Andrea Cyr y Aline Seitz dirigirán Orange Seal p/b Autowurks, con sede en Austin, para la temporada inaugural en 2027 a nivel continental

La documentación ha sido enviada a la UCI y la Dra. Andrea Cyr espera liderar el próximo equipo femenino continental con sede en EE. UU., Orange Seal presentado por Autowurks, en 2027.

El equipo tendrá su sede en Austin, Texas, con una “clara ambición” de convertirse en uno de los 25 mejores equipos del mundo con una mayoría de ciclistas de Estados Unidos y ganarse un lugar en el Tour de Francia femenino para 2029.

“Tenemos grandes aspiraciones, pero el primer paso es que seremos un equipo continental para 2027. Queremos ser un ProTeam en 2028, ahí es donde empiezas a recibir muchas invitaciones como las Clásicas y las carreras por etapas de la UCI más importantes. Luego tenemos el objetivo del Tour a Francia Femmes para 2029”, dijo Cyr. ciclismonoticias.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Mucho de esto también es provocado por mi propia ambición. Hay algunos programas de desarrollo para que la gente se interese en el deporte y luego está el WorldTour, pero no hay nada intermedio. Estoy en una posición única, con recursos y contactos para realmente montar las cosas. Hace un año, este no era el plan”.

Para su decimocuarta temporada de carreras de bicicletas, Cyr, que también es doctora en medicina deportiva, lanzó un equipo femenino de élite nacional de seis ciclistas en 2026 para continuar su carrera y brindar oportunidades de ingresos a otras atletas femeninas. Un total de 10 corredores apoyados se combinaron bien y lograron 70 podios en eventos norteamericanos, principalmente carreras de un día, con Cyr obteniendo una victoria y segundo en la general en la serie GRIT de Chicago 2026 y Aline Seitz de Suiza segunda en la general en la American Criterium Cup.

te puede gustar





Pedaleando duro para hacer realidad el sueño africano: el plan de dos años del equipo Amani para una salida en el Tour de Francia femenina





Fem van Empel lidera el equipo de ciclocross Specialized TMRW que “abrirá nuevos caminos para la próxima generación” de talentos de la carretera





'Una señal importante para el ciclismo femenino': FDJ United-Suez da la bienvenida a un nuevo patrocinador importante mientras TotalEnergies da un gran paso hacia el WorldTour femenino

El nuevo equipo fusiona el programa basado en criterios HigherDOSE-Renova de Cyr con el antiguo equipo femenino ROXO Continental, que compitió por última vez en 2024 como Boneshaker Project presentado por Orange Seal.

“No queríamos que esto fuera sólo una aventura de un año. Queríamos hacer algo un poco más sostenible”, dijo Cyr sobre el siguiente paso después de HigherDOSE. “Así que iniciamos conversaciones con un grupo directivo de Texas. Estos tres muchachos tienen roles diferentes, se conocen desde hace 20 años. Creo que también han encontrado nuevo vigor y motivación a través de esto”.

El liderazgo en Orange Seal p/b Autowurks incluye al ex ciclista de WorldTour Chann McRae como director deportivo principal, al abogado de Austin Todd Reed como director del equipo y al ejecutivo de bienes raíces Charlie Tames como copropietario. El trío había estado involucrado más recientemente en el apoyo al ProTeam femenino francés Mayenne Monbana My Pie. Justin Kirk dividirá su tiempo como director deportivo en el equipo femenino y en el equipo masters de élite de Texas Roadhouse. Este cuarteto de directivos, junto con Cyr, forman el grupo propietario del equipo.

“Nuestro objetivo es construir un equipo entre los 25 mejores del mundo con una mayoría de corredores de Estados Unidos y los recursos para competir en las carreras más importantes. Reunir estos programas nos da una base establecida sobre la cual construir”, dijo Tames en una declaración del equipo después de una fiesta de lanzamiento formal en Austin el 15 de noviembre.

“La temporada 2027 es el primer paso hacia nuestra ambición de estar entre los 25 primeros y nuestro objetivo de alcanzar el Tour de Francia Femenino para 2029”.

Qué leer a continuación





Lidl-Trek lanza un equipo de desarrollo femenino con talentos emergentes de EE. UU. y Gran Bretaña entre una lista de 10 ciclistas





¿Alguien puede detener a Demi Vollering? Analizando los favoritos para ganar el maillot amarillo femenino del Tour de Francia 2027





'Me sentí bastante perdida y desesperada': cómo Ashleigh Moolman Pasio reescribió el final de su carrera de 17 años y cómo está reescribiendo el futuro de los ciclistas africanos

Más de la mitad de la lista provendrá de HigherDOSE, incluidos Cyr y Seitz, con Marjie Bemis, Elizabeth Dixon y Odette Lynch preservando la base creada en 2026. La conexión ROXO trae a Femenina, una ganadora de la etapa de Guatemala, Kira Payer, así como liderazgo y recursos adicionales para apoyar la siguiente etapa de crecimiento.

Otras ciclistas nuevas incluyen a la canadiense Jenna Nestman, la ex ciclista de Fount Cycling Alia Shafi y Nicole Steinmetz, quien anteriormente corrió para Cynisca y Blue Ridge TWENTY24 de Virginia. Según Cyr, se han ofrecido contratos a dos corredores más y la plantilla completa se confirmará en las próximas semanas.

“Los corredores estadounidenses están luchando, y realmente está luchando en el lado femenino. Personalmente comencé a cambiar mis propios objetivos y mi propio pensamiento, y obtuve un muy buen resultado en Pro Road Nationals, un top 10 en la carrera de ruta, cuarto en el crítico, y luego obtuve un muy buen resultado en Filadelfia. Me puse a pensar, tal vez soy más que solo una corredora crítica”, describió Cyr a ciclismonoticias su inspiración para formar un nuevo equipo.

“Fue realmente increíble tener a Filadelfia de regreso, y terminé esa carrera (entre los 15 primeros – Ed.), y pensé: '¡Ese fue el mejor día de mi vida! Como si fuera mi favorito de todos los tiempos'.

“Necesitamos más de esto, como carreras duras con equipos fuertes y ciclistas fuertes de todo el mundo. Esto es lo que anhelo, y sé que no estoy sola en eso. Sé que muchas otras corredoras probablemente estén buscando lo mismo”.

Una vez que se confirme el estatus continental, el equipo planea confirmar el calendario de 2027 con carreras UCI en Sudamérica y Europa para la primavera, y un bloque de carreras de regreso a Europa en julio y agosto. Las carreras clave de EE. UU. incluirán Redlands Bicycle Classic, Tour of the Gila, USPro Road Nationals y Philadelphia Cycling Classic p/b AmeriGas, así como una selección de criterios.

“Queremos un calendario de carreras completo, pero también conscientes de nuestros objetivos a corto y largo plazo. Para lograr nuestros objetivos a largo plazo, necesitamos sumar puntos y establecernos realmente rápidamente como un equipo fuerte y confiado”, dijo Cyr.

“Es importante seguir comprometidos con las carreras que tenemos aquí en los EE. UU., que son muchas carreras de criterio. Es bueno para los patrocinadores”.

Orange Seal se une como patrocinador principal, con Autowurks como patrocinador presentador. El equipo también cuenta con el apoyo del patrocinador de bicicletas Winspace y los socios de equipamiento y vestimenta ABUS, Tifosi, MUMU y Schwalbe.