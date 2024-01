Si ha pasado algún tiempo conduciendo cuando hace frío y humedad, conoce el desafío que presentan los guantes. He pasado incontables horas buscando el guante mágico que se mantenga seco y no lo he conseguido. Cuando armé la lista de los Los mejores guantes de ciclismo de invierno. Incluso incluí una sección que explica que no existen los guantes impermeables. A pesar de eso, todos los expertos con los que he hablado han señalado que los guantes de concha son la mejor opción disponible y uno de esos expertos trabaja en sportful. Este año la marca tiene una nueva opción de carcasa diseñada exactamente para superar los recorridos más húmedos y fríos y se aseguraron de que tuviera la oportunidad de compartir detalles con ustedes.

En el pasado, salía de casa con una mochila de carreras Apidura llena solo de guantes. Los guantes dejan de retener el calor después de un par de horas de lluvia sostenida y si quisiera evitar la congelación, tendría que cambiarlos. Es una solución que funciona, pero todavía significa que durante gran parte del viaje tengo los dedos fríos y estoy decidiendo si ya es hora de cambiarme los guantes. Sin embargo, los guantes Sportful Lobster son diferentes y mi esperanza era que el diseño significara una nueva era de conducción cómoda en invierno. Si conoces la dificultad de andar en mojado y frío y también estás buscando una solución, sigue leyendo para ver lo que encontré.

Al igual que otros guantes Sportful, los guantes Lobster sientan muy bien en los manillares.

Diseño y estética

La industria de actividades al aire libre en general, el montañismo en particular, no es ajena al concepto de guante de concha. No soy joven y tengo un par de guantes de concha de la marca Outdoor Research de cuando era niño. En la práctica, son antiguos y, sin embargo, la industria del ciclismo no parece haberse popularizado. Digo esto porque en cierto modo lo que Sportful está haciendo con este guante Lobster es innovador, pero a los efectos de describir el diseño, realmente no lo es.

Lo que obtienes con el guante Sportful Lobster es un tejido de membrana impermeable de 2 capas en un perfil de guante Lobster. Sportful enumera el tejido como 100% poliamida, pero puedes leerlo como nailon sintético. La referencia a las capas significa que hay un tejido en la cara exterior y nada más que la membrana en la interior. En el lenguaje de la tela, se considera impermeable y transpirable.

La única opción de color es el negro y no hay detalles reflectantes. Tampoco hay gráficos, aparte de un logotipo de Sportful muy pequeño, y todos los tejidos son iguales, sin dejar casi nada que rompa el diseño. La sensación real de la tela también es bastante estándar. Es lo suficientemente resistente como para usarlo como guante, pero no coincide con el exterior más resistente del Guantes ciclismo invierno Gore Wear C5 Gore-Tex Thermo .

Las costuras selladas y el tejido exterior impermeable no significan nada adicional para saturarse bajo la lluvia.

El detalle exterior más destacable, además de la forma de langosta, es el agarre de silicona en la palma. Toda la palma, e incluso los extremos de cada una de las dos secciones de los dedos, tiene un patrón muy apretado de barras en ángulo de silicona. El único punto de relieve es el pulgar, donde hay un diseño que parece compatible con la pantalla táctil, pero no lo es. En realidad, no hay detalles específicos compatibles con pantallas táctiles, pero aún así funcionan tan bien como una amplia gama de guantes.

En cuanto al ajuste, Sportful ofrece tres tallas. En lugar de etiquetarlos como pequeños, medianos y grandes, hay S/M, L/XL y XXL. Es aún más complicado sin un tamaño específico en la guía que coincida. Normalmente me quedo entre pequeño y mediano y tiendo a elegir pequeño para Sportful. Para estos, la opción más pequeña es un ajuste perfecto con suficiente espacio para colocar capas y al mismo tiempo conservar tanta destreza como se espera.

Dado que se trata sólo de una carcasa, el ajuste no es crítico. El único lugar donde sospecho que hacerlo mal podría ser un problema es en la muñeca. Hay un puño largo que termina en un cordón elástico, pero hay un punto elástico adicional en la muñeca. Es algo apretado para ayudar a mantener el agua afuera, y querrás acercarlo al tamaño correcto.

Actuación

Como a la mayoría de la gente, no me gusta especialmente montar en bicicleta bajo la lluvia. Si tuviera la opción, elegiría que no llueva, pero así es la vida en esta parte del mundo y prefiero montar en bicicleta que no hacerlo. Aunque el clima es algo curioso. Cuando necesito que llueva para poder probar un par de guantes, el pronóstico es seco.

