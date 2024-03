La ventaja de Buijsman se reduce a 36 segundos ahora. DSM está marcando el ritmo en De Moeren. El hueco de Buijsman bajó brevemente por debajo de un minuto, pero ahora ha vuelto a subir a pesar de los mejores esfuerzos de DSM. Quedan 10,9 km. Buijsman tiene ahora un minuto, mientras que DSM, firmenich y Jayco AlUla se colocan en cabeza. La ventaja de Buijsman ahora es de 53 segundos, ¡el pelotón necesita mantener esta brecha bajo control si quieren un sprint en grupo! El accidente y la posterior separación han permitido que la ventaja de Buijsman se extienda a 43 segundos con 16,5 km para llegar a meta. ¡Accidente en el pelotón! Ciara Consonni y Alison Jackson están involucradas. Lidl – Trek y DSM firmenich están en cabeza, pero la ventaja de Buijsman ha aumentado a 23 segundos con 18,5 km para llegar a meta. El equipo FSM firmenich lidera el pelotón al girar en la carretera estrecha antes de De Moeren. Es Nina Buijsman de FDJ SUEZ con una brecha de 12 segundos, 22 km para llegar a meta. Ataque de FDJ SUEZ. Crash para Rebecca Koerner de Uno – X. Ataques de AWOL – O’Shea, Visma – Lease a Bike, Mivistar, FDJ y Human Powered Health. Cambio de bicicleta para Clara Copponi (Lidl-Trek). Todos juntos de nuevo. Verhulst y Biannic atacan de nuevo. Pequeñas separaciones en el pelotón. Ataque de Fenix-Deceuninck a 28,5 km para llegar a meta. FDJ – SUEZ, Visma – Lease a Bike y Liv AlUla – Jayco están tirando del pelotón. Visma – Lease a Bike se coloca en cabeza de grupo. Un parón en el ritmo con 33 km para llegar a meta. Múltiples separaciones en el pelotón con 34 km para llegar a meta. Aintila es alcanzada por un grupo de seis corredoras que han escapado del pelotón. Wilma Aintila de Lotto Dstny Ladies tiene una pequeña ventaja con 36 km para llegar a meta. Alice Wood de Human Powered Health marca el ritmo en cabeza del pelotón. Schweinberger ataca desde Fenix – Deceuninck. Otro ataque de Aude Biannic de Movistar junto a Gladys Verhulst de FDJ SUEZ. Bujak y Jackson son alcanzadas. Corredoras de VolkerWessels Women’s Pro Cycling y Movistar persiguen. Eugenia Bujak de UAE Team ADQ se une a Jackson. Ataque de Alison Jackson (EF Education – Cannondale). La escapada es alcanzada. DSM – firmenich está tirando del pelotón y reduciendo la brecha con la escapada considerablemente. Una vuelta más en Brugge – De Panne con 44 km para llegar a meta. La escapada pasa por la línea de meta por penúltima vez. Los seis perseguidores han contactado con Verhulst. El grupo incluye a Ilse Pluimers de AG Insurance – Soudal, Silke Smulders de Liv AlUla – Jayco, Aude Biannic de Movistar, Linda Riedmann de Visma – Lease a Bike y Noemi Rüegg de EF Education – Cannondale. Un grupo de seis intenta alcanzar a Verhulst con 46 km para llegar a meta. Verhulst tiene 29 segundos. No parece haber un intento organizado de persecución en el pelotón todavía con 50 km para llegar a meta. Human Powered Health se coloca en cabeza. Gladys Verhulst-Wild de FDJ-SUEZ tiene una ventaja de 11 segundos. El pelotón está en De Moeren por penúltima vez. Jackson de EF Education – Cannondale intenta cerrar la brecha. Ataque de FDJ SUEZ. El pelotón vuelve a estar todo junto. Dos corredoras más se unen al grupo en cabeza pero un ataque de Movistar saca al pelotón y reduce la ventaja una vez más. DSM firmenich no está contento con la composición del grupo en cabeza y está tirando del pelotón. Eugenia Bujak de UAE Team ADQ alcanza al grupo en cabeza. Tienen una ventaja de diez segundos. Un grupo de tres corredoras se escapa, incluyendo a Christina Schweinberger de Fenix-Deceuninck, Letizia Borghesi de EF Education – Cannondale y Alice Wood de Human Powered Health. El grupo es alcanzado y Letizia