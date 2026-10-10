Muchas federaciones no ofrecen ningún apoyo a los ciclistas que representan a sus países al más alto nivel.

Los profesionales de Gravel que se dirigen al Campeonato Mundial de Gravel de este fin de semana han tenido que pagar sus propios gastos, mientras que otros han tenido que pagar su propio uniforme nacional.

La creación del Campeonato Mundial de Gravel UCI y la Serie Mundial que lo acompañará durante toda la temporada en 2022 le dieron a la alguna vez inconformista disciplina un hogar más convencional, pero muchas federaciones nacionales están dejando a los ciclistas sin apoyo para el primer Campeonato fuera de Europa, que tendrá lugar este fin de semana en Nannup, Australia Occidental.

Dado que la clasificación se obtiene en gran medida a través de las posiciones finales en los eventos de la Serie Mundial, los equipos nacionales no son seleccionados estrictamente por las federaciones, aunque los organismos nacionales pueden nominar a 10 corredores para representar a sus países, y los campeones nacionales reciben una inscripción automática. Sin embargo, incluso los ciclistas seleccionados por su país a menudo no cuentan con apoyo.

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El campeón mundial masculino defensor Florian Vermeersch, que participa en la ruta del UAE Team Emirates-XRG, es uno de los afectados. “Es un viaje que tengo que organizar yo mismo. No hay apoyo de la federación ciclista”. esporza informó el belga. “Corro allí para el equipo nacional. Estoy feliz de que mi equipo (de ruta) me dé el tiempo y el espacio para hacer esto. Obtengo el equipo de mi equipo y pago los vuelos yo mismo, pero estoy dispuesto a hacer esa inversión”.

El año pasado, British Cycling asumió la dirección de su Campeonato Nacional de Gravel de RedOn Sports, insinuando a los atletas de élite del país que se estaban tomando el gravel más en serio. Pero este año no habrá apoyo, ya que ciclistas como Maddy Nutt financian y apoyan sus propios viajes a Australia.

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Jinetes que pagan por el uniforme nacional.

ciclismonoticias entiende que los corredores británicos no sólo tienen que pagar el viaje y el alojamiento, sino que también tienen que pagar £60 por un maillot o £120 por un mono de carrera, equipo que deben usar durante la carrera. Si bien eso no es una fortuna, es importante dado que muchas élites del gravel son corsarias, especialmente cuando pagan sus viajes y alojamiento.

Sophie Wright, que compite para Ribble Outliers, cuenta el título británico de gravel entre sus éxitos de 2026, pero ha pagado ella misma una gran parte del viaje, además de su kit de carrera.

“Creo que es un poco extraño para nosotros tener que comprar nuestro propio uniforme de nuestra federación nacional para representar a nuestro país. Especialmente como ciclista profesional de élite, campeón británico, sería bueno que BC ofreciera algún nivel de apoyo”, dijo. ciclismonoticias.

Su compatriota Maddy Nutt ha corrido en todas las ediciones del Gravel Worlds hasta la fecha y es una corsaria pura que financia el viaje a Australia Occidental con el dinero del patrocinio del que vive.

“¿Qué pasaría si alguien subiera al podio y llevara la equipación equivocada? No se vería muy bien para British Cycling y sus patrocinadores. Creo que incluso correrían el riesgo de ser descalificados, pero al mismo tiempo, ¿debería ser responsabilidad de los atletas pagar la equipación para evitar cualquier mala reflexión sobre BC?

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“Podría usar la equipación de hace dos años, pero en las fotos de mis redes sociales no estaré usando la equipación GB correcta. Creo que es importante estar en la equipación correcta, pero no creo que sea mi responsabilidad financiar eso”.

Si bien el choque del calendario con la ronda final del Life Time Grand Prix es el culpable de la ausencia de algunos corredores norteamericanos, el costo y la falta de apoyo de USA Cycling sin duda fueron un factor que contribuyó para otros.

“Parte de la razón por la que no voy es por las carreras conflictivas, pero otra parte es el coste de ir a Australia”, dijo el campeón estadounidense de gravel Cobe Freeburn. “Habría sido muy caro y no habría recibido ningún apoyo ni de USA Cycling ni de Trek. No me sorprende que sólo tres hombres estadounidenses hagan el viaje con fechas contradictorias y falta de apoyo”.





Con Marianne Vos y Geerike Schreurs, los holandeses tienen dos contendientes por el título y están enviando personal para apoyarlos, pero mientras brindan alojamiento a sus ciclistas, tienen que pagar su propio viaje a Australia, aunque Schreurs viajará con su equipo comercial Specialized Off-Road.

“Recibimos un apoyo realmente bueno de Specialized Off-Road, por lo que para nosotros, los ciclistas, es como un viaje normal a una carrera. Así que es bastante fácil”, dijo. Sin embargo, aunque la ropa no es el problema para los ciclistas británicos, la federación holandesa proporciona equipo usado.

“Ellos proporcionan la ropa, pero luego tienes que devolverla y luego la usan para lo siguiente. ¡Así que trato de no pensar demasiado en que alguien más haya estado usando ese equipo!”

Sólo disciplinas olímpicas

Las federaciones australiana, belga y británica hacen una distinción entre disciplinas olímpicas y no olímpicas cuando brindan apoyo a los ciclistas que asisten a los Campeonatos Mundiales, lo que explica la falta de apoyo a sus ciclistas de élite.

“Como disciplina no olímpica, la financiación y los recursos disponibles para apoyar el gravel difieren de los disponibles en otras áreas del deporte”, dijo un portavoz del ciclismo británico. ciclismonoticias. “Seguimos comprometidos a apoyar el crecimiento del gravel y continuaremos explorando las oportunidades y recursos disponibles para respaldar futuras ediciones del evento a medida que se desarrolle la disciplina”.

Por su parte, el documento de Criterios de Selección de USA Cycling deja claro que no hay apoyo: “RESPONSABILIDAD FINANCIERA – Los atletas que reciben invitaciones automáticas de la UCI o son nominados por los procedimientos de Selección Discrecional de Atletas de USA Cycling son responsables de sus propios gastos asociados con este evento. USA Cycling no asumirá responsabilidad financiera por ningún atleta”.