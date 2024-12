Con el lanzamiento de la nueva Colnago Y1R, los comentarios arden con negatividad sobre su apariencia, pero ¿importa esto en una bicicleta de carreras moderna que de todos modos no puedes pagar?

El nuevo Colnago Y1R es ciertamente llamativo, lo admito. A medida que avanzan las bicicletas nuevas, la intersección de “nueva Colnago” y “nueva bicicleta para Tadej Pogačar” es una forma segura de generar comentarios en las distintas plataformas de redes sociales. Si bien la nueva máquina puede no ser de su agrado visualmente (es desafiante y ciertamente no tradicional), yo diría que para una bicicleta centrada únicamente en ganar carreras, no importa en lo más mínimo su apariencia.

He argumentado en el pasado, nuevamente con mucho furor en los comentarios, que el ciclismo debería seguir el ejemplo de la F1 y tener bicicletas exclusivas para profesionales. Dado que el Y1R solo está disponible en los colores del equipo y es tan prohibitivamente caro que no es una compra realista en ningún nivel para la gran mayoría de los ciclistas, apuesto a que estamos en camino de convertirlo en una opción de facto. realidad de todos modos.

Lamentablemente, el ciclismo se ha alejado poco a poco de los ciclistas que ganan con garbo, coraje, astucia, determinación y todo lo demás, hacia un lugar donde todo se analiza y optimiza. Sí, se ha eliminado parte del “alma”, pero por otro lado, significa que los ciclistas ya no hacen cosas locas como andar en bicicleta todo el día, tomar pastillas para dormir y solo comer sandía para bajar de peso. Los carbohidratos por hora son los nuevos vatios por kilo, y el coeficiente de resistencia es lo más fácil de controlar desde el punto de vista del equipo.

Es inusual, pero ¿realmente importa cómo se ve si es rápido?

A la gente no le gusta el cambio

El ciclismo es tan intransigente que a veces resulta un poco exasperante. Hay tanta tradición y sabiduría heredada en el tejido del deporte que hacer las cosas de manera diferente es un riesgo comercial real. Esta es otra razón por la que creo que las bicicletas de primera categoría deberían reservarse para los profesionales: pueden ser tan feas como el pecado y no tenemos de qué preocuparnos. Se rieron de los tambaleantes Pinarellos, de los calcetines aerodinámicos, pero una vez que comenzaron a ganar, la opinión pública cambió bastante rápidamente.

Los monos y los cascos aerodinámicos se consideraban ridículos o reservados para las carreras en pista hasta que Mark Cavendish logró una victoria en el campeonato mundial con una funda para casco aerodinámico y un mono del equipo GB, y entonces todos se pusieron manos a la obra. Ahora correr con un maillot normal y un culotte con tirantes es anormal, y el efecto de goteo ha significado que los maillots con ajuste de carrera sean la norma incluso en la carrera del domingo en el club: QEPD para el Rapha Classic Jersey, pero todos deben verse como ellos. Hoy en día me han bañado en lycra.

Funda para casco Aero y mono completo. Después de esto, esto se convirtió en la norma y las camisetas holgadas que ves en los corredores detrás se convirtieron en cosa del pasado.

Quizás el ejemplo más claro sea el último Specialized Tarmac SL8. Las fotos filtradas que muestran la nariz bulbosa del 'rastreador de velocidad' provocaron la ira en Internet, y ahora ha logrado innumerables victorias bajo la dirección de pilotos superestrellas, todos han decidido que les gustó bastante desde el principio y nunca pensaron que tuviera un aspecto horrible, sincero. . El Cervélo S5 no es muy atractivo, pero es un ganador y hemos demostrado que es el más rápido con guiñada cero, entonces, ¿importa cómo se ve?

Lo admito, fui el primero en criticar al Bianchi Oltre por sus faltas estéticas. Sigo pensando que es feo, pero he estado en un viaje y ahora, si es rápido, no me importa. Las bicicletas de pista son un caso de estudio realmente interesante, ya que no tienen por qué ser prácticas ni comercialmente viables. Sí, tienen que estar disponibles comercialmente, pero la realidad es que básicamente están reservados únicamente para las federaciones nacionales. Ambas versiones del Hope HB.T ​​fueron extremadamente interesantes, tanto visual como técnicamente, y últimamente hemos visto muchas innovaciones aerodinámicas brillantes. La bicicleta TRED X23 del equipo argentino es brutal a la vista, pero al menos va más allá.

