El gigante suizo de la contrarreloj espera trabajar bien con su nuevo compañero de equipo para el asalto al Tour de Francia Femenino del próximo año


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Marlen Reusser ha dado su más fuerte indicio hasta el momento de que sus días en las carreras pronto podrían estar contados cuando a la estrella suiza de la contrarreloj se le preguntó en la presentación del Tour de Francia Femmes sobre la inminente llegada de la prometedora corredora española Paula Blasi a su equipo Movistar.

Blasi tuvo una gran temporada en 2026 mientras competía para el equipo L'IMAD de los Emiratos Árabes Unidos, ganando La Vuelta Femenina y Amstel Gold Race, antes de quedar quinto en su debut en el Tour de France Femmes.

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Paula Blasi celebra la victoria general de La Vuelta Femenina 2026 en la cima de L'Alto de l'Angliru