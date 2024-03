El vigente campeón del mundo quedó segundo ante Mads Pedersen en un sprint a dos

Mathieu van der Poel no estaba precisamente exagerando la importancia de Gent-Wevelgem cuando entró en la zona mixta del Grote Markt en Ypres el domingo por la mañana. “No es muy importante”, admitió el hombre del momento, consciente de que el éxito o el fracaso de su campaña de primavera se cuenta únicamente en las victorias en los Monumentos.

Aún así, Van der Poel rara vez, o nunca, aparece en una carrera simplemente para pasear, y después de lograr la victoria en el E3 Saxo Classic el viernes, era el gran favorito para anexar otro Clásico aquí. “Quiero decir, no ganaré todas las carreras del calendario”, protestó Van der Poel antes de dirigirse a la línea de salida.

Así resultó, aunque Van der Poel, inevitablemente, estuvo en la mezcla hasta los últimos metros de otra edición apasionante de Gent-Wevelgem. Tuvo que ceder ante Mads Pedersen (Lidl-Trek) en el sprint doble en Vanackerestraat, pero sólo después de que su agresión en la primera ascensión de Kemmelberg y Plugstreets cambiara todo el tenor de la carrera.

El final llano de Gent-Wevelgem tradicionalmente les da a los velocistas una gran posibilidad de victoria, y la pregunta clave antes de la carrera era si Van der Poel optaría por correr en nombre de su compañero de equipo en Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen. Después de todo, en su primera salida de 2024, Van der Poel volvió a unir la Milán-San Remo después del Poggio para ayudar a Philipsen a conseguir la victoria.

“Existe la posibilidad de que Jasper siga allí después de la última vez que subió Kemmel, y en ese caso tendremos que comunicarnos de nuevo como lo hicimos en San Remo”, dijo Van der Poel al principio. “Pero creo que van a pasar muchas cosas antes de eso”.

Palabras proféticas. El sombrío pronóstico previo a la carrera de granizo y viento fuerte no se hizo realidad, pero en las carreteras expuestas cerca de De Moeren, incluso la brisa más suave puede tener el impacto de un tornado. Cuando el pelotón se dividió cuando aún quedaban 150 kilómetros por recorrer, Van der Poel era inevitablemente uno de los hombres que conducía el grupo de cabeza.

El holandés continuó en la misma línea en el primer tramo de Kemmelberg, donde sólo siete corredores permanecían delante después de su abrasador aceleración, y volvió a patear en los caminos de tierra de Plugstreets. Tras la segunda ascensión al Kemmel, sólo Pedersen y Laurence Pithie (Groupama-FDJ) permanecían en su compañía.

Sin embargo, en la última subida fue Pedersen quien fijó las condiciones del compromiso. Su demostración de fuerza distanció a Pithie, mientras que Van der Poel admitió después que se contentaba simplemente con sujetar el volante de Pedersen mientras la pendiente se endurecía cerca de la cima.

“Me costó un poco”, dijo Van der Poel a los periodistas después de la ceremonia del podio. “Mis piernas ya estaban bastante cansadas después de subir por segunda vez Kemmel. Intenté estar allí y, la última vez que subí a Kemmel, también me costó mucho mantener el volante de Mads. Estuvo muy fuerte allí, así que sabía que iba a ser difícil el sprint”.

Para entonces, Van der Poel ya estaba decidido a intentar ganar la carrera por sí mismo. Con su compañero de equipo Philipsen y el pelotón perseguidor todavía aproximadamente a un minuto de distancia, Van der Poel y Pedersen encontraron una causa común al frente de la carrera. Intercambiaron curvas suavemente hasta el último kilómetro, cuando Van der Poel se fijó en el volante de Pedersen con la esperanza de animarlo a parpadear primero en su duelo.

Había pocas posibilidades de que eso ocurriera. Pedersen mantuvo el ritmo lo suficientemente alto como para contener al grupo y simplemente tuvo demasiado para Van der Poel en el sprint de dos arriba que siguió. Van der Poel intentó igualar el ataque inicial de Pedersen antes de sentarse pesadamente en la silla en señal de concesión de derrota. Después de la ceremonia del podio, descartó amablemente la idea de que debería haber esperado a Philipsen, quien finalmente fue derrotado hasta el tercer lugar por Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe).

“Hay que decidir en algún momento. Nunca se sabe lo cansado que está realmente Mads. Y en una situación como ésta, cuando eres campeón del mundo, creo que tienes que montar”, dijo Van der Poel. “Y Jasper tampoco ganó el sprint detrás. Siempre es fácil decirlo después, pero tenía que intentarlo en esta situación”.

Van der Poel jugó en su propia liga en Harelbeke el viernes, pero reconoció que todavía estaba pagando por ese esfuerzo 48 horas después.

“La carrera del viernes fue bastante agotadora para mí”, dijo. “Pero Mads también corrió en el E3, así que eso no es una excusa. Me hubiera gustado ganar, por supuesto, pero cuando hay alguien más fuerte que tú, no es demasiado difícil de aceptar”.

Aunque la derrota de Van der Poel aquí brindará cierto alivio a sus rivales, sigue siendo el claro favorito para el Tour de Flandes el próximo domingo y para la París-Roubaix la semana siguiente. Su antiguo compañero de entrenamiento Wout van Aert (Visma-Lease A Bike), ausente aquí, correrá en Dwars Door Vlaanderen a mitad de semana, pero Van der Poel no volverá a hacer fila hasta la Ronda.

“Necesito unos días de recuperación, sufrí mucho”, dijo Van der Poel. “Pero creo que en general puedo volver a estar muy contento con el día de hoy. No creo que pueda ganar todas las carreras. A veces parece fácil, pero siempre es difícil”.

