El francés competirá junto a Bruno Armirail en el festival todoterreno de 55 kilómetros

Un día después de convertirse en el ganador más joven de Il Lombardia gracias a un inspirado ataque en solitario en la última subida de Civiglio, Paul Seixas cambiará sus neumáticos delgados por neumáticos gruesos y competirá en el Roc d'Azur CIC en Fréjus, uno de los eventos de ciclismo de montaña más importantes del calendario.

La organización de la carrera confirmó la asistencia de Seixas y de Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike), ambos franceses se alinearon para la prueba emblemática, el CIC Roc d'Azur de 55 kilómetros.

El festival, que dura cinco días y dura desde el miércoles, incluye todo tipo de pruebas de ciclismo de carretera, gravel y montaña, senderismo e incluso carreras de perros.

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Según los organizadores de la carrera, Roc d'Azur será la última carrera de Seixas de una temporada de gran éxito que incluyó victorias en Itzulia País Vasco, La Flèche Wallonne, Faun-Ardèche y el cuarto puesto en la general del Tour de Francia.

Tras su victoria en Il Lombardia, Seixas dijo: “Es hermoso y una locura ganar un Monumento.

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“Espero que sea inspirador para los jóvenes corredores de mi país tanto como lo fue para mí la victoria de Thibaut Pinot hace ocho años”.

Después de quedarse corto en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, donde terminó tercero en la contrarreloj individual detrás de Remco Evenepoel y Filippo Ganna, y 15º en la carrera de ruta después de la sorpresiva incursión en solitario de Brandon McNulty, Seixas estaba completamente concentrado en Il Lombardia.

“Me salté el campeonato europeo porque quería ganar aquí”, dijo Seixas. “Es una segunda temporada profesional increíble”.

Ahora, Seixas saldrá a la tierra para divertirse temprano en la mañana el domingo. Si bien no ha competido a nivel internacional en ciclismo de montaña, el joven de 20 años participó en su primer campeonato mundial de ciclocross en 2023 como junior.