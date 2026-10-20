El estadounidense nunca esperó llevarse la camiseta arcoíris masculina de élite: “Pero puede pasar cualquier cosa, es una locura”.

El campeón mundial de ruta Brandon McNulty ha dicho que le gustaría apuntar a una victoria de etapa en el Tour de Francia del próximo año como su principal objetivo inicial para 2027.

Después de conseguir en solitario el primer oro en una carrera de ruta masculina de élite de EE. UU. en más de tres décadas en el Campeonato Mundial, McNulty completó su temporada 2026 con una impresionante campaña de un día en Italia, que culminó con una victoria en el Veneto Classic el domingo.

En una larga entrevista con El equipoMcNulty explicó que tener el maillot arcoíris es una experiencia liberadora al competir, ya que le permite correr mayores riesgos al atacar y sentir una moral más fuerte en todos los sentidos.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

También lo ha hecho más ambicioso, dijo, con el gran objetivo para 2027 de lograr una victoria de etapa en el Tour de Francia, incluso si la victoria general en un Gran Tour, en su opinión, probablemente siempre estaría fuera de su alcance.

“Incluso simplemente subir al podio (de la general final) sería mucho”, dijo el corredor del UAE Team Emirates-XRG, “es un gran compromiso y por ahora, estoy feliz de ayudar a nuestros líderes Isaac (Del Toro) y Tadej (Pogačar).

te puede gustar



'Tal vez desaparezca y volveré a sufrir': el campeón mundial Brandon McNulty sigue en lo más alto mientras realiza un comienzo impresionante en su reinado del maillot arcoíris.



Brandon McNulty: No me siento agobiado por el maillot arcoíris, solo siento que estoy tratando de honrarlo



Veneto Classic: Brandon McNulty marca la temporada con su primera victoria con las rayas arcoíris

“Para mí, el principal objetivo sería ganar una etapa del Tour, ya que eso es lo que me falta en mi palmarés. Eso es realmente lo que me gustaría”.

Antes de la victoria de McNulty en la contrarreloj inaugural de la Vuelta a España en Lisboa en 2024, el estadounidense también logró la victoria en solitario en una etapa muy montañosa del Giro de Italia en 2023. Ha corrido el Tour tres veces, tanto en 2021 como en 2022 y luego nuevamente en 2026, cuando fue abandonado en la etapa 18 después de enfermarse.

Sin embargo, McNulty se recuperó para competir este otoño, comenzando en el GP de Québec antes de lograr el mayor triunfo de su carrera unas semanas después también en Canadá. Luego continuó corriendo detrás de Il Lombardia hacia su primera victoria desde que ganó el maillot arcoíris el domingo. Pero como él dijo El equipo, terminar su temporada tan tarde siempre había sido el plan y no porque ahora estuviera vistiendo la camiseta de campeón.

“(Véneto) ha estado en mi calendario desde enero”, dijo. “Siempre me han gustado las carreras, pero con la camiseta es aún más bonito.

“Tengo la sensación de que el calendario pasa más rápido y de mejor manera. No cuento los kilómetros. Cada vez que bajo la vista veo las rayas del arcoíris. Es una sensación nueva”.

Qué leer a continuación



'Espero haberlo hecho sentir orgulloso': el nuevo campeón mundial Brandon McNulty reconoce la ausencia del dos veces ganador Tadej Pogačar y mantiene el arcoíris dentro del equipo de los EAU



El nuevo campeón mundial Brandon McNulty debutará con el maillot arcoíris en el Giro dell'Emilia



'Seguiremos compitiendo como siempre lo hacemos': Brandon McNulty dice que el estatus de nuevo campeón mundial no cambiará su enfoque de carrera

Cuando se le preguntó si la camiseta le daba más confianza, estuvo de acuerdo y dijo: “Ya lo he sentido estas dos últimas semanas en Italia. Me siento un poco más libre”.

“Cuando ataco, no es que no me importe lo que pase, pero si me rompo, no es necesariamente tan grave, así que eso significa que puedo correr más agresivamente, creo. Espero mantener esa sensación el próximo año, veremos si funciona”.





De Richmond a Montreal, pasando por Doha

Volviendo a su primera participación en el Mundial en Richmond en 2015, McNulty dijo que recordaba haber estado en la línea cuando Peter Sagan ganó y lo “eléctrica” ​​que había sido la atmósfera, mientras que su proclamación como Campeón del Mundo Junior TT en Doha en 2016 un año después significó que tenía un poco de experiencia de cómo se sentía al usar un maillot arcoíris. Pero inmediatamente lo matizó añadiendo que “como profesional de élite, estoy en un planeta totalmente diferente”.

“Nunca pensé que podría usar esta camiseta, pero aquí estamos. Cualquier cosa puede pasar, es una locura”.

Hizo hincapié en El equipo que seguía siendo el mismo corredor con las mismas fortalezas y debilidades, y que no había ninguna posibilidad de que ganara repentinamente los cinco Monumentos. Más bien prefirió centrarse en lo que le había funcionado en las cinco o seis temporadas anteriores e intentar seguir progresando.

“Estoy un poco dividido entre las carreras por etapas y las carreras de un día, pero me encantan las Clásicas; las encuentro más entretenidas. Amstel y Lieja siempre han estado entre mis favoritas, y me encantaría poder desempeñar un papel en el final de esas carreras, para explorarlas más a fondo. Por supuesto, si Tadej está ahí, es una historia diferente”.

McNulty también rechazó la idea de que tener un campeón mundial como él, trabajando para Pogačar en algunas carreras, fuera de alguna manera un concepto extraño. Señaló que, si bien los Emiratos Árabes Unidos se habían “mimado” por tener un corredor con el maillot arcoíris que ganaba todas las carreras, ese no siempre fue el caso con los campeones del mundo anteriores.

Como él mismo lo expresó, “estar en la cabeza del pelotón, con Tadej a mi rueda, también es genial y especial. Estoy feliz de poder hacerlo. Siempre es un honor”.

En cuanto al aquí y ahora, McNulty le dijo al entrevistador de televisión de la organización en Veneto que si bien las carreras ya habían terminado, aún quedaban algunos viajes y obligaciones con el equipo antes de regresar a casa para descansar.

“El mes que viene tendremos algunos campamentos de equipo y muchas otras cosas y luego disfrutaré de un tiempo libre”, dijo. “Entonces volveremos a las carreras el año que viene”.