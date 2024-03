“Tampoco me sentí muy bien esta semana en el entrenamiento, pero lo que cuenta son las carreras”, dice el holandés después de realizar una carrera en solitario de 44 km en Paterberg.

Puede que haya sido inesperado para él, pero Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) volvió a demostrarse como el hombre para la gran ocasión en el E3 Saxo Classic al alejarse del campo en Paterberg.

Su sincronización fue perfecta después de haber suavizado el campo lo suficiente como para volar solo, pero también en el sentido de que fue justo cuando su rival a largo plazo Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) se estrelló al pie de la subida y vio el arco iris. La camiseta desaparece en la distancia.

Van der Poel no era consciente del destino del belga mientras continuaba su asalto a la estrecha cuneta que bordea el borde del iceberg, sabiendo que “no había vuelta atrás” una vez que estuvo solo en la cima con Van Aert dando todo su resistencia para salvar la victoria detrás. .

Van Aert estaría cerca, en 11 segundos para ser exactos, pero como ha sido en la mayoría de sus carreras, en carreras de un día en carretera o en campo cruzado, Van der Poel saldría victorioso.

“En realidad no sabía que alguien se había estrellado, ya estaba atacando en ese momento porque si tienes la cuneta es mucho más fácil marcar la diferencia en Paterberg que cuando hay vallas”, dijo van der Poel en su publicación. -Rueda de prensa de la carrera.

“Así que sabía que era un punto crucial y también el más difícil de la carrera en combinación con el Oude Kwaremont. Así que quería atacar, pero cuando estaba un poco más arriba solo me dijeron que Van Aert se había caído y que tenía 20 segundos, así que no había vuelta atrás”.

Van der Poel recorrió los últimos 44 km en solitario, superando el antiguo récord de Fabian Cancellara de 35 km en solitario en 2013. Con la Visma-Lease a Bike causando impresión en el llano, Van der Poel asestó un golpe mortal en Karnemelkbeekstraat y su ventaja se ampliaría. sólo aumentó a 1:31 cuando saludó al otro lado de la línea en Harelbeke.

“En realidad, estaba muy lejos y las carreteras no eran muy agradables para estar solo con el viento. Wout regresó muy fuerte, pensé que él también iba a acortar distancias, pero logré contenerlo”, dijo Van der Poel.

“Para mí, ya estaba haciendo números bastante altos todo el tiempo, así que sabía que él también debía estar al límite. Entonces intenté derribarlo en Karnemelkbeekstraat.

“Creo que eso también fue lo que pasó. Estaba al límite y, por supuesto, no tenía nada que perder en ese momento, ya que su llegada estaba a mi volante, digamos, así que sabía que estaba haciendo todo lo posible para llegar allí”.

Van der Poel estaba decepcionado por la falta de otra batalla emocionante, ya que Van Aert terminó tercero, pero encantado de sumar otro Clásico a su palmarés acumulado. Sabe que no debe subestimar a su rival más cercano, quien cree que no se asustará por la decepción en Harelbeke.

“Desafortunadamente, Wout se cayó en Paterberg, así que es una lástima para la batalla, pero puedo estar muy feliz por las sensaciones que tuve hoy”, dijo. “Wout montó bastante a la defensiva hoy, lo cual fue una lástima, pero regresa del campamento de altitud, así que creo que trabajó muy duro para la próxima semana y la siguiente, por supuesto.

“Creo que es súper fuerte mentalmente. Siempre lo ha demostrado y aún hoy lucha por recuperarse de su caída. Sabe también que la próxima semana es una semana nueva, con nuevas posibilidades. También es la forma en la que afronto las carreras, así que no creo que esto le afecte”.

Sin planificación para el Campeón del Mundo, todo es cuestión de instinto

Para Van der Poel, un aficionado al sentido de la carrera, al cronometraje y prácticamente a improvisar, no había un verdadero plan para hoy, ya que eligió sus momentos y atacó continuamente por encima de Taaienberg, Stationberg y Paterberg, aferrándose a ciertos movimientos de Oier Lazkano y Lidl. -Emigrar.

No cree en planes, por así decirlo, salvo que sabe que lo aplastará en la parte más difícil del recorrido si sus piernas se lo permiten.

“No, nunca hago un plan antes de la carrera. Sólo trato de anticiparme a lo que está pasando”, dijo Van der Poel, rodeado de periodistas en la sala de prensa.

“Puedes hacer 100 planes, pero si no estás en posición no puedes atacar, por supuesto”.

Van der Poel reveló que no había estado en plena forma esta semana y originalmente había pensado en agregar Dwars door Vlaanderen a su programa para estar en plena forma para el Tour de Flandes del próximo domingo.

“Nunca podré hacer en el entrenamiento lo que hago en una carrera. Soy mejor en una carrera. Tampoco me sentí muy bien esta semana en el entrenamiento, pero lo que cuenta son las carreras”, dijo Van der Poel.

“Siempre dicen que cuanto más me quejo, mejor estoy y me quejé mucho esta semana”, se rió Van der Poel.

“Si esta carrera y el domingo no hubieran sido tan buenos como esperaba, habría tomado un día de carrera extra, pero creo que realmente no lo necesito después de hoy”.

Pero no espera llegar a la meta en Oudenaarde, sin presunciones para el día culminante de las clásicas de primavera sobre adoquines belgas. Después de todo, ha ganado dos veces y aspira a un tercero que lo igualaría más que a leyendas como Boonen, Cancellara y Museeuw.

“Gané Flandes cuando era realmente una mierda aquí también, así que no es algo a lo que realmente pueda darle un lugar”, dijo Van der Poel. “Sólo quería ganar esta carrera, aún no la he ganado y es una carrera súper bonita, así que eso fue lo más importante para mí hoy”.