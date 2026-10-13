El campeón de Europa no puede seguir al ganador Seixas pero salva la jornada con el cuarto puesto

Remco Evenepoel ha pasado por un momento turbulento desde que terminó segundo en el Tour de Francia, ganó el Gran Premio de Quebec y el Campeonato de Europa en ruta, y la contrarreloj del Campeonato Mundial, pero no estuvo en su mejor nivel en la carrera en ruta.

El péndulo de la forma volvió a girar en sentido contrario el sábado en Il Lombardia, y finalmente dejó al Campeón de Europa conformándose con el cuarto lugar.

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