Puede que lo hayas olvidado porque te has convencido de que siempre te gustó la Tarmac SL8, pero esta foto filtrada quedó absolutamente quemada en los comentarios… ¡podía oler un asado de domingo en un jueves!

El mundo del triatlón

No estoy sugiriendo que todos deberíamos empezar a correr y nadar, no te preocupes. Correr es una necesidad a veces cuando hay poco tiempo, y nadar es una estrategia de supervivencia, pero al observar las bicicletas que se utilizan en el mundo de las carreras de triatlón de larga distancia, libres como están del reglamento de la UCI, queda claro que hay mucho Se ofrece una variedad más interesante de bicicletas para que los fanáticos se vuelvan nerds.

No creo que sean especialmente atractivos, pero ciertamente hay más de qué hablar al comparar la máquina Cadex de Kristian Blummenfelt con algo igualmente loco de la talla de Ceepo. Esto es lo que usan los profesionales, y el hecho de que parezcan extravagantes casi se usa como una insignia de honor. ¿Quizás sea porque el triatlón es más joven? No tiene que tratar con gente que idolatra los tubos redondos y delgados y deseando los viejos tiempos de los tirantes sujetos en el mismo lugar que los tubos superiores porque eso es “correcto”.

No, no estoy abogando por bicicletas tan locas en el pelotón, pero ciertamente son interesantes y un gran ejemplo de cuánto más innovadoras son las bicicletas con un libro de reglas más relajado y sin la carga de la tradición.

Los Colnago Y1R y ese grupo de asientos

A excepción de las bicicletas Masterpiece BMC, la última bicicleta Y1Rs de Colnago es lo más parecido a una bicicleta de carretera exclusiva para profesionales en el pelotón profesional. El precio por sí solo, 16,7 mil euros en una versión Campagnolo Super Record de alta especificación, es prohibitivamente caro para casi todos, pero más que eso, su diseño ha sido tan decidido a expensas de la estética que simplemente no es para ciclistas aficionados. .

Primero tenemos el ajuste. La bicicleta ha sido diseñada basándose en datos de ajuste de los cuatro equipos patrocinados por Colnago, con datos de ajuste de tres años, además de un poco de los clientes. Está diseñado para la posición de un profesional, es más largo y más bajo. También es más empinado, y aunque todavía tengo que probar uno (observe este espacio), los ángulos efectivos del asiento más pronunciados y una horquilla más pronunciada lo convertirán en un manejador más rápido.

En la parte trasera, ese grupo de asientos de aspecto loco ha sido diseñado de manera bastante inteligente. Desacoplar la tija del sillín del tubo del sillín significa que este último puede abrazar más estrechamente el neumático trasero para obtener ganancias aerodinámicas, además de crear un triángulo trasero más pequeño y, por lo tanto, más rígido. La tija de sillín en voladizo ofrece supuestos beneficios de comodidad, pero sospecho que esto es simplemente un subproducto accidental del diseño, siendo la aerodinámica el objetivo principal.

Hablando con Davide Fumagalli, jefe de producto de Colnago antes del lanzamiento de los Y1R, le pregunté si los Y1R son esencialmente sólo para los profesionales. Me dijeron, con bastante franqueza, que “no es la mejor bicicleta para aficionados” y que, si bien pueden apreciar sus beneficios, “no pueden aprovechar el potencial de la bicicleta”. Se ha probado para que sea lo más aerodinámico posible a 50 km/h, no a velocidades que nosotros, los simples mortales, podemos alcanzar excepto en los descensos, entonces, ¿por qué importa su apariencia?

Desacoplar la tija del sillín y el tubo del sillín ha permitido una importante optimización aerodinámica en la parte trasera y, si bien es visualmente llamativo, si es rápido, ¿a quién le importa?

