El belga cayó al sexto puesto de la general y “ahora puede olvidarse de la clasificación” – vídeo

Michael Vanthourenhout parecía estar en una posición privilegiada en Aardbeiencross, la cuarta prueba de la Superprestige Series en Merksplas, Bélgica, el sábado. En un circuito seco y rápido, el piloto de Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw se colocó al frente del pelotón y se adelantó a la sección de arena decisiva al final de la segunda de 11 vueltas. A continuación habló con su compañero Yordi Corsus, que inmediatamente se puso en cabeza para presionar al grupo y provocar una primera división de unos 25 corredores.

La siguiente vez en la arena, Vanthourenhout una vez más se puso al frente, pilotando suavemente y sin meterse en problemas. Pero todo eso cambiaría en la cuarta vuelta.

Mientras Wout Janssen aumentaba el ritmo en cabeza, una caída derribó a Vanthourenhout después de que su compañero de equipo Gerben Kuypers, que iba cerca, golpeara un poste. Mientras los demás jinetes involucrados volvían a montar rápidamente, Vanthourenhout permaneció en el suelo, abofeteándolo de dolor y frustración. Después de recibir asistencia del equipo médico, finalmente logró ponerse de pie y caminar con cautela fuera del circuito antes de volver a montar en su bicicleta para regresar a la caravana del equipo. Su traje desgarrado mostraba una cadera izquierda ensangrentada.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

El ciclista de 32 años estaba en problemas cuando los medios belgas lo alcanzaron.

“Sólo tengo problemas con la cadera. El movimiento en la bicicleta funciona, pero hacer clic es difícil. Tal vez lo hagan examinar de todos modos, pero a primera vista no está tan mal”, dijo Vanthourenhout. VTM Nieuws.

te puede gustar





Superprestige Oversijse: Michael Vanthourenhout logra la victoria en solitario en Druivencross





Superprestige Merksplas: Niels Vandeputte supera a Joran Wyseure y consigue su primera victoria de la temporada





Superprestige Middelkerke: Joran Wysure se roba la victoria mientras Michael Vanthourenhout tiene un acalorado enfrentamiento con Cameron Mason

“Antes de darme cuenta, estaba en el suelo. Una curva donde estábamos sentados uno al lado del otro con cuatro o cinco corredores, y allí estaba yo…”, añadió. “Es una lástima, porque me lo había puesto en la mira y ahora puedo olvidarme de la clasificación”

Vanthourenhout cayó del tercer lugar en la general, a sólo dos puntos del líder, al sexto lugar, a 15 puntos del nuevo líder Joran Wyseure.

“Ojalá podamos empezar mañana”, añadió, “si realmente no mejora, entonces sí, haremos más pruebas en el hospital”.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.