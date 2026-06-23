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Wahoo Kickr Núcleo 2 Sé que nadie quiere pensar en entrenar bajo techo ahora mismo, dado que las temperaturas están subiendo esta semana. Pero si quieres continuar montando cuando la ola de calor actual amaine y vuelva la inevitable lluvia, no puedes equivocarte con el Kickr Core 2, y este es el mejor precio que he visto.

Ahorre 14% (£69,50) Wahoo Fitness Kickr Core 2 con casete de 11 velocidades: era £499.99 ahora £430.49 en Amazon Ignore el precio minorista que Amazon ha incluido en este. En realidad cuesta £499, no £549. Sin embargo, a pesar de eso, este Kickr Core 2 tiene un excelente precio de £ 430,49. Viene con un casete de 11 velocidades, así que asegúrese de que se ajuste a su bicicleta. De lo contrario, Sigma Sports tiene el Kickr Core 2 con el Zwift Cog universalmente compatible disponible por £ 449,00. Leer más Leer menos ▼

A continuación, algo que marca la línea entre deporte y estilo de vida… el Apple Watch. Hace un par de años, Apple agregó la funcionalidad de bicicleta a su aplicación, lo que significa que los sensores ópticos de frecuencia cardíaca y el GPS ahora se pueden usar para realizar un seguimiento de sus recorridos, y también puede vincular su medidor de potencia para capturar sus vatios. No igualará la funcionalidad de las mejores computadoras para bicicletas para ciclistas serios, pero como encuentro a menudo cuando uso la mía, es realmente útil para realizar un seguimiento de paseos cortos a la oficina o en días en los que me doy cuenta de que olvidé cargar mi computadora. Hay tres en oferta aquí. La Serie 11, el SE3 y el Ultra 3.

A continuación, uno de los mejores monitores de frecuencia cardíaca del mercado…

Ahorre 40% (£26,27) Sensor de frecuencia cardíaca Polar Polar H9: era £64.90 ahora £38.63 en Amazon Algunos monitores de frecuencia cardíaca ofrecen todo tipo de funciones tontas, como control de música y la capacidad de medir la longitud de tu zancada cuando corres (pero solo cuando se combinan con un reloj inteligente que puede hacer lo mismo de todos modos y también puede medir tu frecuencia cardíaca). El H9 simplifica las cosas: mide su frecuencia cardíaca y la envía al dispositivo que elija (teléfono, computadora para bicicleta). La batería es excelente, el ajuste de la correa es fácil y el ajuste es seguro. Leer más Leer menos ▼

Obviamente, esto no es una gran oferta de tecnología para bicicletas, pero realmente no puedo olvidar lo bueno que es y tengo una buena razón para incluirlo. Si tienes una bicicleta, seguro que en algún momento te habrás preocupado de que te la roben, y el sistema de cámaras Blink es una buena manera de proteger tu casa contra los ladrones. Por supuesto, no sustituye a un sistema de alarma, pero es una buena forma de añadir vigilancia de bajo coste a la combinación. He usado las cámaras Blink durante años para hacer cosas como vigilar a los perros mientras estoy fuera. Compré el timbre el año pasado y no he tenido ni un solo problema con ellos. No compraré este porque no necesito otro timbre, pero definitivamente agregaré algunas de las cámaras para exteriores ahora que tienen este precio.

Ahorre 80% (£99,99) Cámara Blink Blink Outdoor 4 con timbre con video Blink y módulo de sincronización: era £124,98 ahora £24.99 en Amazon La cámara Outdoor 4 es una cámara resistente a la intemperie (IP65) alimentada por batería (2 años) con visión nocturna por infrarrojos, detección de movimiento y comunicación. El timbre es similar en cuanto a especificaciones, pero con la funcionalidad adicional de un timbre, por supuesto, que se conecta a tu Alexa en la casa para sonar (no tiene un timbre separado). El módulo de sincronización es una herramienta útil para coordinar múltiples dispositivos y conectar modelos inalámbricos a Internet, reduciendo la energía de la batería que consumen. Leer más Leer menos ▼





Ahorre 24% (£9,41) Válvulas Tubeless Muc Off Big Bore Lite 30mm: era £40 ahora £30.59 en Amazon No es el mayor descuento para comenzar, pero estas válvulas son muy buenas para los usuarios sin cámara. No tienen un núcleo tradicional, por lo que hacen que agregar sellador sea realmente sencillo, y el mayor flujo de aire también hace que configurar y asentar el neumático sea más sencillo. Sin embargo, debe recordar cerrar manualmente la válvula antes de retirar el cabezal de la bomba. Te prometo que lo olvidarás, pero eventualmente lo harás por costumbre… a menos que seas un periodista ciclista que usa válvulas diferentes todo el tiempo 🙃. Leer más Leer menos ▼