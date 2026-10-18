El equipo británico incorpora a un jugador de 26 años para reforzar el núcleo de las Clásicas con versatilidad

Netcompany Ineos ha continuado su reconstrucción para la temporada 2027 con el anuncio de su séptimo nuevo fichaje, el piloto estadounidense Riley Sheehan, que llega procedente de NSN con un contrato de dos años.

Sheehan, de 26 años, cuenta con tres victorias profesionales a su nombre, en el Paris-Tours de 2023, en el Circuito de Valonia y en una etapa del Tour Checo de la temporada pasada. Reforzará al equipo británico como un piloto de Clásicas versátil.

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