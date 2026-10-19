El ciclista holandés dice: “Tengo bastantes raspaduras en las rodillas y también me duelen las costillas y el hombro, pero creo que el daño después de este golpe es relativamente menor”.

Un choque masivo en el Campeonato Mundial de Pista UCI obligó a la defensora del maillot arcoíris Lorena Wiebes (Países Bajos) a abandonar el Omnium, cayendo duramente en el primero de cuatro eventos, la carrera Scratch, y derribando a más de la mitad del pelotón con ella.

Wiebes iba al frente del pelotón a falta de cuatro vueltas cuando quedó atrapada entre Lara Gillespie (Irlanda) y Elisa Balsamo (Italia), lo que provocó que su bicicleta se deslizara debajo de ella cuando perdió el control del manillar y golpeó la plataforma a gran velocidad. Montando hacia el frente, 13 de los 24 corredores terminaron chocando mientras caían hacia una pila en la parte inferior del peralte.

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Campeonato Mundial de Pista Tissot UCI 2026 - Velódromo de Chongming Shanghai, Shanghai, China - Omnium femenino - Lorena Wiebes (Países Bajos) siendo entrevistada después de estrellarse en la carrera Scratch de Omnium femenino