Borghesi, compañera de Jackson, contraataca. Un pequeño grupo se va, incluyendo a Alison Jackson, campeona nacional de Canadá y ganadora de Paris-Roubaix 2023. La escapada es alcanzada con 63 km para llegar a meta. EF Education – Cannondale está haciendo un gran esfuerzo para alcanzar la escapada. El pelotón ha abandonado la carretera ancha y ha tomado los carriles estrechos. La brecha con la escapada se reduce a solo diez segundos. Lidl – Trek se coloca en cabeza con Elisa Balsamo, ganadora del Trofeo Alfredo Binda. DSM y AG Insurance – Soudal marcan el ritmo. La brecha se reduce a 20 segundos con 69 km para llegar a meta. Cambio de bicicleta (¡y zapatos!) para Lotta Henttala de EF Education – Cannondale. Team DSM, Liv AlUla – Jayco y Visma – Lease a Bike están en cabeza. 29 segundos para el dúo en cabeza. Alison Jackson (EF Education – Cannondale) pide ayuda al coche del equipo. Lisa van Helvoirt de VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team y Alessia Vigilia de FDJ-SUEZ tienen una brecha de 12 segundos sobre el pelotón. El pelotón ha pasado la línea de meta por primera vez. El último informe mostró tres líderes con una brecha de cinco segundos. Las imágenes de TV en directo están a punto de comenzar. Tres corredores tienen una pequeña ventaja. Ahora hay un ataque de una corredora de Lotto Dstny Ladies. Todos juntos de nuevo. Los que se cayeron están de vuelta en sus bicicletas, pero ahora hay una separación en el pelotón. Accidente en el pelotón que involucra a cuatro corredores. Bex ha sido alcanzada por el pelotón. El ritmo ha aumentado significativamente, lo que provoca que algunos corredores pierdan contacto con el pelotón. La ventaja de Bex ha disminuido ligeramente a poco más de un minuto a medida que la carrera baja la barrera de los 100 km para la meta. Problema mecánico para Vittoria Guazinni (FDJ – SUEZ). Bex tiene ahora una ventaja de 1’43”, parece que nadie ha querido unirse a la corredora belga. La ventaja se ha ampliado a 32 segundos. Nathalie Bex del equipo Chevalmeire tiene una pequeña ventaja sobre el pelotón. Dos corredoras han atacado, ¿podrán mantener la ventaja? ¿Finalmente tenemos una escapada? La carrera sigue estando todo junto. La velocidad media hasta ahora ha sido de 38,9 km/h, que sería un ritmo lento para esta carrera si continúan a ese ritmo. Más de 30 km de carrera completados, pero, a pesar de múltiples intentos, todavía no se ha formado una escapada. Continúan los ataques, pero una escapada aún no se ha formado. ¡Es el equipo DSM-firmenich el que está activo en frenar cualquier ataque en este momento! Los ataques han comenzado a volar. Ha sido un comienzo tranquilo en la carrera, aún no hay ataques. Los corredores están despidiéndose de capas en el coche del equipo. Con el recorrido completamente llano y la ausencia de viento, todo apunta a una carrera bastante tranquila que culminará en un sprint en grupo, ¡pero nunca se sabe lo que podría suceder! ¡Se ha dado la salida oficial! Algunas corredoras parecen haber pedido asistencia en el tramo neutralizado, incluida Mylène de Zoete del CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team, pero todo parece estar en orden ahora. ¡Los corredores han salido para la salida neutralizada! #ClassicBruggeDePanne ¡A por todas! 👊

Fuera de las favoritas principales para un sprint en Balsamo y Kool, también tenemos a Chiara Consonni de UAE Team ADQ, Vittoria Guazzini y Gladys Verhulst de FDJ-SUEZ, Anniina Ahtosalo de Uno-X Mobility, así como la rápida Emma Norsgaard para Movistar y Chloe Dygert de Canyon//SRAM haciendo su debut en la temporada. Parece que no tendremos una repetición de la acción con viento lateral del año pasado esta vez, ya que la previsión muestra solo vientos ligeros y sol para la carrera de hoy. Entre el grupo actual de….