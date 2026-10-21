El acuerdo ampliado incluye todas las carreras de ASO.

TNT Sports y Eurosport seguirán retransmitiendo el Tour de Francia durante al menos los próximos seis años tras ampliar su acuerdo de retransmisión con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) hasta 2032.

La propia UER anunció una extensión con los organizadores del Tour de Francia, ASO, para distribuir los derechos del Tour, la Vuelta y otras carreras, con un elenco de emisoras prácticamente sin cambios ahora durante dos años más en comparación con el ciclo de acuerdos anterior.

El acuerdo de transmisión ampliado con la UER cubrirá todas las carreras de ASO y Unipublic, comprendiendo 93 días de carrera en 18 eventos, y se aplicará a los espectadores en el Reino Unido e Irlanda para TNT Sports y Eurosport en Europa, aunque habrá algunas exenciones nacionales específicas para este último.

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El anuncio se produce solo dos años después de que TNT Sports revelara que habían negociado los derechos para mostrar exclusivamente el Tour de Francia 2030 y al menos brinda a los fanáticos relativa claridad sobre sus futuras decisiones de visualización. Sin embargo, sí significa que la ausencia del Tour de Francia de la televisión abierta del Reino Unido –uno de los acontecimientos más controvertidos del acuerdo de derechos anterior– se mantendrá durante aún más tiempo.

Los derechos para mostrar carreras ciclistas profesionales han sido una papa caliente en los últimos años. Hace poco menos de tres años, Warner Brothers Discovery cerró la plataforma de visualización GCN+, cambió el servicio a TNT Sports y aumentó el precio de manera exponencial. Poco después, TNT Sports y su nuevo hogar de transmisión HBO Max se convirtieron en la emisora ​​​​exclusiva del Tour de Francia en el Reino Unido, donde la cobertura en vivo en abierto terminó en 2025 cuando ITV se retiró.

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Esa cobertura gratuita fue reemplazada este año cuando el canal de televisión del Reino Unido 5 comenzó a mostrar paquetes destacados de los Grandes Tours, y esto permanecerá sin cambios, hasta 2028 para el Tour y la Vuelta, y el acuerdo para mostrar el Giro de Italia actualmente finalizará un año después. 5 también tendrá cobertura en vivo del Tour de Francia 2027 y del Tour de Francia Femmes Grand Départs, que se llevarán a cabo en el Reino Unido.

Además del Tour de Francia masculino y femenino y la Vuelta a España, otras carreras incluidas son tan importantes como Paris-Roubaix y Liège-Bastogne-Liège y tan diversas como ADAC Cyclassics y Tro Bro Leon, todas las cuales formarán parte de la cobertura más amplia del deporte por parte de TNT Sports y Eurosport.

Si bien se transmitirá en TNT Sports en el Reino Unido y en Eurosport en algunos territorios, el Lidl Deutschland Tour no está incluido en el acuerdo con la UER, y también se excluyen el Tour de Omán, la Arctic Race de Noruega y los criterios asiáticos. “Tenemos acuerdos separados sobre esas carreras con ASO”, dijo un portavoz de TNT. ciclismonoticias.

“Es un privilegio actuar como custodio de los eventos más importantes del ciclismo, incluidos el Tour de Francia y La Vuelta, y acogemos con agrado la oportunidad de continuar trabajando en asociación con la UER y la ASO para mostrar lo mejor de nuestro deporte”, añadió Trojan Paillot, vicepresidente senior de Adquisiciones y Distribución de Derechos Deportivos de Eurosport y TNT.

“Durante cuatro décadas, hemos construido un historial comprobado de brindar a los fanáticos cobertura e historias de ciclismo de calidad y hemos buscado incansablemente nuevas formas de hacer crecer el deporte.

“Nuestro compromiso con la innovación, la pasión por el deporte y nuestra escala inigualable nos convierten en el socio perfecto para seguir avanzando en la cobertura ciclista durante muchos años más”. La innovación, la pasión por el deporte y la escala inigualable nos convierten en el socio perfecto para continuar avanzando en la cobertura ciclista durante muchos años más”.

Carreras incluidas en el acuerdo de la UER

ADAC Cyclassics Hamburgo

Clásica San Sebastián

Eschborn-Frankfurt

Flecha Valona

Flecha Valona Mujer

La Vuelta Ciclista a España

La Vuelta Femenina

Lieja-Bastoña-Lieja

Lieja-Bastoña-Lieja Mujeres

París-Niza

París-Roubaix Altos-de-Francia

París-Roubaix Femmes avec Zwift

París-Tours

Tour Auvernia-Ródano-Alpes (antiguo Critérium du Dauphiné)

Tour de Francia

Tour de Francia Mujeres avec Zwift

Tro Hermano León

Volta a Cataluña

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