El efecto Pogačar y el futuro del diseño de bicicletas

Voy a hacer una predicción: muy pronto todos dirán que aman esta bicicleta. Lo conducirá el campeón mundial más simpático en años y, según la temporada 2023, logrará muchas victorias en todo tipo de terreno. Si las afirmaciones sobre la potencia en comparación con las V4R son ciertas, alrededor de 23 vatios más resbaladizas a 50 km/h, esto es un gran impulso para un ciclista que ya está muy por delante de la competencia. Es una bicicleta que estará en sus pantallas, en sus cuentas de Instagram y en sus chats grupales durante años y el hecho de que parezca salvaje se normalizará totalmente de la misma manera que nadie se inmuta cuando Donald Trump hace algo. fuera de la norma política.

Cuando se le preguntó si las reglas de la UCI estaban frenando el diseño de bicicletas, Fumagalli al menos no criticó a la organización, pero sí dijo que “los triángulos dobles no son lo que necesitamos mostrar a la próxima generación”.

Me inclino a estar de acuerdo. Después de haber informado sobre innumerables bicicletas nuevas, cada una con rendimientos cada vez menores en cuanto a peso y aerodinámica, paralizadas como están por las limitaciones gemelas del reglamento de la UCI y la viabilidad comercial, las diferencias entre dos bicicletas de doble triángulo de alta gama son extremadamente pequeñas. ahora que básicamente puedes elegir tu esquema de pintura y eso es todo. Hemos llevado 11 de ellos al túnel de viento y todos son básicamente tan rápidos como los demás. La mayoría de las bicicletas aerodinámicas de los últimos años también tienen el mismo aspecto y, aunque puede que no te guste el aspecto de las Y4R, al menos son diferentes. Si todas las bicicletas tienen el mismo aspecto y básicamente funcionan igual, ¿cómo pueden diferenciarse las marcas?

De hecho, espero que esta bicicleta sea tan dominante, tal vez incluso más, que las V4R. Tal vez le dé a otras marcas un pequeño impulso para probar algo realmente diferente para cerrar la brecha; Al diablo con la viabilidad comercial. Tal vez también allane el camino para la resurrección de algunas motos aerodinámicas antiguas: ¿Specialized Venge 2025? Un hombre puede soñar. He estado en numerosos lanzamientos de productos en los que se lanzó un nuevo modelo, que se competirá en lo más alto del deporte. Ni siquiera creo que la estética deba entrar en la ecuación de las motos de carreras de primer nivel. Los márgenes de victoria son tan pequeños y lo que está en juego es tan alto que me parece una locura que se haya considerado siquiera el aspecto de una moto.

Sí, las marcas tienen que vender un modelo para seguir siendo comercialmente viables, pero “ganar el domingo, vender el lunes” sólo se aplica a la marca, nunca al modelo específico en el mundo del automovilismo. Me imagino que el éxito de los V4R y el éxito proyectado de los Y1R conducirán a un aumento de las ventas del C68. Del mismo modo que el S-Works Tarmac hace maravillas con las ventas del Allez.

Sin embargo, dejando a un lado los argumentos estéticos, me complace ver a Colnago nuevamente en lo que parece ser la vanguardia del diseño de bicicletas. Si bien el V4R fue sin duda un éxito, no fue exactamente innovador. Si bien Tom Boonen anuló apresuradamente sus comentarios afirmando que la bicicleta en realidad estaba frenando a Pogačar, había una parte de mí que probablemente pensaba que tenía razón.

Ahora, sin embargo, con esta bicicleta que parece una nave espacial, la marca italiana vuelve a hacer algo verdaderamente emocionante. Recuerde, es la marca que fue pionera en la fibra de carbono en la producción de bicicletas, produjo el primer cuadro de carbono que ganó una carrera ciclista profesional y lanzó al mercado la primera horquilla recta. Doble tubo diagonal de acero ¿Alguien domina? Demonios, incluso tenía frenos de disco en sus bicicletas en 2012 con la C59.

No me importa cómo se ve. La verdad es que la verdad es que me gusta bastante. Mis colegas de la oficina me criticaron por decir eso, pero creo que se ve genial. Más que eso, me alegra que sea interesante.