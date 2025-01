Matthew Brennan de Visma-Lease a Bike casi sorprende al ganador de la etapa 1

El Santos Tour Down Under 2025 comenzó en Gumeracha con una etapa de sprint predecible ganada por el favorito Sam Welsford (Red Bull-Bora-Hansgrohe), pero una impresionante patada del corredor WorldTour de primer año de Visma-Lease a Bike, Matthew Brennan, casi derribó el predicciones y el resultado.

Welsford se sintió aliviado de sumarse al trío de etapas del año pasado, pero admitió que casi cometió el pecado capital de celebrar demasiado pronto, ya que Brennan aceleraba rápidamente por su izquierda y casi lo adelanta en la línea.

“Tenía a alguien al volante y lo mantenía bajo control, y en realidad no noté la izquierda”, admitió Welsford.

“Fui a detenerme y saludar, pero (había recorrido) bastante tiempo, así que no me quedaban muchas piernas. Debería haberme dado cuenta de que al final era un sprint cuesta abajo muy rápido”.

“Pensé que lo tenía, pero (Brennan) llegó a tal ritmo; pensé que mi rueda delantera estaba sobre la línea, pero luego pasó a mi lado y pensé 'tal vez lo estropeé', pero estaba feliz. para conseguirlo.”

Incluso con la victoria, Welsford dijo que tiene margen de mejora.

“Danny me dijo que tenía más para dar en la final y que podría haber durado más, así que sólo necesito ser un poco más paciente y no dejar de hacerlo tan temprano; usarlos por mucho más tiempo y hacer mi vida mucho más fácil”.

Para Brennan, estar tan cerca de una victoria en su debut en el WorldTour fue “un poco frustrante”, pero recibió un bonito premio de consolación al tomar la delantera en la clasificación del mejor corredor joven.

“Es un resultado realmente bueno, pero sería bueno ganar”, dijo Brennan.

“Es realmente agradable ser la camiseta de los corredores jóvenes. Eso es algo que vamos a lograr este año como equipo. Pero siempre sería bueno quedar primero”.

¿Qué impresión tiene el joven de 19 años de su primera patada en grupo en el WorldTour?

“Correr es tremendamente agitado, ¿no?”

Otro debutante en el WorldTour, Tim-Torn Teutenberg (Lidl-Trek) quedó cuarto detrás de Matthew Walls de Groupama-FDJ y podría ser otro velocista a seguir en las próximas etapas.

“Casi me choco cuando faltaban 3 km o algo así, y luego me salí de los pedales y se me cayó la cadena. Luego tuve que volver a acelerar. Por suerte, tenía dos compañeros de equipo y luego me llevaron de nuevo al frente. luego hice una buena carrera y aun así salí adelante”, explicó Teutenberg a My Bike.

“Creo que todo el mundo estaba bastante estresado el primer día de carrera”.

El accidente dentro de los últimos tres kilómetros involucró al compañero de equipo de Brennan, Dylan van Baarle.

Según el campeón australiano Luke Durbridge, que presenció el accidente delante de él, “fue simplemente un accidente normal en la etapa de sprint de salida; un par de muchachos estaban haciendo la salida, se balancean y regresan más lento; los muchachos están tratando de ascender.

“Dentro de los últimos tres kilómetros, es bastante complicado en una etapa de sprint, por lo que debe haber sido una patada de ruedas. De hecho, lo detuve y vi lo que sucedía y luego un par de muchachos me golpearon por detrás”.