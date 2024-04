El canadiense suele ser un aspirante al podio, pero cambia su enfoque al Giro de Italia

El director deportivo de Israel-Premier Tech, Rik Verbrugghe, ha revelado que el canadiense Michael Woods no competirá en La Flèche Wallonne y Liège-Bastogne-Liège, sino que el equipo se construirá alrededor del ganador de la Flèche de 2022, Dylan Teuns, y del ganador del Tour Down Under, Stephen Williams.

En La Flecha Valona de este año, el pelotón afrontará por primera vez cuatro veces la famosa meta de rotura de piernas en el Mur de Huy. El Clásico de mitad de semana cubre 199,1 km montañosos que incluyen ascensos de 1,3 km, 9,6% Mur de Huy después de 104,1 km, 135,8 km, 167,5 km y la meta.

Se espera que Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R), David Gaudu (Groupama-FDJ) y Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) Serán candidatos a la victoria el miércoles.

ciclismonoticias Entiende que Woods se ha visto frenado por un virus en las últimas semanas, pero es probable que recupere su forma a tiempo para el Giro de Italia.

Woods tiene una impresionante serie de resultados en las Ardennes Classics, terminando cuarto, sexto, cuarto y tercero en las últimas ediciones de la Flecha Valona. Ha terminado entre los diez primeros en Liège-Bastogne-Liège en seis ocasiones, incluido segundo detrás de Bob Jungels en 2018.

“Corrió la Volta a Catalunya pero algo andaba mal, así que decidimos dejarlo en casa. No correrá La Flèche Wallonne ni Liège-Bastogne-Liège”, dijo Verbrugghe al podcast del canal de televisión belga. RTBF.

“Sin él, nos centraremos en respaldar a Dylan Teuns y Stephen Williams, quienes realmente podrían crear una sorpresa en el Mur de Huy.

“Echaremos de menos la presencia de Michael Woods, pero estará 100% preparado para el Giro”.

La alineación completa de Israel-Premier Tech para Flèche Wallonne aún no se ha confirmado, pero se espera que sea un equipo fuerte con Nick Schultz, Jakob Fugslang, Jake Stewart, Simon Clarke y George Bennett.