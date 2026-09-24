¿Qué diseño de chaqueta impermeable es más eficaz en el mundo posterior a la prohibición de las PFAS?

Desde la prohibición de los productos químicos PFAS y la posterior extinción masiva de la tecnología impermeable Shakedry, el panorama de las chaquetas impermeables para ciclistas se ha visto un poco más sombrío.

En términos generales, la sabiduría aceptada ahora es que las mejores chaquetas impermeables simplemente no son tan buenas como solían ser.

Un comunicado de prensa de la marca británica Madison esta semana nos alertó sobre su nueva tecnología HydroShift Waterproof. Madison ha lanzado una nueva chaqueta impermeable de dos capas sin PFAS y, aunque la marca no promete volver a los niveles de rendimiento de Shakedry, utiliza un diseño que comparte algunas de las características que Shakedry sí hizo; ¿Podría ser una opción nueva y viable para climas húmedos?

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

El nuevo producto desató un saludable debate en el canal CN Tech Slack: ¿era este el regreso de un producto tipo Shakedry sin PFAS -seguramente el objetivo final de los impermeables 'verdes'- o simplemente otra 'bolsa de basura'?

Probaremos una muestra del Hydroshift en los próximos meses y le informaremos sobre su rendimiento en otoño e invierno en el Reino Unido. El precio de venta al público de la chaqueta será de £ 199,99.

te puede gustar



Las mejores chaquetas de ciclismo impermeables de 2026: las hemos probado hasta el límite para mantenerte seco cuando más importa



El maillot Assos Equipe RS Shell es el mejor equipo para clima húmedo que he probado en mucho tiempo, pero no debes pensar en él como un maillot.



Las mejores chaquetas de ciclismo para viajeros de 2026: la comodidad de conducción se combina con el estilo fuera de la bicicleta





Las chaquetas que utilizan material Gore-Tex Shakedry funcionaron increíblemente bien gracias a ciertos “químicos permanentes”, ahora prohibidos, utilizados en la producción. En pocas palabras, estos productos químicos facilitaron una transpirabilidad e impermeabilidad sorprendentes.

Las chaquetas Shakedry eran superligeras porque evitaban cualquier capa textil exterior. También eran muy respirables y el agua simplemente resbalaba por ellos; También puedes, no lo olvidemos, como sugiere el nombre, literalmente sacudirlos para secarlos.

Muchas chaquetas impermeables, con excepciones, tienden a usar una capa textil exterior recubierta de DWR (repelente al agua duradero), que simplemente no es tan efectiva como el Shakedry de antaño. Con el tiempo y el uso, los recubrimientos DWR se vuelven menos efectivos y las chaquetas necesitan más mantenimiento.





La tecnología Hydroshift

Entonces, ¿qué crea un vínculo entre el inmortal Shakedry de antaño y esta nueva chaqueta HydroShift? Ciertamente no se trata siempre de productos químicos, ya que la marca nos confirmó que su chaqueta no contiene PFAS.

La chaqueta plegable impermeable Flux HydroShift elimina la capa exterior de tela. La 'membrana de poliuretano microporosa ultrahidrófoba' de la chaqueta es la capa exterior de la chaqueta, que es lo que tenían las chaquetas Shakedry, y es lo que también hace el Castelli Gabba R específico para carreras en clima húmedo.

Qué leer a continuación



¿Qué se necesita para equipar un equipo ciclista WorldTour? Vamos detrás de escena en las pruebas en el túnel de viento de EF Pro Cycling



Los mejores guantes de ciclismo de invierno 2026: proteja sus manos del clima frío cuando las temperaturas comiencen a bajar



Las rebajas de verano de Rapha ofrecen ahorros de más de la mitad del precio: aquí están mis 15 mejores opciones de las gamas para hombres y mujeres.

El comunicado de prensa de la marca dice que “una sacudida rápida elimina gran parte del agua superficial restante” una vez que dejas de montar. Esto es lo más cercano a cualquier afirmación real de Shakedry, pero la elección del lenguaje es al menos interesante.

Le pedimos a la marca un poco más de información sobre la chaqueta y nos dijo que está diseñada para brindar transpirabilidad donde se necesita, es decir, escalada, y no se centró en los números de clasificación de impermeabilidad más altos posibles.

'HydroShift adopta un enfoque diferente. Su membrana hidrofóbica microporosa permite que el vapor de humedad escape a través de los poros abiertos desde el principio, ayudando a regular el calor y la transpiración antes de que la chaqueta empiece a sentirse húmeda o pegajosa por dentro.

'La membrana también forma la superficie exterior de la chaqueta, eliminando el tejido exterior convencional que puede absorber la lluvia y eventualmente mojarla. En cambio, el agua forma gotas y se desliza, lo que ayuda a que la chaqueta permanezca liviana y al mismo tiempo permite que el vapor de humedad siga escapando.'

Estamos verificando los números de impermeabilidad con la marca, pero pruebas impermeables recientes nos han demostrado que una buena transpirabilidad a menudo se produce a expensas de una impermeabilización de primer nivel. Las marcas deberán combinar con éxito los dos para acercarse a los niveles de rendimiento de Shakedry.