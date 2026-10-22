El danés de 29 años deja EF Education-EasyPost después de cuatro años

El todoterreno danés Mikkel Honoré se ha unido a Jayco AlUla para la temporada 2027, anunció el martes el equipo australiano WorldTour.

Listo para reforzar su núcleo de Clásicos montañosos, el versátil joven de 29 años aporta ocho años de experiencia compitiendo en el nivel de élite a su nuevo equipo, después de temporadas en Deceuninck-QuickStep y más recientemente en EF Education-EasyPost, con quien ha competido desde 2023.

Honoré tiene dos victorias profesionales a su nombre, ambas de 2021: una victoria de etapa en Itzulia Basque Country y una victoria de etapa en Settimana Internazionale Coppi e Bartali, donde también terminó segundo en la general detrás de su compatriota Jonas Vingegaard.

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Su temporada 2026 se vio afectada por un terrible accidente en el Heylen Vastgoed Heistse Pijl, donde sufrió fracturas en las costillas, vértebras y clavícula, además de un neumotórax (colapso pulmonar), y tuvo que pasar un tiempo en cuidados intensivos.

Lo mantuvo fuera de acción durante tres meses hasta septiembre, regresando en buena forma en el Tour de Luxemburgo, donde terminó segundo detrás de Mathieu van der Poel en la última etapa, y en el Campeonato Mundial, donde estuvo entre los grupos de cabeza durante gran parte de la carrera camino al puesto 19 en Montreal.

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“Estoy muy emocionado de unirme al equipo el próximo año, significa mucho para mí y es un gran punto en mi carrera tener tal cambio y unirme a la mentalidad y filosofía del equipo Jayco AlUla”, dijo Honoré en el anuncio.

“En cuanto a la caída que tuve a principios de esta temporada, me dio una perspectiva completamente diferente sobre la vida y el ciclismo. En general, me siento mucho más privilegiado de poder hacer lo que amo.

“Creo que estoy disfrutando las carreras mucho más ahora que antes. Todavía siento que tengo mucho que dar con toda mi experiencia y mis propias ambiciones y tengo muchas ganas de ser parte del equipo Jayco AlUla y tratar de lograr grandes cosas juntos en el futuro”.

Es el noveno recién llegado a Jayco AlUla para la próxima temporada, después de que cuatro corredores se graduaran ayer del programa de desarrollo de Hagens Berman: Wil Holmes, Ben Wiggins, Jed Smithson y Adam Rafferty, y Ugo Fabries, Oliver Bleddyn, Alessandro Fancellu y Sam Welsford ya han sido anunciados en las últimas semanas.

Habiendo terminado su año compitiendo en el Tour de Guangxi en China la semana pasada, Honoré no tendrá que esperar mucho para conocer a sus nuevos compañeros de equipo en el campo de entrenamiento en el norte de Italia, ya que se reunirán antes de 2027.

Jayco AlUla fue uno de los dos equipos masculinos WorldTour que no presentaron todos sus documentos esenciales a tiempo para la fecha límite de inscripción de la UCI del 15 de octubre, pero están buscando el estatus de primera división para la próxima temporada.

Se enfrentaron a retrasos similares hace 12 meses debido a un “problema de papeleo”, pero tenían todo asegurado antes de la fecha límite de diciembre, por lo que se les otorgó el estatus WorldTour. Al final de la temporada como visitante de 2026, estaban listos para terminar como el equipo masculino en el puesto 14, dos puestos más que en 2025.

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