El francés competirá junto a Bruno Armirail en el festival todoterreno de 55 kilómetros

Un día después de convertirse en el ganador más joven de Il Lombardia gracias a un inspirado ataque en solitario en la última subida de Civiglio, Paul Seixas cambiará sus neumáticos delgados por neumáticos gruesos y competirá en el Roc d'Azur CIC en Fréjus, uno de los eventos de ciclismo de montaña más importantes del calendario.

La organización de la carrera confirmó la asistencia de Seixas y de Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike), ambos franceses se alinearon para la prueba emblemática, el CIC Roc d'Azur de 55 kilómetros.

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