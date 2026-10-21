“Siento que he alcanzado la cima de mis objetivos para las carreras todoterreno”, dice el dos veces campeón de Leadville 100

Melisa Rollins está colgando sus ruedas todoterreno para embarcarse en un viaje de carreras de primer nivel con EF Education-Oatly, después de haber firmado un contrato de dos años con el equipo WorldTour a partir de 2027.

La dos veces campeona de Leadville 100 y actual campeona nacional de maratón de cross-country de EE. UU. dijo que sentía que había alcanzado la cima de su carrera todoterreno y que se deleitaba con un cambio de carrera.

“Cuando se me presentó la oportunidad de competir para EF Education-Oatly, al principio pensé: 'No, creo que estoy muy, muy cómoda. Me gusta mucho lo que estoy haciendo. Puedo mantenerme a mí misma. Siento que he encontrado un lugar en el que soy buena'”, dijo en un anuncio del equipo el lunes.

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“Pero luego lo pensé más y me pregunté: ¿es esto la cima? ¿Es aquí donde quiero estar? ¿O quiero probar algo nuevo y realmente ver de qué soy capaz en una disciplina diferente? En pocas palabras, así es como me encontré diciendo 'sí' y dándole un giro. Eso es súper emocionante”.

Después de haber corrido en una combinación de ciclismo de carretera, grava y montaña hasta ahora en su carrera, Rollins ganó su primer título de Leadville 100 en 2024 y nuevamente este año. La temporada pasada ganó Chequamegon y SBT GRVL, y quedó tercera en la clasificación general del Life Time Grand Prix. Este año, también ganó el título nacional de maratón de cross-country y terminó segunda en Little Sugar MTB.

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A pesar de ser 10 años más joven que los “niños grandes”, el talento multidisciplinario sub-23 Kylee Hanel prospera en “largas y agotadoras carreras de grava” con Leadville al acecho.

“Comencé a correr todo terreno. Siempre hice carreras de resistencia más largas, y resultó que se convirtió en la serie Life Time Grand Prix, así que realmente funcionó para mí”, dijo.

“Eso comenzó como un hobby, así que solo he estado corriendo al frente de estas carreras durante los últimos dos o tres años, pero una vez que comencé a mejorar, siento que he alcanzado la cima de mis objetivos para las carreras todoterreno”.

Ya compitió en Europa (Bélgica y Luxemburgo) hace varios años con el Blue Ridge Twenty24 de Virginia y dijo que volver a centrarse en la carretera le pareció una buena elección, y que se trasladará de Utah a Europa para competir exclusivamente en la carretera.

“No es como si estuviera completamente ciega. Tuve la experiencia completa. Pude correr en Bélgica cuando estuve allí, y siento que eso es algo especial. Corrí en Luxemburgo y me encantó”, dijo. “Realmente me gustó ese estilo de carrera con una subida empinada de cinco a 10 minutos. Creo que cuando hay algo realmente difícil en el recorrido que lo hace selectivo, ahí es donde descubrí que realmente lo disfruté”.

Rollins también dijo que un revés por lesión esta temporada la ayudó sin darse cuenta a prepararse para dar el paso al WorldTour.

“Aprendí que puedes superar la tristeza y elevarte más alto de lo que estabas antes del revés. Se necesita confianza, se necesita dedicación, se necesitan todas las cosas que te llevaron al lugar donde estabas antes del revés para superarlo. Y con una nueva mentalidad, te volverás aún más fuerte”, dijo.

“Creo que me preparó para hacer este movimiento, de hecho. No estoy seguro de haber estado listo para esto si no me hubiera roto el codo a principios de este año y me hubiera recuperado de una manera tan fuerte y dominante”.

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