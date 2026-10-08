Invierta en su mejor invierno de conducción en interiores con el cuadro inteligente Zwift Ride V2 equipado con Kickr Core 2 y Cog and Click.

Si te estás preparando para la temporada de ciclismo en interiores, entonces el paquete Zwift Ride V2 siempre listo es posiblemente la mejor configuración de ciclismo en interiores todo en uno que debería estar en tu radar.

El paquete Zwift Ride V2 tiene actualmente un descuento del 10%, lo que supone un ahorro de $130/£110/€120 dependiendo de su ubicación.