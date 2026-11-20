Los objetivos del piloto neozelandés cambian con los objetivos del XDS-Astana en 2026, que ofrece “una temporada completamente diferente, pero que he disfrutado tanto como cualquier otra”.

El año pasado, cuando Aaron Gate ingresó al WorldTour con XDS-Astana, no había dudas sobre el objetivo del equipo, y ese era perseguir puntos mientras el equipo se esforzaba para lograr un cambio sorprendente en el último año del ciclo de tres años para evitar el descenso del nivel superior.

A través de ese proceso, Gate jugó su papel al conseguir tres victorias de etapa en el ProTour, una victoria general, además de muchos podios y resultados entre los 10 primeros, al mismo tiempo que apoyó a sus compañeros de equipo para lograr muchas más victorias en 2025. También fue un calendario que, para el corredor de Nueva Zelanda, estuvo dominado por las carreras ProTour, donde era más fácil cosechar puntos.

La libertad de escapar de la urgente presión por puntos para el equipo, que aun así terminó sexto en la clasificación en 2026, significó que podían canalizar esos esfuerzos en otra dirección.

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“Una vez que aseguramos ese objetivo, todo volvió a centrarse en 'OK, ¿cómo podemos ganar algunas carreras importantes en el escenario mundial?', y '¿cómo lo logramos como equipo'”, dijo Gate ciclismonoticias en la carrera de cierre de temporada del Le Tour de Langkawi en Malasia. “Y lo bueno es que no perdimos ningún impulso”.

Sin embargo, cambiaron una serie de piezas en el tablero y eso se pudo ver claramente en el calendario de Gate: su cuenta de carreras de repente pasó a dos tercios en el WorldTour, duplicando las carreras de alto nivel. Con ese movimiento, también se produjo un cambio en la forma en que se utilizaba Gate, cuyo impacto se reflejó en su cuenta de resultados.

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“En cierto modo, no conozco nada diferente”: las tres Grandes Vueltas en una temporada no son un problema para Sepp Kuss, que disfruta de una Vuelta a España más abierta en ausencia de Pogačar.

“Para mí, personalmente, ha significado centrarme más en apoyar a mis compañeros de equipo”, dijo el especialista en pista convertido en corredor del WorldTour. “Y ha sido una gran temporada con un buen grupo de muchachos”

Ese papel de apoyo también fue claramente evidente en la carrera de final de temporada, cuando el equipo se unió a Matteo Malucelli en Le Tour de Langkawi para lograr tres victorias de etapa. El año pasado fue una carrera en la que Gate consiguió una de sus victorias de la temporada en la etapa final, después de que Malucelli se estrellara. Esta vez fue all-in para el velocista italiano quien consiguió la victoria final para el equipo.

Significó que Gate se fue de 2026 sin una victoria en la UCI como visitante, una posición a la que no está acostumbrado, pero eso no significa que esté mirando hacia atrás con algún sentimiento de decepción por cómo se desarrolló el año. De hecho, se apresuró a nombrar un momento destacado de la temporada al comenzar el Tour de Francia por primera vez como parte del apoyo inicial para Max Kanter, junto con una serie de otros debuts en carreras importantes.





“Realmente disfruté haciendo algunas carreras más importantes este año”, dijo Gate. “Por ejemplo, el año anterior fui al Tour de Hainan y fue, por supuesto, agradable ganar una etapa y estar en el podio de la general allí. Pero también fue agradable este año finalmente hacer Ronde van Vlaanderen y París-Roubaix, que fueron carreras que no pude hacer debido a los choques de calendario del año anterior.

“Así que ha sido una temporada completamente diferente, pero he disfrutado tanto como cualquier otra, al asistir a algunas de las carreras de mayor nivel, pero por supuesto es bueno cuando hay oportunidades. Así que no es como si eligiera una u otra. Creo que para mí, el disfrute está en el equilibrio de poder hacer ambas”.

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Una cosa es segura es que Gate, que pasó de ser un ciclista centrado en la pista a un atleta más centrado en la carretera a lo largo de su carrera, está lejos de estancarse, ya que no hay dos temporadas iguales.

“Es una especie de belleza en el ciclismo que tengas esta gran variedad, y es algo que creo que es cómo todavía lo disfruto a mi edad”, dijo el ciclista de 35 años, quien recientemente se unió a su primer equipo WorldTour pero ha pasado más de una década compitiendo en la carretera a nivel internacional en torno a sus compromisos en pista.

“Nunca he tenido una temporada de copiar y pegar como lo hacen muchos profesionales… pueden pasar 10 años y seguir haciendo la misma temporada, más o menos, durante toda su carrera. Es bueno tener esta variedad”.

Gate está firmado con XDS-Astana hasta 2027 y está tratando de “sacar algo de longevidad” a su carrera como visitante, donde espera seguir demostrando su valía al más alto nivel apoyando a sus compañeros de equipo y buscando resultados él mismo. La Cadel Evans Great Ocean Road Race, en la que quedó segundo en 2024, es una carrera que destacó como una prueba adecuada y en la que le gustaría tener “otra oportunidad”.

Sin embargo, mirando un poco más hacia el futuro, los objetivos en la pista tampoco han desaparecido completamente del radar. El medallista de bronce en Persecución por Equipos en los Juegos Olímpicos de 2012 también tiene cuatro medallas de oro de los Juegos de la Commonwealth en pista, y fue seleccionado como abanderado del Equipo de Nueva Zelanda para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Me he sentido decepcionado con los cuartos puestos en los últimos tres Juegos Olímpicos, así que sería bueno intentar volver para otro en Los Ángeles e intentar ganar el oro finalmente. Es algo que se me ha escapado, así que sería bueno intentarlo de nuevo”, dijo Gate. “Ese es el objetivo a largo plazo, pero por ahora estoy disfrutando de las oportunidades que presenta el camino”.

*My Bike asistió a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.

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