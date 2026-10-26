¿Cuánto espacio necesitas para una buena configuración de entrenamiento en interiores?


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El ciclismo en interiores puede ser una de las formas más efectivas y convenientes de mantenerse en forma porque se puede realizar en la seguridad y comodidad de su hogar.

Si vives en un piso o departamento, crear un espacio de entrenamiento interior puede requerir cierta consideración para encontrar el espacio de entrenamiento perfecto y garantizar que no lleguen ruidos o vibraciones innecesarias a tus vecinos.

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Mira el vídeo completo aquí:


Un hombre usando su turboentrenador de ciclismo indoor en casa junto a la puerta del patio

No necesitas un gran espacio para entrenar.


Una ciclista montando un entrenador inteligente en una habitación del piso de arriba

Entrenar cerca de una ventana abierta puede aumentar el enfriamiento.