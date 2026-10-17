La agencia de pruebas defiende la prueba, diciendo que “no se plantearon preocupaciones ni solicitudes para posponer o interrumpir el control en el momento o después”.

La Agencia Internacional de Controles (ITA) ha pedido disculpas a la ciclista austriaca Valentina Cavallar después de que un agente antidopaje llegara para realizarle pruebas tras la muerte de su madre, defendiendo al mismo tiempo sus procedimientos.

En un comunicado proporcionado a Velola ITA dijo que se habían puesto en contacto con Cavallar para disculparse por la prueba, que ella describió como “dolorosa, profundamente fuera de lugar e irrespetuosa hacia mi familia” en una publicación de Instagram el lunes.

Un oficial de control de dopaje llegó a la casa de Cavallar “apenas unas horas” después de la muerte de su madre en septiembre, escribió, y la prueba se llevó a cabo con su madre en la habitación de al lado.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Fue un momento que me hizo reflexionar sobre la facilidad con la que podemos olvidar que detrás de cada deportista hay un ser humano con una vida, una familia y emociones que no desaparecen simplemente cuando comienzan las responsabilidades del deporte profesional”, añadió el corredor de SD Worx-Protime.

La ITA afirmó que Cavallar informó al oficial de control de dopaje de la muerte de su madre poco después de su llegada, pero señaló que ella no expresó “ninguna preocupación ni solicitud para posponer o interrumpir el control” en ese momento.

te puede gustar



'Profundamente fuera de lugar e irrespetuoso': Valentina Cavallar obligada a someterse a un control antidopaje en la habitación contigua a la de su madre fallecida



¿Por qué los corredores del Tour de Francia fueron evaluados en medio de la noche? El organismo antidopaje defiende la necesidad de realizar “pruebas efectivas”



“Estos controles responden a un interés primordial: la lucha contra el dopaje” – La UCI respalda el uso de controles nocturnos en el Tour de Francia

“La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) extiende su más sentido pésame a Valentina Cavallar y su familia por la pérdida de su madre”, se lee en el comunicado. Velo leer.

“Desde que conoció las circunstancias de la toma de muestra que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2026 en Valentina Cavallar, el ITA examinó el contexto de la prueba.

“Ni la ITA ni el Oficial de Control de Dopaje (DCO) estaban al tanto de la situación personal de la ciclista antes de llegar a su casa. El DCO fue informado del fallecimiento de su madre a su llegada. Según la información recopilada por la ITA desde la publicación de la ciclista en Instagram (lunes), la señora Cavallar y su familia cooperaron plenamente con el procedimiento, y no se plantearon preocupaciones ni solicitudes para posponer o interrumpir el control en el momento o después”.

Según el sistema de localización del ciclismo, los ciclistas deben enviar su ubicación durante un período de 60 minutos cada día cuando estarán disponibles para las pruebas. La situación de Cavallar fue fruto de una trágica coincidencia, que el ITA reconoció como una “situación excepcionalmente sensible”.

La oficial de control de dopaje “se esforzó por llevar a cabo el procedimiento de la forma más discreta, respetuosa y rápida posible” con el apoyo de Cavallar y su familia, continúa el comunicado de la ITA, antes de que la organización señalara que se había puesto en contacto con ella para disculparse directamente por la situación y cualquier malestar causado.

“Reconocemos plenamente que someterse a un control de dopaje en estas circunstancias ha aumentado la angustia que experimentó en un momento extraordinariamente doloroso. Nos hemos puesto en contacto directamente con la ciclista y le hemos pedido disculpas.

“La ITA sigue comprometida a garantizar que la protección del deporte limpio vaya de la mano del respeto, la compasión y el cuidado de los atletas.

“También continuaremos alentando siempre a los atletas a informar cualquier inquietud durante o después de un control de dopaje, para que la ITA pueda tomar las medidas apropiadas para garantizar un equilibrio proporcional entre la lucha contra el dopaje y el derecho de cada atleta a la privacidad y el bienestar”.