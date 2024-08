El ciclista polaco de la clasificación general fue atrapado en los últimos 200 metros después de lanzar un ataque tardío para intentar superar a Demi Vollering y Puck Pieterse

En busca del maillot amarillo, Kasia Niewiadoma todavía tiene todas las miradas puestas en Demi Vollering (SD Worx-Protime) en el punto medio del Tour de France Femmes, incluso con Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) ganando el sprint triple en Lieja y terminando la etapa 4 entre ella y la campeona defensora entre los tres primeros de la general.

La ciclista polaca no sabía que Pieterse había ganado mientras se secaba tras una etapa empapada, calentaba y hablaba con los periodistas, entre ellos Noticias de ciclismopero no subestimó rápidamente a la estrella multidisciplinaria cuando le dijeron que había superado a Vollering en un final fotográfico.

“Ah, ¿ha ganado? Me debe una, he hecho una buena salida para ella”, bromeó la corredora de Canyon-SRAM. “Por supuesto, sabemos que es una corredora con mucho talento. La conozco de las carreras clásicas”, dijo Niewiadoma, antes de admitir que cree que las altas montañas que se avecinan podrían ser la perdición de Pieterse en la clasificación general.

“Nunca la he visto correr en subidas más largas, así que tal vez, como es ciclista de montaña, le falte un poco más de resistencia que la que tenemos los ciclistas de carretera. Por supuesto, la tengo en cuenta porque tiene mucho talento y es fuerte.

“Pero todavía me concentro principalmente en vencer a Demi (Vollering)”.

Niewiadoma se ha mostrado firme en su objetivo de no conformarse con el podio, una hazaña que ha logrado en las dos ediciones anteriores y únicas del Tour de France Femmes. En cambio, está buscando el amarillo, con un enfoque láser en la actual campeona, Vollering. Sin embargo, sabía que tenía pocas posibilidades en la sprint a tres final después de que el trío demostrara su mayor fuerza en la Côte de la Roche-aux-Faucons a 13 km del final.

“Creo que en los últimos 10 km todos trabajamos por igual, así que fue muy bueno que Demi (Vollering) y Puck (Pieterse) se comprometieran a dar la misma cantidad de trabajo”, dijo Niewiadoma.

“Cuando nos acercábamos a los últimos kilómetros, sabía que Demi era el más rápido, así que si quería ganar, solo tenía que atacar desde el principio, y sé que durante la Lieja-Bastoña-Lieja, un ataque casi dio resultado, así que tenía pensamientos similares en mente”.

En abril, en la carrera de un día, Niewiadoma atacó a 1,2 km de un grupo más grande y Elisa Longo Borghini la superó rápidamente, quedando finalmente en quinta posición. Hoy jugó la final lo mejor que pudo, saliendo desde atrás del trío con el elemento sorpresa y siendo superada únicamente por Pieterse y Vollering en los últimos 200 m.

“Esperé a que Demi (Vollering) estuviera delante para que me costara más reaccionar y me lancé a por todas. Al final me alcanzaron, no sé, a 150 metros de la meta, así que esta vez un poco más cerca que en Lieja, así que espero que la próxima vez todo salga bien”, dijo Niewiadoma.

“Lo único que puedes hacer en los últimos metros es dar lo mejor de ti, ir a por todas. Solo necesitas ese momento de vacilación de los demás. En mi mente, pensaba: 'Solo necesito hacer el kilómetro más difícil y ver qué pasa'”.

Y aunque perdió la victoria, Niewiadoma logró importantes avances en la clasificación general respecto a todas las demás rivales, saltando del puesto 46 al tercer puesto en la general a solo 34 segundos de Vollering (debido principalmente a la contrarreloj de la etapa 3) y con una sólida ventaja de 22 y 47 segundos respectivamente sobre sus rivales en la clasificación general Juliette Labous (DSM-Firmenich PostNL) y Evita Muzic (FDJ-Suez).

“Para ser honesta, es solo el comienzo del Tour. Me sentí bien hoy, así que es bueno saber que afronté una carrera por etapas difícil en buena forma”, dijo la ciclista polaca. “Si termináramos en la subida y yo perdiera, eso sería un poco más doloroso que perder el sprint. Siento que estoy acostumbrada a perder sprints en algunos aspectos”, se rió.