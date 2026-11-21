Según se informa, el gigante energético había estado en conversaciones para ampliar el respaldo, pero ahora saldrá y se centrará en el equipo femenino de FDJ United.

Netcompany Ineos perderá un patrocinador importante en 2027, y TotalEnergies confirmó que la compañía dejará de respaldar al equipo británico tras la noticia de un patrocinio principal del equipo femenino FDJ United-Suez.

El gigante energético unió fuerzas con el equipo Ineos a mitad de la temporada 2025 y, aunque no era patrocinador principal, ha ocupado una posición destacada en la camiseta del equipo durante los últimos 18 meses.

Con TotalEnergies alejando sus recursos financieros del ProTeam francés del mismo nombre, que se convertirá en XEFI en 2027, y transfiriéndolos a uno de los equipos femeninos líderes, hubo signos de interrogación sobre la relación de la compañía con el equipo Ineos.

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Y ahora un portavoz ha confirmado a ciclismonoticias que el patrocinio no continuará más allá de esta temporada.

“Al concluir estas dos temporadas de patrocinio, TotalEnergies quisiera agradecer al equipo Netcompany INEOS por su compromiso y profesionalismo, así como a todos sus corredores, que nos mantuvieron inspirados y entusiasmados a través de sus logros deportivos”, se lee en un comunicado.

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La noticia planteará nuevas preguntas sobre las finanzas de Netcompany Ineos, especialmente a la luz de los continuos informes de dolores de cabeza financieros en el imperio Ineos de Sir Jim Ratcliffe, y el movimiento general hacia la dilución de sus proyectos deportivos.

La compañía renunció este año a su puesto de patrocinador principal único en el equipo ciclista, ya que la empresa danesa de TI Netcompany fue recibida como un nuevo patrocinador importante en un acuerdo de cinco años.

Sin embargo, la llegada de Netcompany no fue el final de la historia, ya que Tom Hill, director comercial del equipo, dijo poco después: “Volveremos al mercado en busca de un segundo socio cotitular”.

Ha habido informes generalizados desde su llegada al equipo en 2025 de que TotalEnergies estaba explorando opciones para aumentar su patrocinio, incluso aquí en ciclismonoticias donde informamos a principios de este año que se estaba discutiendo el patrocinio co-título.

El gigante energético francés había dejado claro que pondría fin a su respaldo de 10 años al equipo francés de Jean-René Bernaudeau al final de esta temporada, pero claramente quería permanecer en el ciclismo en otros lugares.

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Sin embargo, la idea de seguir adelante con la asociación con Ineos se rompió en algún momento y la compañía energética tomó un camino diferente, poniendo su peso en el ciclismo femenino y en el equipo francés que alberga a la mejor ciclista del mundo, Demi Vollering.

Fue interesante que el gerente del equipo FDJ, Stephen Delcourt, le dijera a My Bike que el acuerdo con TotalEnergies se cerró “muy, muy rápido”, y el contacto se inició por primera vez en torno al Tour de France Femmes y se cerró en un acuerdo innovador de cinco años solo unas semanas después.

La declaración de hoy confirma que ahora todos sus huevos están en esa canasta, lo que plantea preguntas interesantes sobre la relación calidad-precio en términos de las cantidades requeridas para los distintos niveles de patrocinio que comparan el ciclismo masculino y femenino.

En cuanto a Netcompany Ineos, no hay dudas serias sobre su futuro después del compromiso a largo plazo de Netcompany a principios de este año, pero la ruptura en la relación con TotalEnergies plantea interrogantes sobre cómo el equipo alcanzará el tipo de niveles de financiación que el propio equipo ha reconocido que son necesarios para volver al estado de súper equipo.