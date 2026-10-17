El joven y talentoso británico Joe Blackmore estará acompañado por su experimentado compatriota James Shaw y el escalador francés Clément Champoussin.

El ex ganador del Tour de l'Avenir Joe Blackmore, de 23 años, fichó por Netcompany Ineos en 2027.

El joven corredor británico se une a Ineos después de dos años en NSN e Israel-Premier Tech, tras una temporada 2024 dramáticamente exitosa que lo vio ganar tanto el Tour de l'Avenir como el U23 Liège-Bastogne-Liège.

Este año, sin embargo, las carreras de Blackmore se han visto gravemente perturbadas por lesiones de rodilla, hasta el punto de que participó en sólo tres carreras y las abandonó todas. Sin embargo, completó el Tour de Francia en su primera temporada completa como profesional en 2025, cuando también consiguió el cuarto puesto en Brabantse Pijl ese mismo año.

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Blackmore fue uno de los tres fichajes anunciados por Ineos Grenadiers el miércoles, los otros dos fueron el británico James Shaw y el escalador francés Clément Champoussin.

“Estoy muy emocionado y agradecido por la oportunidad de pasar los próximos tres años de mi carrera con Netcompany Ineos”, dijo Blackmore en un comunicado de prensa del equipo.

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“Ha sido un 2026 difícil para mí debido a las lesiones, pero me ha motivado aún más para alcanzar mi máximo potencial.

“Joe es un piloto al que hemos seguido de cerca y alguien que creemos que tiene un potencial significativo”, añadió Geraint Thomas, director de carreras de Netcompany Ineos.

“Ya ha demostrado de lo que es capaz en diferentes tipos de carreras, pero lo más importante es que creemos que aún queda mucho más por venir”.

Shaw, de 30 años, aún no ha conseguido una victoria en su carrera, pero con siete Grandes Vueltas en su palmarés, el británico se ha construido una sólida reputación como un fuerte escalador. Shaw también es conocido por encarrilar su carrera después de dos temporadas profesionales iniciales en Lotto seguidas de tres fuera del WorldTour en equipos más pequeños.

En un punto en el que otros habrían tirado la toalla, Shaw regresó al nivel más alto y ahora ha competido durante los últimos cinco años en EF Education-EasyPost. “Cuando era niño, este (Ineos) fue el equipo que me inspiró”, dijo Shaw.

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“Crecí admirando a corredores como Geraint Thomas, así que tener ahora la oportunidad de ponerme la camiseta y formar parte de un equipo que he admirado durante tanto tiempo es un sueño hecho realidad”.

También está listo para dar un impulso a la alineación de escalada de Netcompany Ineos en 2027, al igual que Shaw, Clément Champoussin, de 28 años, que pasará de XDS-Astana para competir con el equipo británico WorldTour la próxima temporada.

Champoussin, ex finalista entre los diez primeros en París-Niza e Itzulia País Vasco, ha firmado un contrato de tres años hasta 2029 con Netcompany Ineos. Será su cuarto equipo profesional tras sus etapas en AG2R-Decathlon, Arkéa-Samsic y, más recientemente, dos años en Astana.

Profesional desde 2020, la victoria más memorable de Champoussin hasta la fecha se produjo en la Vuelta a España 2021, cuando realizó un feroz ataque tardío en la muy montañosa etapa 20 al estilo de las Ardenas Classics para vencer al anterior y conquistador Primoz Roglič hasta la línea de meta.

Sin embargo, su gran victoria a los 22 años se vio prácticamente eclipsada por el enormemente controvertido abandono a mitad de etapa el mismo día del colombiano Miguél Angel López.

Este año, un comienzo prometedor para Champoussin, que incluyó un quinto puesto en la general en Itzulia Basque Country y unos 20 primeros puestos en La Flèche Wallonne y Liège-Bastogne-Liège, fue seguido por una mitad de temporada más desigual. 2026 fue la primera vez desde 2022 que el francés no participó en una sola Gran Vuelta, donde su mejor puesto sigue siendo el 16º en la general de la Vuelta de 2021.

“Clément aporta una experiencia significativa y otra dimensión al grupo”, añadió Thomas sobre el francés, originario de Niza, pero ahora residente en Andorra.

“Es un escalador sólido, fuerte y consistente que ha demostrado que puede rendir al más alto nivel.

En una temporada de transferencias ocupada para Netcompany Ineos, el equipo británico verá múltiples salidas y llegadas importantes este invierno. Entre los que se marchan se encuentran el gigante italiano de la contrarreloj Filippo Ganna, los estadounidenses AJ August y Magnus Sheffield, el todoterreno británico Ben Swift, que se retira, y el velocista australiano Sam Welsford.

Mientras tanto, Champoussin, Shaw y Blackmore son tres de los siete corredores actualmente confirmados que van en la dirección opuesta, y otros se unirán a Ineos, incluido el actual compañero de equipo XDS-Astana de Champoussin, Harold Tejada, y la estrella adolescente española y doble campeón mundial junior, Benjamin Noval.