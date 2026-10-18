El equipo británico incorpora a un jugador de 26 años para reforzar el núcleo de las Clásicas con versatilidad

Netcompany Ineos ha continuado su reconstrucción para la temporada 2027 con el anuncio de su séptimo nuevo fichaje, el piloto estadounidense Riley Sheehan, que llega procedente de NSN con un contrato de dos años.

Sheehan, de 26 años, cuenta con tres victorias profesionales a su nombre, en el Paris-Tours de 2023, en el Circuito de Valonia y en una etapa del Tour Checo de la temporada pasada. Reforzará al equipo británico como un piloto de Clásicas versátil.

“Unirme a Netcompany Ineos es un sueño hecho realidad. Es un equipo al que he admirado desde que era joven, y ser parte ahora de una organización tan exitosa y respetada es increíblemente especial”, dijo Sheehan en el sitio web del equipo.

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“Creo que todavía tengo mucho más por lograr en mi carrera, y tener el respaldo de este equipo es el siguiente paso perfecto para mí.

“Estoy emocionado de empezar, establecer objetivos ambiciosos y dar todo lo que tengo para ayudar al equipo a ganar, mientras sigo esforzándome para convertirme en el mejor piloto que puedo ser”.

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Sheehan se une a Clément Champoussin, Harold Tejada, James Shaw, Joe Blackmore, Markel Beloki y Benjamín Noval como recién llegados, mientras el otrora dominante equipo británico WorldTour busca formar un equipo que pueda competir durante todo el año.

“Riley es un piloto emocionante. Es rápido, técnicamente muy hábil y tiene la capacidad de desempeñarse en una variedad de terrenos”, dijo Geraint Thomas, director de carreras del equipo.

“Lo vemos como una gran incorporación a nuestro grupo de Clásicas, pero también es un corredor que puede contribuir a lo largo del calendario. Aporta mucha versatilidad al equipo y esperamos ayudarlo a continuar desarrollándose”.

Sheehan también formó parte del equipo ganador de Estados Unidos con Brandon McNulty en el Campeonato Mundial, reemplazando a Neilson Powless, habiendo expresado sus quejas por no haber sido incluido en la alineación.

Con su llegada, la plantilla de Netcompany Ineos ahora cuenta con 20 corredores confirmados para la próxima temporada, con Filippo Ganna como titular, pero también con tres de los compatriotas estadounidenses de Sheehan a punto de salir: Artem Shmidt, Magnus Sheffield y AJ August.

Se espera que el equipo de Dave Brailsford cierre su máximo de 30 nombres con una mezcla de extensiones de contrato aún por anunciar y nuevas llegadas.

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