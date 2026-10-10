El ecuatoriano Mateo Ramírez se hará profesional con la selección española en 2027 a pesar de estar en el camino de desarrollo de los EAU

El UAE Team Emirates-XRG perderá a uno de sus jóvenes talentos emergentes en 2027: el piloto de la Generación Z, Mateo Ramírez, dejará el equipo para convertirse en profesional con Movistar.

Ramírez, de 20 años, de Ecuador, terminó cuarto en la clasificación general del Tour de l'Avenir este verano, apenas unas semanas después de obtener el segundo puesto en el Giro d'Italia Next Gen, y se ha establecido como uno de los talentos generales más emocionantes del pelotón sub-23.

Sin embargo, su contrato con el UAE Team Emirates-XRG Gen Z solo vencía hasta finales de este año, y con su equipo WorldTour casi lleno para 2027, no parecía haber espacio para que se convirtiera en profesional este invierno. Entonces, en lugar de pasar un año más con la selección sub-23, Ramírez encontró un contrato profesional con Movistar.

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“Estoy muy feliz y emocionado de empezar mi carrera en WorldTour con Movistar. Es un equipo con una enorme trayectoria en el ciclismo y creo que encaja muy bien conmigo, donde siento que puedo seguir creciendo, desarrollándome como ciclista y ganando experiencia”, afirmó.

“Estoy muy motivado para el año que viene y quiero dar lo mejor de mí, seguir evolucionando cada día y aprovechar esta oportunidad para conseguir los objetivos deseados”.

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Con sólo 20 años, Ramírez ya ha demostrado dónde residen sus habilidades como escalador de primer nivel y especialista en la general, y aunque a Movistar nunca le faltan escaladores, no siempre ha tenido un contendiente serio en la general en sus libros.

Sin embargo, después de la victoria de Enric Mas en la Vuelta a España, su valor como equipo de general solo ha aumentado, y Ramírez se unirá a jugadores como Cian Uijtdebroeks e Iván Romeo como su próxima generación de contendientes generales.

Ramírez ya es el quinto fichaje del equipo para 2027 y se unirá a su compatriota Jefferson Cepeda en lo que será un Movistar fuerte para las próximas temporadas.

“Mateo es un piloto con mucho talento y con un gran potencial de mejora”, dijo el director del equipo Sebastián Unzue.

“Nuestro objetivo es apoyarlo en cada paso de su desarrollo para que alcance su máximo potencial en los próximos años. Estamos muy entusiasmados con su llegada y ansiosos por comenzar a trabajar juntos”.

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Una 'pérdida' poco común para el equipo de los Emiratos Árabes Unidos Emirates-XRG

Si bien no conocemos los entresijos de las negociaciones de Ramírez con los Emiratos Árabes Unidos, y cuánto querían mantenerlo en sus libros, es inusual ver a un talento joven salir de sus filas cuando su potencial aún se está desarrollando.

El equipo tiene la costumbre de identificar y retener talentos a largo plazo. Sin embargo, este movimiento tal vez resalta las limitaciones de eso: incluso cuando tienes el presupuesto para fichar a quien quieras, todavía estás limitado por el espacio en la plantilla, e incluso los Goliat del pelotón no pueden fichar a todos.

Desde el lado de Ramírez, claramente se siente listo para convertirse en profesional, y en la era actual, dar ese paso a los 20 no es inusual, por lo que se puede ver por qué buscó un contrato WorldTour en lugar de optar por pasar otro año en el nivel sub-23.

Entonces, si bien puede ser una historia inusual la de un joven escalador que abandona los Emiratos Árabes Unidos, es bueno ver el talento esparciéndose por el pelotón. Después de las hazañas de Movistar este año en la Vuelta a España, es emocionante para ellos tener un futuro contendiente de la general en sus libros.