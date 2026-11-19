La empresa británica había fabricado previamente kits de carreras para Team Sky, Canyon-SRAM y EF Education.

Rapha regresa al pelotón WorldTour como socio oficial del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe.

La compañía británica ha estado ausente del pelotón de primer nivel esta temporada después de que su acuerdo para suministrar a los equipos masculino y femenino de EF Education expirara al final de la temporada 2025.

Rapha y Red Bull han firmado un “acuerdo plurianual”, por el que la empresa sustituirá a Specialized como fabricante de equipaciones del equipo.

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Al anunciar el acuerdo, Rapha elogió la voluntad de Red Bull de revolucionar los deportes en los que participa, incluido el ciclismo, “aportando un nivel insuperable de compromiso, escala y energía global”.

Mientras tanto, Ralph Denk, director ejecutivo de Red Bull-Bora-Hansgrohe, afirmó que Rapha ha demostrado que “puede cambiar la cara del ciclismo”.

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Rapha, fundada en 2004, ingresó al pelotón profesional con el Team Sky entre 2013 y 2016, y pasó a equipar Canyon-SRAM de 2015 a 2022, y luego EF de 2019 a 2025.

Actualmente es el proveedor de USA Cycling en varias disciplinas, y Brandon McNulty ganó el título mundial de carreras en ruta en Rapha en septiembre, pero esto marca el regreso de la marca a una asociación de equipo comercial.

“Regresar al WorldTour es un momento tremendamente emocionante en la historia de Rapha. Estamos de vuelta en el pelotón profesional con uno de los equipos más ambiciosos del deporte, respaldando a ciclistas que ganan al más alto nivel”, dijo Christina Lindquist, directora de marketing global de Rapha.

'Un desafío de ingeniería'





El acuerdo no se presentó como una simple relación de suministro, sino más bien como una asociación que permitirá desarrollar nuevos productos, con “la ambición compartida de construir el kit de carreras más rápido del mundo”.

Las empresas están abordando el diseño de kits “como un desafío de ingeniería”, ya que Rapha comparte recursos y experiencia de su equipo interno, al tiempo que aprovecha la experiencia dentro del equipo, con el nombre del Jefe de Ingeniería Dan Bigham como punto de contacto clave.

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“Trabajar con un equipo WorldTour de este calibre es un privilegio extraordinario y una enorme oportunidad técnica. Podemos trabajar con Dan Bigham como Jefe de Ingeniería, vestir a los mejores del mundo, corredores como Remco (Evenepoel) y (Florian) Lipowitz, y devolver a Rapha a donde creemos que pertenecemos: en el extremo puntiagudo”, dijo Joel Natale, director de producto de Rapha.

“Nuestra ambición es construir el kit más rápido del mundo. Eso significa tratarlo como un problema de ingeniería y repensar cómo se desarrolla la ropa de ciclismo, de modo que cada detalle se convierta en una oportunidad para mejorar el rendimiento.

“Vamos a superar los límites de lo que la indumentaria puede hacer posible para los ciclistas del más alto nivel, con innovaciones que en última instancia beneficiarán a todos los ciclistas de Rapha”.

'Rapha fue un verdadero cambio de juego'





Mientras tanto, Denk cree que la asociación puede ir más allá del rendimiento y ayudar a aumentar la capacidad del ciclismo para llegar a audiencias más amplias.

Rapha ciertamente revolucionó el mercado de kits de ciclismo cuando entró en escena en la década de 2000 y pasó a producir algunos de los kits más llamativos del pelotón profesional con EF y Canyon-SRAM, aunque más recientemente la compañía se ha enfrentado a circunstancias financieras desafiantes.

“Como equipo, tenemos una misión clara: hacer que el ciclismo sea más grande e inspirar a nuevas audiencias a abrazar nuestro deporte. Rapha es un socio importante para hacer realidad esta visión”, dijo Denk.

“La marca ha demostrado en el pasado que puede cambiar la cara del ciclismo. Rapha fue un verdadero revolucionario, incorporando el estilo de vida al deporte y llegando a audiencias completamente nuevas. Ahora, queremos dar el siguiente paso juntos e inspirar a aún más personas a enamorarse del ciclismo.

“Rapha y Red Bull-Bora-Hansgrohe comparten el deseo de hacer las cosas de manera diferente y encontrar nuevas formas de hacer avanzar el deporte”, añadió. “Esta asociación hace realidad nuestras ambiciones de rendimiento y al mismo tiempo nos brinda una plataforma para transformar la forma en que las personas ven y experimentan el deporte juntas en el campo de pruebas más visible del mundo”.

Tendremos que esperar un poco más para echar un vistazo a los nuevos uniformes del equipo para 2027, y la colección de la nueva temporada se dará a conocer en diciembre.