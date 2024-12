El jugador de 34 años describe el calendario de la temporada 2025 y elogia los nuevos fichajes Castrillo y Pescador

Nairo Quintana ha revelado que afrontará dos Grandes Vueltas en 2025, con el Giro de Italia y la Vuelta a España entre sus objetivos para la nueva temporada.

El colombiano prepara su segunda temporada de regreso en Movistar, la décima de su carrera con la selección española. Cumplirá 35 años en febrero, pero todavía tiene grandes esperanzas en el futuro, con un papel libre en el Giro de mayo en el menú junto con un papel de apoyo a Enric Mas en la Vuelta.

Disputó ambas carreras en 2024 después de un año alejado de las carreras de alto nivel en 2023. Un segundo puesto en la etapa 15 del Giro, en Livigno, fue lo más destacado del año que acaba de terminar, aunque según dijo al periódico español. COMO que tiene “buenas sensaciones” y “grandes números” de cara a la nueva campaña.

“Hemos estado en Valencia sumando dos semanas muy buenas de entrenamiento, y he visto que los jóvenes del equipo están bastante fuertes”, afirmó Quintana. Por mi parte las sensaciones han sido buenas, con grandes números y ganas de seguir disfrutando de la competición”.

Quintana anunció que correrá principalmente en España antes de dirigirse al Giro en mayo, siendo la Tirreno-Adriático de marzo su única carrera fuera de Iberia en los primeros meses de la temporada.

“Empezaré con la Challenge de Mallorca. También haré la Clásica Almería, Tirreno-Adriático y Volta a Catalunya. Intentaré prepararme el Giro de Italia de la mejor manera posible porque es uno de mis objetivos”. “, dijo Quintana.

“Mi calendario es un poco parecido al de la temporada pasada. La idea también es estar en la Vuelta a España para ayudar a Enric a subir al podio o más arriba”, añadió antes de explicar el motivo por el que continúa su carrera hasta el final. 30 años.

“Disfrutar sobre la moto cada día que estoy encima de ella. Felicidad. Me encanta ganar carreras. Me encanta estar con los mejores. Y eso me hace feliz. Por eso estoy aquí y eso es lo que quiero hacer esta temporada. “

Tras la salida de la revelación de las Clásicas Oier Lazkano y del versátil finalista Alex Aranburu durante el invierno, las esperanzas de Movistar para 2025 dependen en gran medida de que Mas consiga buenos resultados en las carreras por etapas.

Sin embargo, el equipo ha añadido una estrella en ascenso: Pablo Castrillo, el doble ganador de etapa de la Vuelta de 23 años, que llega procedente de Kern Pharma. Junto con jugadores como el ganador de etapa del Giro, Pelayo Sánchez, y el campeón mundial sub23 de contrarreloj, Iván Romeo, el fichaje de Castrillo demuestra que el equipo está construyendo un núcleo joven sólido.

Quintana dijo que el equipo y la prensa deberían darle a Castrillo tiempo y libertad mientras da el paso al WorldTour y, con él, a un probable comienzo en el Tour de Francia de 2025.

“Tenemos fichajes que dan fuerza al equipo y con la llegada de Pablo pido calma, que no le asfixiemos. Él mismo dará los pasos oportunos y seguro que le veremos dando alguna sorpresa en el Tour”, Quintana dicho.

“Hemos visto que Iván Romeo ha dado ese paso en la contrarreloj con los suyos y le da confianza para luchar con los mejores y la consolidación de Pelayo y Castrillo. La intención es que los jóvenes den pasos adelante y que lo intentemos”. para guiarlos y brindarles nuestra experiencia.

“Ya hemos visto en la última Vuelta lo que Castrillo es capaz de hacer, y en el Tour de Francia tenemos que cogerle con libertad y dejarle que siga disfrutando. Tenemos que dividir el equipo para ser lo más fuertes posible”. en los diferentes frentes porque tendremos muchos rivales en cada momento”.

Quintana también elogió a su compatriota Diego Pescador. El joven de 20 años, que terminó séptimo en el Tour de l'Avenir de este año, es otra nueva incorporación joven al equipo de Movistar, es otra nueva cara joven en el equipo español.

“Ha elegido venir a Movistar y creo que tendrá grandes oportunidades para empezar a crecer en diferentes carreras que le convengan”, afirmó Quintana. “Él tiene esa habilidad. Estoy seguro de que es uno de los colombianos que continuará llevando ese legado de los ciclistas latinoamericanos”.