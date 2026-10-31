Se anuncia una asociación con AiRO, con sede en EE. UU., mientras la marca revela una nueva tecnología de prueba basada en IA


Comparte este artículo



0

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


Netcompany Ineos está lista para revelar una asociación con la aplicación de aerodinámica digital AiRO, que le permitirá utilizar una aplicación disponible para el consumidor e inteligencia artificial para sus pruebas aerodinámicas en la temporada 2027.

La aplicación AiRO, que lanzó el miércoles una nueva herramienta de simulación CFD basada en IA llamada Vayu, promete llevar las pruebas aerodinámicas a una audiencia más amplia a través de los instaladores de bicicletas de todo el mundo.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: