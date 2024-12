“Espero poder compartir mi experiencia del pasado con la próxima generación”, dice el ex ganador del Tour de Francia

Annemiek van Vleuten, ex ganadora del Tour de Francia y varias veces campeona mundial, anunció que se unirá a Fenix-Deceuninck como mentora de rendimiento en 2025.

“¡Nuevo equipo, nuevo desafío! Me uniré a Fenix-Deceuninck como mentor de rendimiento. Espero compartir mi experiencia del pasado con la próxima generación y ayudarlos a convertirse en mejores atletas”, dijo Van Vleuten en una publicación en sus canales de redes sociales. el viernes.

Su nuevo rol podría incluir trabajar con algunos de los mejores corredores de este deporte, incluido el campeón mundial de ciclismo de montaña y mejor corredor joven del Tour de Francia, Puck Pieterse, y la finalista del podio de la clasificación general del Tour de Francia, Pauliena Rooijakker, entre otros, en sus actividades en el WorldTour femenino.

Sin embargo, dijo que si bien está confirmado que trabajará en estrecha colaboración con unos pocos ciclistas seleccionados, los detalles aún no se han confirmado.

“Todavía tenemos que resolverlo un poco. Es un viaje de descubrimiento para mí y para el equipo. Pero definitivamente voy a pensar junto con los atletas y ver cómo podemos sacar lo mejor de este equipo”. “, dijo Van Vleuten en un artículo publicado en NOS.

“La idea es trabajar concretamente con tres corredores. Aún no se sabe cuáles serán. Me uniré al equipo en el campo de entrenamiento en enero y conoceré a todos.

“Podría ser que trabaje con Puck. Ella primero hará su temporada cruzada y la dejaremos en paz por un tiempo. Definitivamente veo a Puck como un potencial ganador del Tour. Tiene mucho talento. Pero creo que Tiene que guiarla. Tiene que descubrirse a sí misma y creo que tendrá que hacerlo tomando decisiones en lo que realmente quiere sobresalir. En este equipo, lo principal es que el ciclista tome la decisión por sí mismo y así sea. También se trata de divertirse.

“Desde que me contactaron esta primavera, he empezado a seguir a Pauliena con un poco más de interés. Luego ves a alguien que ha empezado a descubrirse como corredora de clasificación. Por supuesto, me reconozco mucho en eso. Quizás podamos acelerar un poco su proceso pensando junto con Pauliena. Y a veces se trata simplemente de dar confianza”.

Van Vleuten se retiró de las carreras profesionales a finales de 2023 tras 16 años exitosos que se destacaron con victorias en el Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta Femenina, Juegos Olímpicos y eventos importantes en las Clásicas de Primavera como el Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja.

Van Vleuten dijo que el copropietario del equipo, Philip Roodhooft, se acercó a ella en la primavera para evaluar su interés en trabajar con Fenix-Deceuninck.

“Él dijo: 'tenemos la idea de que todavía necesitamos algo para que los corredores den el paso final. Creemos que ustedes pueden contribuir a eso'”, confirmó Van Vleuten.

“Es una gran oportunidad para mí de desarrollarme como entrenador. Sabía que no quería ser líder de equipo en el coche, porque creo que otros son mejores en eso tácticamente. Y no quería ser entrenador”. Así que este 'papel libre' es muy agradable para mí”.

Van Vleuten también dijo que había discutido posibles oportunidades de trabajar en el pelotón profesional como entrenadora con su entrenador de toda la vida, Louis Delahaije, al mismo tiempo que investigaba la psicología deportiva. “Creo que esa es quizás la parte más interesante. Y donde puedo contribuir más al desarrollo de los ciclistas”, dijo.

Van Vleuten explicó más sobre su decisión de asumir un nuevo rol con Fenix-Deceuninck en su sitio web annemiekvanvleuten.nl. Ella Dijo que varios equipos se acercaron a ella pero que eligió Fenix-Deceuninck porque eran “muy agradables y abiertos”.

“Creo que es importante que a las mujeres y a los hombres del mismo equipo se les ofrezcan las mismas instalaciones. Además, rápidamente me quedó claro que Philip Roodhooft realmente tiene una visión clara con este equipo. Los corredores son reclutados porque ven talento en ellos. y luego se hacen planes para desarrollar aún más este talento. No se trata de un equipo de ciclistas que ya son ganadores cuando se unen al equipo”, escribió.

“Me sorprendió positivamente la estructura bien organizada y todo lo que se ha organizado dentro de este equipo. Vi que este equipo comenzó como un equipo en el que algunos 'crossers' realizaron un programa de ruta juntos, pero este equipo continuó desarrollándose donde, en mi opinión, El gran avance realmente llegó en 2023 y también comenzamos a tener en cuenta los planes que se hicieron dentro de Fenix-Deceuninck.

“Me parece interesante trabajar con los corredores y pensar con ellos sobre cómo pueden mejorar, pero también hay que mantener siempre el equilibrio. Me gusta cómo este equipo piensa en el 'rendimiento'. Durante mi carrera, también he experimentado y visto qué importante es mantener ese equilibrio, pero dentro de eso buscar cosas que puedan ser mejores.

“Lo que también me atrajo es que también es una gran oportunidad para desarrollarme dentro de un equipo ciclista. Pensé que era genial que Philip me lo presentara de esta manera: como un viaje de descubrimiento para ambas partes. Creo que ninguno de los dos “Tenemos una idea clara de cómo y qué puedo aportar a este equipo como 'mentor de rendimiento', pero hay un claro deseo de ambas partes de hacer una contribución sustancial”.

