race, antes de quedar quinto en su debut en el Tour de France Femmes.

Reusser también tuvo un Tour muy exitoso, ganando la contrarreloj a mitad de carrera y manteniendo el liderato durante tres días antes de perder el maillot amarillo en Mont Ventoux, antes de caer al puesto 14 en la general después de estrellarse el último día en Niza.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

En su intervención en la presentación de la ruta del Tour de Francia Femmes, Reusser también dijo que era una lástima que no hubiera contrarreloj individual en 2027, pero elogió la inclusión de la contrarreloj por equipos en la etapa 3 en Londres y las etapas 2 y 8, similares a las de las Ardenas.

Si bien señaló que el Tour a menudo se decide, al menos en parte, en etapas menos montañosas, también dijo que confiaba en sus posibilidades de afrontar la crítica subida al Puy de Dôme y su final ultra empinado.

te puede gustar



Del 'Proyecto Dijon' al 'Proyecto Niza': la nueva líder del Tour de France Femmes, Marlen Reusser, lista para defender el amarillo hasta el final tras su triunfo en la contrarreloj



“En todas las carreras de mi vida me subestiman”: Marlen Reusser no tiene dudas de cara a la primera gran campaña femenina del Tour de Francia



'Creo que cada vez es más difícil ganar' – Movistar busca defender el podio de Marlen Reusser en el Tour de Francia Femmes en Niza

“Creo que el Puy de Dôme está cerrado a los ciclistas en este momento” (la carretera suele estar cerrada porque todo el volcán es un sitio ecológicamente sensible) “pero recuerdo haber visto al Tour subirlo en 2023; es una subida genial para terminar el Tour”, dijo Reusser.

“Creo que puedo gestionar bien las pendientes (del 12%). No tengo idea de si es posible realizar un reconocimiento, pero si es así lo haré”.

Respecto a la ausencia de una contrarreloj individual, la vigente campeona del mundo y de Europa, Reusser, confirmó que le hubiera gustado “porque eso hace algo muy diferente con la general. No es lo mismo. Pero en cualquier caso me encanta la disciplina (de la contrarreloj por equipos), y creo que es genial”.

En cualquier caso, las etapas muy montañosas podrían ser tan importantes para la general como los días de montaña, de los cuales, como señaló Reusser, sólo quedan los últimos, hasta el punto de que podrían decidir la carrera en general. La cuarta etapa del Tour del año pasado fue un buen ejemplo de ello, ya que jugó un papel importante en la clasificación de la general, con Pauline Ferrand-Prévot mostrando importantes signos de debilidad ese día.

“A veces es así, miramos las grandes etapas de montaña, pero a menudo estas etapas (montañas) son en realidad las más importantes”, dijo Reusser.

Qué leer a continuación



¿Alguien puede detener a Demi Vollering? Analizando a los favoritos para ganar el maillot amarillo femenino del Tour de Francia 2027



“Estaba realmente enfadada conmigo misma, pero todavía estoy vestida de amarillo”: la líder del Tour de Francia Femenina, Marlen Reusser, se queda a punto de ganar la segunda etapa en un gran día en el Jura.



'No estuve tan cerca como pensé que podría estar': Paula Blasi reconoce que su primer Tour de France Femmes fue una curva de aprendizaje más difícil de lo esperado

“Me acaban de preguntar si el Tour del año que viene no será tan difícil como este año. Bueno, las grandes montañas están ahí, suenan difíciles, pero estas etapas montañosas son aún más difíciles en cierto modo, por lo que pueden ser cruciales para la general. Lo vimos el año pasado”.





En cuanto a si habría otro 'Proyecto Dijon' para Reusser, similar al que construyó en torno a la contrarreloj del pasado mes de julio en el Tour de Francia femenino, Reusser sonrió pero dijo que era demasiado pronto para centrarse en etapas específicas.

“Estoy segura de que mi DS está esperando ahí atrás; haremos planes, tenemos mucho tiempo para pensar en lo que vamos a hacer con esta carrera y seguramente tendremos algunos proyectos”, dijo.

Sin embargo, la pregunta de cuánto tiempo seguirá compitiendo Reusser surgió cuando le preguntaron cómo se sentía con la llegada de Blasi al equipo. Con contrato hasta finales de 2027, Reusser afirmó que se jubilaría “pronto” y recordó que, a sus 35 años, ya no es tan joven como antes.

Reusser también dijo que tener un corredor como Blasi en el equipo ofrecía a Movistar una excelente oportunidad para planificar un doble asalto en el Tour GC, dada la probada capacidad de la española para atacar en terreno montañoso como lo hizo para ganar la Amstel Gold Race el año pasado.

“Para Paula, creo que este recorrido del Tour es perfecto porque cuando ves las etapas tipo Ardenas, creo que es bueno tener buenos corredores porque puedes hacer buenas tácticas”, razonó.

“Y creo que ella querrá ganar el Tour en el futuro, y creo que eso es algo bueno. Me retiraré pronto. Ya no soy la más joven, así que creo que tiene sentido tenerla en el equipo; es un gran talento. También es el equipo español, así que eso es bueno”.

La carrera de Reusser la ha visto ganar múltiples títulos de contrarreloj, incluido el Campeonato Mundial, además de ostentar la camiseta de líder en el Tour el verano pasado.

Pero si ahora piensa que puede colgar las ruedas en el corto plazo, en lugar de en el largo plazo, mientras claramente tiene planes de volver a brillar el próximo verano en el Tour, entonces Blasi bien puede ser la forma ideal para que Movistar siga luchando por las Grandes Vueltas en el futuro.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.