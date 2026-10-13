El campeón de Europa no puede seguir al ganador Seixas pero salva la jornada con el cuarto puesto

Remco Evenepoel ha pasado por un momento turbulento desde que terminó segundo en el Tour de Francia, ganó el Gran Premio de Quebec y el Campeonato de Europa en ruta, y la contrarreloj del Campeonato Mundial, pero no estuvo en su mejor nivel en la carrera en ruta.

El péndulo de la forma volvió a girar en sentido contrario el sábado en Il Lombardia, y finalmente dejó al Campeón de Europa conformándose con el cuarto lugar.

Evenepoel llegó a la carrera como uno de los principales favoritos, pero cuando Paul Seixas iluminó la carrera en la subida de Civiglio, quedó claro que no ganaría, ya que ni siquiera estaba entre los pocos corredores que podían aguantar el volante del francés durante un corto período de tiempo.

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Evenepoel persiguió al cuarto corredor en la ruta, antes de volver a formar parte de un grupo más grande y luego liderarlo hasta cruzar la meta en Como.

“Personalmente, me sentí bien todo el día, pero todavía había algo de fatiga. En la última hora de la carrera, ya no me sentí en mi mejor momento. Realmente no he encontrado mi mejor forma desde el Tour, y en carreras como hoy, eso habla por sí solo”, dijo Evenepoel a la emisora ​​belga. esporza al final.

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Evenepoel describió un “momento complicado” cuando tres equipos rivales lanzaron a ciclistas peligrosos por la carretera de Madonna del Ghisallo, con el campeón mundial Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) y Quinn Simmons (Lidl-Trek) deslizándose y dando a sus equipos una excusa para sentarse en el pelotón.

Los compañeros de equipo de Evenepoel en Red Bull-Bora-Hansgrohe manejaron bien la situación y lograron unir la carrera, pero cuando la carrera explotó en esa sección crucial del Civiglio, la carrera de Evenepoel implosionó.

“Mis piernas empezaron a sentirse pesadas en la larga subida (Madonna del Ghisallo). Ciertamente no fue mi mejor día en bicicleta, pero tampoco fue malo. No tenemos nada que reprocharnos. Simplemente hoy hubo ciclistas más fuertes”, dijo Evenepoel.

Fue un final sin incidentes para una temporada que comenzó con un trío de victorias en Mallorca en enero, la Volta a Valenciana general en febrero, una victoria en la Amstel Gold Race y podios en el Tour de Flandes y Lieja-Bastogne-Lieja en abril antes de un descanso de 69 días de la competencia antes de la mejor actuación en el Tour de Francia de su carrera.

Aunque su forma ha sido desigual desde el Tour, logró su cuarta victoria en el Clásico de San Sebastián, e incluso en un mal día en Lombardía, todavía estaba a solo un peldaño del podio.

“Mira, ha sido una temporada bastante larga. Desde junio, las cosas han sido un poco altas y bajas para mí, tanto en los entrenamientos como en las carreras. He tenido días muy buenos, pero también algunos más débiles. Y eso lo puedes ver hoy. Tienes que estar al 100% aquí, pero no lo estuve”, concluyó Evenepoel.