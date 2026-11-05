“Lo más importante por ahora es recuperar la alegría de montar en bicicleta”, dice el ganador del maillot amarillo 2025


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Pauline Ferrand-Prévot ha demostrado ser una maestra a la hora de poner todo en juego en una carrera objetivo, prepararse meticulosamente y luego recoger los frutos. En los últimos años, ha entregado dos de los premios más importantes del ciclismo: una medalla de oro olímpica en ciclismo de montaña y un maillot amarillo del Tour de Francia femenino.

Aunque ese enfoque nítido no arrojó el mismo resultado para la ciclista francesa de Visma-Lease a Bike en 2026, con su esperada defensa del título del Tour de France Femmes terminando con un DNS en la etapa 8 y una dura realidad fuera de la bicicleta también.

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