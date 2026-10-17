El joven y talentoso británico Joe Blackmore estará acompañado por su experimentado compatriota James Shaw y el escalador francés Clément Champoussin.

El ex ganador del Tour de l'Avenir Joe Blackmore, de 23 años, fichó por Netcompany Ineos en 2027.

El joven corredor británico se une a Ineos después de dos años en NSN e Israel-Premier Tech, tras una temporada 2024 dramáticamente exitosa que lo vio ganar tanto el Tour de l'Avenir como el U23 Liège-Bastogne-Liège.

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Etapa 20 de la Vuelta a España 2021: Clément Champoussin camino a la victoria