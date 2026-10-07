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Ahora se ofrece un guante de primera categoría según nuestro experto en guantes, y han sido descontinuados, por lo que una vez que se acaben, ¡se acabarán!

Ahorra 50% Guante de gatillo Gorewear: era $120 ahora $60 en ciclista competitivo Si bien todavía no hace suficiente frío para aprovecharlos al máximo, no pasará mucho tiempo hasta que lo haga. Nuestro evaluador dijo que eran los guantes de invierno más capaces que jamás haya usado, por lo que si vives en un lugar con suficiente frío, entonces son una excelente opción. Es más, no es que Gorewear haya sido liquidado, solo estarán disponibles hasta que se acaben y no se volverán a fabricar. Leer más Leer menos ▼

Los calcetines aerodinámicos chinos ahora están rebajados en el Reino Unido Si tienes pies pequeños, esto es para ti: los calcetines aerodinámicos Rock Bros que probamos en el túnel de viento y confirmamos que eran más rápidos que la competencia premium ahora también están reducidos en el Reino Unido, pero solo en tamaño pequeño.

Ahorra 20% Calcetines Rock Bros Aero Ciclismo: era £14,99 ahora £11.99 en Amazon Los calcetines aerodinámicos suelen ser caros, pero son baratos incluso a precio completo y nuestras pruebas independientes confirman que son más rápidos que las opciones más caras. Realmente es una obviedad. Leer más Leer menos ▼

Si bien es posible que no hayas visto el nuevo canal de YouTube (sí, es un complemento barato, lo sé), gran parte se filmó con una Insta360 Go Ultra; casi todas las tomas POV y muchas de las piezas para la cámara también. Si tienes curiosidad por YouTube (o simplemente por el contenido), entonces es una cámara fantástica para filmar mientras conduces. El soporte colgante para el pecho es sutil y discreto, y la pantalla abatible hace que encuadrar cualquier vlogging sea mucho más fácil que con una GoPro clásica. Además, los accesorios son variados y, en general, también excelentes, según mi experiencia. La mayoría de las veces solo necesitas usar la pequeña cápsula, que es PEQUEÑA.

Ahorre £98 Insta360 Go Ultra: era £416 ahora £ 318 en Amazon Es difícil ignorar casi £ 100 de descuento en esta potencia si quieres crear un dulce contenido de conducción. El módulo se abre para facilitar su uso con cosas como el soporte para el pecho, y la pantalla abatible hace que los vlogging sean súper simples. Lo uso todo el tiempo para filmar y me hace la vida muy fácil. Leer más Leer menos ▼

¿Quiere realizar un seguimiento de su salud pero no quiere tener que usar un brazalete las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Bueno, tal vez un anillo Oura sea para ti… Realizará un seguimiento de todo tipo de métricas de salud, incluido el sueño, la salud del corazón y el estrés, pero todo en un anillo que puedes usar en el dedo para máxima discreción.

Ahorra 18% Anillo Oura 4: era £244 ahora £ 199 en Amazon Piensa si es como un reloj inteligente o un Whoop para tu dedo. Le brindará una gran cantidad de sus métricas de salud clave, todo desde un paquete pequeño y discreto que no lo distinguirá como un atleta cuando use ropa normal. Asegúrate de obtener el tamaño correcto con el kit de tallas. Leer más Leer menos ▼

Muy bien, aquí hay otra buena para el Reino Unido: la Cateye AMPP 900. Es una luz frontal decente y sensata que todavía uso todo el tiempo a pesar de tener acceso a opciones mucho más caras y complicadas. Un botón, un pequeño puñado de modos y un soporte que se engancha tanto en barras redondas como aerodinámicas sin problemas.

Ahorra 38% Ojo de gato AMPP900: era £64.99 ahora £40.36 en Amazon Ahora que cada elemento de la tecnología de las bicicletas parece volverse “inteligente”, realmente me encanta la simplicidad de esta luz delantera. La luz en sí es brillante, funciona al revés para una configuración ordenada debajo de una computadora para bicicleta y un botón alterna entre tres brillos y dos modos de parpadeo. Sin tonterías. El soporte flexible también significa que puedes sujetarlo a casi cualquier cosa. Leer más Leer menos ▼