Ya había pasado los guantes Sportful Lobster debajo del grifo. La actuación fue impresionante y salí con las manos secas. Sin embargo, esa prueba no cuenta toda la historia. Aunque puedes saber si una tela es técnicamente impermeable, existe otra capa para mantener tus manos secas. No siempre está claro por qué un guante te deja frío y mojado, pero casi siempre hay una desconexión entre las horas que pasas conduciendo con las manos bajo la lluvia y la impermeabilidad de un tejido a nivel técnico. Sabía que necesitaba al menos una hora de lluvia fuerte pero, por supuesto, eso no fue lo que obtuve. La última lluvia fuerte llegó cuando el pronóstico anunciaba tiempo seco y salí de casa completamente desvestido. Lo que tuve que conformarme fue simplemente con una lluvia ligera, pero aun así aprendí mucho.

Mientras recorría un sendero observando la cantidad de lluvia que se acumulaba en mi Garmin, tuve tiempo de considerar el período previo a esta prueba. Innumerables veces había salido a dar una vuelta con un par de guantes nuevos con la esperanza de que esta vez permanecieran secos. Cuando finalmente terminaron como una masa de tela empapada en mi mochila, hice muchas llamadas telefónicas. Le pedí a expertos y diseñadores de productos de Gore, 7mesh, Sportful y una variedad de otras compañías que intentaran descubrir cuál era la desconexión y cómo podía mantener mis manos secas y calientes. Se convirtió en una misión personal y algo que esperaba poder compartir con los lectores, pero finalmente lo consideré imposible y me di por vencido.

Surgieron una variedad de explicaciones, pero un consejo que escuché una y otra vez fue que la respuesta sería un caparazón. Con menos material para retener el agua, la membrana tendría más posibilidades de funcionar y un eventual cambio de los guantes interiores sería menos complicado. La gente detrás Disentimiento 133 guantes Tuve la misma idea pero esos son guantes. Nunca serán tan cálidos como un diseño de langosta y además hay un nivel de complicación adicional debido al sistema de cierre.

Sportful lo mantiene muy simple con el diseño del guante Lobster. Simplemente póntelos y el elástico en la muñeca los mantendrá en su lugar. Podrías apretar el extremo del brazalete, pero yo nunca lo hice. Es importante mantener la muñeca sellada de todos modos, así que mantén el extremo dentro de la manga de tu chaqueta. Hay algunos detalles adicionales en los nudillos para ayudar con la destreza, pero aunque parezca innecesario, no duele nada.

Aunque me estoy andando por las ramas; ¿Mantienen tus manos secas? Hasta ahora lo han hecho, pero no creo que acaben siendo perfectos. La lluvia ligera de Oregón sigue siendo abundante y, hasta ahora, no he conseguido que se filtren. Lo que aprendí durante esos paseos con lluvia más ligera es que tienen mucha más destreza que un guante aislante voluminoso y que el forro que elijas es muy importante.

Me habían advertido que el sudor podría ser un problema real si alguna vez lograba evitar la lluvia y eso se convirtió en un problema. Elige tu aislamiento con cuidado, tuve que experimentar un poco. El guante interior debe ser algo sin membrana y debe coincidir con el calor que necesitas. Al final, me decidí por los guantes Smartwool Merino Liner y fue una buena elección alrededor de 5 grados C / 41 grados F.

Sin embargo, encontré algo más y lo consideraría un error desafortunado. Sportful pega cinta adhesiva en las costuras de estos guantes, pero no en todas. Después de conducir un poco bajo una lluvia ligera, quería ver cómo manejaban la lluvia. El grifo no es realista porque es demasiado fácil, pero la ducha no es realista porque es demasiado dura. Sin embargo, hay una costura que creo que es problemática. La parte del guante que alberga los dos primeros dedos no tiene costuras selladas a los lados. Al sostener las capuchas durante un viaje con la costura hacia arriba y en la ducha, eventualmente goteaba.

Veredicto

Como dije, la ducha no es una prueba realista de lo que es andar bajo la lluvia. Lo que creo que señala es que Sportful debería haber sellado esas costuras pero también que sigue sin haber magia. Supongo que si llueve lo suficiente y viajo durante el tiempo suficiente, el agua saldrá por las costuras sin explotar. Los guantes Sportful Lobster no son perfectos, pero siguen siendo mi opción favorita actual para montar cuando hace frío y humedad.

Parte de lo que me gusta es que son calentitos y cómodos. Me encanta la forma en que Sportful añade tanto agarre de silicona a las palmas de sus guantes. Sin embargo, una gran consideración es que todos los guantes fallan. Volver a casa con cuatro o cinco pares de guantes voluminosos y empapados es una molestia. También hay que tenerlos y unos buenos guantes no son baratos.

Los guantes Sportful Lobster ofrecen más opciones. No retienen agua por sí mismos, por lo que solo necesitas una concha. Agregar una colección de guantes merino económicos es bastante más económico. También puedes ser creativo con lo que haces para el delineador. Personalmente, voy a abrazar las manos mojadas y ver si un par de guantes de neopreno están lo suficientemente calientes si los meto dentro de estos guantes Sportful Lobster. Supongo que pasará un tiempo antes de que esté dispuesto a salir de casa con menos guantes, pero también creo que los guantes Sportful Lobster eventualmente significarán que ya no será una necesidad.

