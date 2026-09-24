¿Qué diseño de chaqueta impermeable es más eficaz en el mundo posterior a la prohibición de las PFAS?

Desde la prohibición de los productos químicos PFAS y la posterior extinción masiva de la tecnología impermeable Shakedry, el panorama de las chaquetas impermeables para ciclistas se ha visto un poco más sombrío.

En términos generales, la sabiduría aceptada ahora es que las mejores chaquetas impermeables simplemente no son tan buenas como solían ser.

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Una ciclista con una chaqueta impermeable negra Madison Hydroshift


Una ciclista sacudiendo el agua de una chaqueta Madison Hydroshift