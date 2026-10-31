Se anuncia una asociación con AiRO, con sede en EE. UU., mientras la marca revela una nueva tecnología de prueba basada en IA

Netcompany Ineos está lista para revelar una asociación con la aplicación de aerodinámica digital AiRO, que le permitirá utilizar una aplicación disponible para el consumidor e inteligencia artificial para sus pruebas aerodinámicas en la temporada 2027.

La aplicación AiRO, que lanzó el miércoles una nueva herramienta de simulación CFD basada en IA llamada Vayu, promete llevar las pruebas aerodinámicas a una audiencia más amplia a través de los instaladores de bicicletas de todo el mundo.

Fue fundada hace apenas 14 meses y ya afirma tener muchos otros equipos de WorldTour como clientes de pago.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

AiRO confirmó que trabajará con Netcompany Ineos en 2027 y ciclismonoticias entiende que la próxima semana se hará un anuncio más completo de la asociación.

El fundador, Ingmar Jungnickel, que se inició en el equipo olímpico alemán, la división S-Racing de Specialized y el desarrollo de la última edición Specialized S-Works Venge, fundó la empresa como una escisión de un proyecto similar que desarrolló para el equipo de patinaje de velocidad de EE. UU.

te puede gustar



'La IA podría revertir los avances del ciclismo 2.0': por qué la inteligencia artificial podría convertirse en la peor pesadilla de un científico antidopaje



Netcompany Ineos incorpora a los escaladores Markel Beloki y Harold Tejada mientras Sam Welsford se marcha después de solo una temporada



Netcompany Ineos ficha al piloto estadounidense Riley Sheehan como séptimo recién llegado para 2027

Dirigió un selecto grupo de medios de comunicación, entre ellos noticias de ciclismo, a través de la aplicación AiRO, que abarca carretera, gravel, bicicleta de montaña y contrarreloj.

La aplicación está disponible para cualquier persona a través de instaladores de bicicletas especializados por aproximadamente $200 por sesión, y funciona creando un “gemelo digital” de cada ciclista.

Utilizando fotografías, un software especializado convierte las imágenes en una simulación 3D del ciclista, que puede usar para luego ejecutar experimentos aerodinámicos basados ​​en aplicaciones, como cambiar cascos o ajustar la posición del ciclista.

Al integrar la IA y su nuevo complemento 'Vayu', Jungnickel explica que ha generado una larga lista de beneficios potenciales.

Uno de ellos, que advierte que es una innovación futura actualmente en construcción, es la capacidad de probar instantáneamente más de 20 cascos diferentes (que ya han sido escaneados en la aplicación) en un ciclista, cada uno en docenas de posiciones de la cabeza, recreando efectivamente más de 400 pruebas en túnel de viento con solo presionar un botón.

Qué leer a continuación



Detrás de escena en el túnel de viento: mire nuestro último video para ver cómo se desarrolla un día de prueba



Zwift presenta una nueva bicicleta inteligente, implementa una gama de nuevas funciones en el juego y se integra con dispositivos portátiles populares



“Es un equipo del que siempre quise formar parte”: Michael Valgren hace el cambio a Netcompany Ineos para 2027

Si Josh Tarling deja de usar un casco Kask el próximo año, es posible que podamos atribuir esa decisión a esta característica, pero, por supuesto, existen otros acuerdos de patrocinio para navegar hasta allí.

Una segunda característica es probar inmediatamente más de 100 pequeños cambios de posición del ciclista (brazos, cabeza, encogimiento de hombros, etc.) y ordenarlos según la mejora disponible. Trabajando con el montador de bicicletas, el ciclista puede replicar estas posiciones para comprobar si realmente son alcanzables y sostenibles en el mundo real.

El acuerdo con Netcompany Ineos es la primera asociación oficial de la marca con un equipo, pero basándose en el trabajo existente con los equipos, la expectativa de Jungnickel es que el equipo británico lo utilice junto con pruebas reales en el túnel de viento para ayudar a probar a todo el equipo en lugar de solo a los mejores corredores, sin el mayor tiempo y compromiso financiero que requeriría hacerlo en un túnel de viento.

También dice que los equipos están entusiasmados con la oportunidad de probar las posiciones de los ciclistas en bicicletas de carretera, lo que, según él, lleva más tiempo y es menos repetible en un túnel de viento o un velódromo.

Finalmente, predice que al tener un gemelo digital de todos los corredores del equipo, el equipo podrá probar ideas de forma rápida y económica, sin necesidad de que el corredor esté presente.

Y a partir de ahí, si se encuentra una posición nueva y más rápida, pero donde existe un problema biomecánico, pueden trabajar con entrenadores y expertos en biomecánica para formular un plan antes de que el ciclista haga el cambio y potencialmente cause una lesión.

El alcance total de la asociación aún se está resolviendo y se espera que pronto se proporcionen detalles.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.