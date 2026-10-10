El ecuatoriano Mateo Ramírez se hará profesional con la selección española en 2027 a pesar de estar en el camino de desarrollo de los EAU

El UAE Team Emirates-XRG perderá a uno de sus jóvenes talentos emergentes en 2027: el piloto de la Generación Z, Mateo Ramírez, dejará el equipo para convertirse en profesional con Movistar.

Ramírez, de 20 años, de Ecuador, terminó cuarto en la clasificación general del Tour de l'Avenir este verano, apenas unas semanas después de obtener el segundo puesto en el Giro d'Italia Next Gen, y se ha establecido como uno de los talentos generales más emocionantes del pelotón sub-23.

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