“Siento que he alcanzado la cima de mis objetivos para las carreras todoterreno”, dice el dos veces campeón de Leadville 100

Melisa Rollins está colgando sus ruedas todoterreno para embarcarse en un viaje de carreras de primer nivel con EF Education-Oatly, después de haber firmado un contrato de dos años con el equipo WorldTour a partir de 2027.

La dos veces campeona de Leadville 100 y actual campeona nacional de maratón de cross-country de EE. UU. dijo que sentía que había alcanzado la cima de su carrera todoterreno y que se deleitaba con un cambio de carrera.

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