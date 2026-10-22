El danés de 29 años deja EF Education-EasyPost después de cuatro años


Comparte este artículo



1

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


El todoterreno danés Mikkel Honoré se ha unido a Jayco AlUla para la temporada 2027, anunció el martes el equipo australiano WorldTour.

Listo para reforzar su núcleo de Clásicos montañosos, el versátil joven de 29 años aporta ocho años de experiencia compitiendo en el nivel de élite a su nuevo equipo, después de temporadas en Deceuninck-QuickStep y más recientemente en EF Education-EasyPost, con quien ha competido desde 2023.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: