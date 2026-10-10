Muchas federaciones no ofrecen ningún apoyo a los ciclistas que representan a sus países al más alto nivel.

Los profesionales de Gravel que se dirigen al Campeonato Mundial de Gravel de este fin de semana han tenido que pagar sus propios gastos, mientras que otros han tenido que pagar su propio uniforme nacional.

La creación del Campeonato Mundial de Gravel UCI y la Serie Mundial que lo acompañará durante toda la temporada en 2022 le dieron a la alguna vez inconformista disciplina un hogar más convencional, pero muchas federaciones nacionales están dejando a los ciclistas sin apoyo para el primer Campeonato fuera de Europa, que tendrá lugar este fin de semana en Nannup, Australia Occidental.

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