El acuerdo ampliado incluye todas las carreras de ASO.


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TNT Sports y Eurosport seguirán retransmitiendo el Tour de Francia durante al menos los próximos seis años tras ampliar su acuerdo de retransmisión con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) hasta 2032.

La propia UER anunció una extensión con los organizadores del Tour de Francia, ASO, para distribuir los derechos del Tour, la Vuelta y otras carreras, con un elenco de emisoras prácticamente sin cambios ahora durante dos años más en comparación con el ciclo de acuerdos anterior.

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