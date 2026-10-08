Prepárate para la temporada de ciclismo indoor, mide con precisión todos tus recorridos Y ahorra dinero con un 28 % de descuento en Polar H10 HRM

Si está buscando un nuevo monitor de frecuencia cardíaca para montar en interiores este invierno o para paseos al aire libre, el Polar H10 es nuestra opción número uno. Lo clasificamos como “mejor en general” en nuestra guía de los mejores monitores de frecuencia cardíaca para ciclismo. Actualmente es un buen momento para comprar uno, ya que tiene el precio más bajo del año en la oferta de Amazon Prime Big Deal Days en el Reino Unido.

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El Polar H10 también está a la venta en Amazon EE. UU., donde tiene un descuento para $84,74, por debajo de su MSRP de $104,95.

Estas ofertas son exclusivas para miembros Prime, pero puedes obtener a prueba gratuita de 30 días y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa mensual de £ 8,99 ($ ​​14,99 EE. UU.).

Ahorre 28% (£23,94) Pulsómetro Polar H10: era £84,90 ahora £60.96 en Amazon Ahorre £23,94. Ultrapreciso y cómodo de llevar en recorridos largos, con un ajuste muy fácil de ajustar, el H10 es nuestro HRM mejor valorado por una buena razón. También le dimos 4,5 de 5 estrellas en nuestra revisión del Polar H10. Ahora es un buen momento para comprar uno al precio más bajo del año.

Como la mayoría de los HRM premium, el Polar H10 utiliza sensores de ECG (electrocardiograma) para medir la frecuencia cardíaca del usuario. Los sensores de ECG se consideran la forma más precisa de controlar la frecuencia cardíaca. Polar dice que el H10 tiene una precisión de +/- un milisegundo, debido a que tiene un tercer electrodo y pinzas de silicona para mantenerlo en su lugar. No es algo que usted pueda notar, pero es reconfortante saber que está obteniendo una lectura precisa.

Además de medir la frecuencia cardíaca en BPM, el H10 mide la VFC (variabilidad de la frecuencia cardíaca). Monitorear la VFC es útil para realizar un seguimiento de la salud y medir su recuperación.

También se puede conectar a dos dispositivos Bluetooth a la vez, es resistente al agua hasta una profundidad de 30 metros (si desea usarlo mientras nada) y utiliza una batería CR2025 que dura alrededor de 400 horas.

Si está buscando este monitor de frecuencia cardíaca de primera categoría, no se demore porque los Amazon Big Deal Days terminan esta noche a la medianoche.

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