La agencia de pruebas defiende la prueba, diciendo que “no se plantearon preocupaciones ni solicitudes para posponer o interrumpir el control en el momento o después”.

La Agencia Internacional de Controles (ITA) ha pedido disculpas a la ciclista austriaca Valentina Cavallar después de que un agente antidopaje llegara para realizarle pruebas tras la muerte de su madre, defendiendo al mismo tiempo sus procedimientos.

En un comunicado proporcionado a Velola ITA dijo que se habían puesto en contacto con Cavallar para disculparse por la prueba, que ella describió como “dolorosa, profundamente fuera de lugar e irrespetuosa hacia mi familia” en una publicación de Instagram el lunes.

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