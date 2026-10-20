El estadounidense nunca esperó llevarse la camiseta arcoíris masculina de élite: “Pero puede pasar cualquier cosa, es una locura”.


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El campeón mundial de ruta Brandon McNulty ha dicho que le gustaría apuntar a una victoria de etapa en el Tour de Francia del próximo año como su principal objetivo inicial para 2027.

Después de conseguir en solitario el primer oro en una carrera de ruta masculina de élite de EE. UU. en más de tres décadas en el Campeonato Mundial, McNulty completó su temporada 2026 con una impresionante campaña de un día en Italia, que culminó con una victoria en el Veneto Classic el domingo.

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Campeonato Mundial de Ruta 2016: Brandon McNulty celebra su victoria en la contrarreloj masculina junior