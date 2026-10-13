'Al venir aquí realmente no sabía qué esperar. Sólo estaba tratando de dar lo mejor de mí”, dice la campeona femenina.

El año de desafíos de Marianne Vos finalmente llegó a su fin perfecto con un segundo título mundial, conseguido en el Campeonato Mundial de Gravel UCI en Nannup.

La ciclista holandesa había marcado la carrera y estaba entusiasmada con ella mucho antes de que estuviera en el radar de la mayoría de la gente, ya que tenía una historia en Nannup, habiendo asistido al Margaret River Tour varias veces en la última década. Ahora también ha hecho historia allí, con el título mundial conseguido en la pequeña ciudad del sur de Australia Occidental, el 15º en varias disciplinas y el segundo en gravel. Eso la convierte en la primera ciclista en duplicarse en Gravel Worlds, que está en su quinta edición.

Vos, que perdió a su padre a principios de este año, comprensiblemente había llegado al evento con un nivel relativamente bajo en los días de carreras de la temporada. En su última carrera de tierra antes del sábado, la ganadora alemana del Unbound 2024, Rosa Klöser, la dejó atrás. Vos estaba decidido a no permitir que volviera a suceder lo mismo cuando la pareja lideró la última sección de la carrera.

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“Era una gran posición de cara a los últimos kilómetros, pero también sabía que iba a ser difícil superar a Rosa”, dijo Vos, tras advertir en una entrevista previa a la carrera con My Bike que las repetidas ascensiones “serán un desafío”.

Vos y Klöser se escaparon después de que el grupo líder atrapara a Tiffany Cromwell (Australia) en la subida Folly a unos 25 km del final. Cuando Klöser atacó, el único corredor al que no pudo ceder fue Vos, que también se mantuvo firme al frente durante la carrera de 125,6 km con 3179 m de desnivel.

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“Sabía que tenía una oportunidad cuando podía seguirla, pero también la bajada era complicada, la última”, dijo Vos a los medios después de la victoria, refiriéndose al descenso final hasta la meta. “Quería ir delante y lamentablemente Rosa se cayó, así que no supe qué ventaja tenía.

“Traté de apretar hasta el final y luego, por supuesto, me alegré mucho de cruzar la meta primero”.

Incluso con la larga lista de títulos mundiales a su nombre, estaba claro que este significaba mucho mientras celebraba mientras cruzaba la línea. Después de un abrazo lleno de barro para su novia, se apresuró a acercarse a su rival Klöser y abrazar con simpatía al piloto que llevaba las marcas de su caída, que se produjo a poco menos de 4 km del final y la dejó con heridas sangrientas en el muslo y el brazo.

“Me entristeció que se estrellara porque no es una buena manera de vencer a la competencia, pero desafortunadamente eso sucedió”, dijo Vos. La ciclista alemana se cayó mientras tomaba una línea interior mientras intentaba llegar a un acuerdo con Vos después de haber forzado el ritmo para llegar al frente para el descenso final hasta la línea.

Cuando Vos cruzó la línea de meta, los aplausos de los que estaban al margen fueron sin duda entusiastas, y una victoria de Vos probablemente solo ocupaba el segundo lugar en la lista de deseos del público local, detrás de una victoria australiana. También era una especie de sociedad de aprecio mutuo.

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“Fue un recorrido fantástico aquí en Australia”, dijo Vos en un comunicado de su equipo Visma-Lease a Bike. “Estoy muy feliz de haber podido conseguir el maillot arcoíris aquí”.

Es un resultado del que no estaba segura cuando se comprometió con el objetivo, pero eso quizás lo hace aún más especial.

“No ha sido el año más fácil y, de hecho, cuando llegué aquí no sabía qué esperar. Tampoco estuve en mi mejor nivel durante el último mes, así que intenté hacer todo lo que pude para prepararme y ponerme en la mejor forma posible para estar listo para la salida.

“Y sí, creo que todo salió bastante bien”, dijo Vos, quien ahora se dirige a su receso de fin de temporada con una nueva camiseta arcoíris en su equipaje.