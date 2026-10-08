Invierta en su mejor invierno de conducción en interiores con el cuadro inteligente Zwift Ride V2 equipado con Kickr Core 2 y Cog and Click.

Si te estás preparando para la temporada de ciclismo en interiores, entonces el paquete Zwift Ride V2 siempre listo es posiblemente la mejor configuración de ciclismo en interiores todo en uno que debería estar en tu radar.

El paquete Zwift Ride V2 tiene actualmente un descuento del 10%, lo que supone un ahorro de $130/£110/€120 dependiendo de su ubicación.

Compra el paquete Zwift Ride V2.

El paquete Zwift Ride viene con el cuadro inteligente Ride V2 actualizado, el Kickr Core 2 y el sistema de cambios y cambios virtuales Cog and Click.

Ya somos grandes admiradores de la Zwift Ride y la calificamos como una de las mejores bicicletas inteligentes del mercado. Basado en el original, el Zwift Ride V2 agrega bielas de varias longitudes, mayor capacidad de ajuste del sillín y un manillar de mayor diámetro, lo que facilita el ajuste perfecto para que puedas montar más rápido.

A continuación encontrará las ofertas específicas de la región. A este precio, seguramente serán populares. Como todas las mejores ofertas de ciclismo, solo están disponibles hasta agotar existencias.

Ofertas de paquetes Zwift Ride V2

10% DE DESCUENTO Paseo en Zwift con Kickr Core 2 Zwift $1,169.99 $1,299.99 Compra ahora 10% DE DESCUENTO Zwift Ride V2 con Kickr Core 2 Zwift 989,99€ £ 1.099,99 Compra ahora 10% DE DESCUENTO Zwift Ride V2 con Kickr Core 2 Zwift 1.079,99€ 1.199,99€ Compra ahora

Si está buscando una configuración de interior más económica y desea usar su propia bicicleta, entonces el Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click es nuestra mejor recomendación de entrenador inteligente.

Se recomienda el Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click si desea cambios virtuales y control del manillar para cambios y navegación en el juego fluidos y silenciosos.

Cuenta con una resistencia máxima de 1.800 vatios, una simulación de gradiente del 16 % y una precisión de potencia del 2 %. El Core 2 incluye Wi-Fi para una transmisión de datos más rápida y confiable, y es compatible con casi cualquier bicicleta de 8 a 13 velocidades.

Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click también tiene un descuento del 10% y equivale a un ahorro de $55/£50/€55, dependiendo de tu ubicación.

Kickr Core 2 con ofertas de Zwift Cog and Click

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Este mes, la aplicación Zwift Companion también tendrá una nueva apariencia. Las actualizaciones importantes de la pantalla de inicio simplificarán la experiencia y pondrán las estadísticas del recorrido en primer plano.

Zwift también ampliará aún más Watopia, el destino más popular en ciclismo indoor. Inspirada en la costa oeste de California y la isla Catalina, esta expansión agrega aproximadamente 18 kilómetros de nuevas carreteras y dos circuitos estilo crítico diseñados específicamente para carreras.