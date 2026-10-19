El ciclista holandés dice: “Tengo bastantes raspaduras en las rodillas y también me duelen las costillas y el hombro, pero creo que el daño después de este golpe es relativamente menor”.

Un choque masivo en el Campeonato Mundial de Pista UCI obligó a la defensora del maillot arcoíris Lorena Wiebes (Países Bajos) a abandonar el Omnium, cayendo duramente en el primero de cuatro eventos, la carrera Scratch, y derribando a más de la mitad del pelotón con ella.

Wiebes iba al frente del pelotón a falta de cuatro vueltas cuando quedó atrapada entre Lara Gillespie (Irlanda) y Elisa Balsamo (Italia), lo que provocó que su bicicleta se deslizara debajo de ella cuando perdió el control del manillar y golpeó la plataforma a gran velocidad. Montando hacia el frente, 13 de los 24 corredores terminaron chocando mientras caían hacia una pila en la parte inferior del peralte.

Veintitrés corredores pudieron volver a montar sus bicicletas y terminar la carrera después de un reinicio, con el japonés Tsuyaka Uchino ganando la carrera Scratch, pero Wiebes, quien ganó el título hace 12 meses en Santiago, Chile, fue abandonado. La estrella holandesa quedó vendada en ambas rodillas, ambos brazos y uno de sus tobillos, pero confirmó a sus medios locales que salió ilesa sin fracturas.

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“Parece que algunos manillares se enredaron. Por lo que puedo ver en las imágenes, simplemente me mantuve en línea. Me estaba concentrando en las chicas que venían por detrás y sentí como si de repente me hubieran eliminado”, dijo Wiebes a NOS en el Velódromo de Shanghai.

“Se siente como si una bola de boliche se me hubiera clavado en las costillas. Mis rodillas están bastante raspadas y también tengo dolor en las costillas y en el hombro, pero creo que el daño después de este golpe es relativamente menor”.

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Es el segundo año consecutivo que Wiebes sufre una fuerte caída en el Campeonato Mundial de Pista, cuando lideraba el Madison del año pasado después de un fallido traspaso con su compañera de equipo Lisa van Belle.

Wiebes, que ya era campeón del mundo de Scratch Race en 2026, debía correr nuevamente en Madison el sábado después del Omnium, y no descartó un regreso rápido, aunque probablemente se necesitarían algunas pruebas importantes.

“Tenemos que ver cómo van las cosas durante el día y si luego puedo hacer un poco de ciclismo con facilidad en el rodillo”, dijo, después de salir cojeando de la pista con cautela con dos miembros del personal del equipo holandés a su lado. “Tal vez vendaremos mi cuerpo aquí y allá y luego veremos”.

Con tres rondas del Omnium completadas en el momento de escribir este artículo, Anna Morris (Gran Bretaña) lidera actualmente la clasificación general antes de la carrera por puntos final.

La multitudinaria caída en el ómnium que ha provocado el abandono de Lorena Wiebes, que no ha podido defender su título de campeona del mundo. #Shanghai2026 #LaCasadelCiclismo https://t.co/KPWLAv61xb16 de octubre de 2026

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