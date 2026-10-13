'Al venir aquí realmente no sabía qué esperar. Sólo estaba tratando de dar lo mejor de mí”, dice la campeona femenina.

El año de desafíos de Marianne Vos finalmente llegó a su fin perfecto con un segundo título mundial, conseguido en el Campeonato Mundial de Gravel UCI en Nannup.

La ciclista holandesa había marcado la carrera y estaba entusiasmada con ella mucho antes de que estuviera en el radar de la mayoría de la gente, ya que tenía una historia en Nannup, habiendo asistido al Margaret River Tour varias veces en la última década. Ahora también ha hecho historia allí, con el título mundial conseguido en la pequeña ciudad del sur de Australia Occidental, el 15º en varias disciplinas y el segundo en gravel. Eso la convierte en la primera ciclista en duplicarse en Gravel Worlds, que está en su quinta edición.

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