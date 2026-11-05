“Lo más importante por ahora es recuperar la alegría de montar en bicicleta”, dice el ganador del maillot amarillo 2025

Pauline Ferrand-Prévot ha demostrado ser una maestra a la hora de poner todo en juego en una carrera objetivo, prepararse meticulosamente y luego recoger los frutos. En los últimos años, ha entregado dos de los premios más importantes del ciclismo: una medalla de oro olímpica en ciclismo de montaña y un maillot amarillo del Tour de Francia femenino.

Aunque ese enfoque nítido no arrojó el mismo resultado para la ciclista francesa de Visma-Lease a Bike en 2026, con su esperada defensa del título del Tour de France Femmes terminando con un DNS en la etapa 8 y una dura realidad fuera de la bicicleta también.

“Estaba tan concentrada en volver a ganar el Tour que perdí la alegría de la vida cotidiana. Se trataba de ser y hacer más para ser la mejor”, dijo Ferrand-Prévot en una publicación en las redes sociales, donde reflexionaba sobre su temporada baja.

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“Curiosamente, antes enfrenté algunos momentos bajos en mi carrera, donde me sentí triste y perdido, pero nunca experimenté realmente el hecho de hacer todo tan bien y terminar sin nada. Y creo que es una de las razones de mi estado de “incomprensión” de los últimos meses”.

Ferrand-Prévot no ha corrido desde que no se alineó para la penúltima etapa del Gran Tour de Francia, lo que la deja con solo 19 días de carrera para 2026.

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“Mi interminable descanso entre temporadas era muy necesario”, afirmó Ferrand-Prévot. “Será un largo camino para volver a encontrar un nivel (decente), ya que no estoy en plena forma. Pero lo más importante por ahora es recuperar la alegría de estar encima de la moto”.

Justo en la forma en que encontró la alegría en ello, ya que si bien este año también presentó sus desafíos fuera de la bicicleta, con su compañero Dylan van Baarle involucrado en un grave accidente de entrenamiento, también brindó los mejores momentos.

“Recordé haber sido feliz cuando gané los Juegos Olímpicos, el Tour o Roubaix, pero este sentimiento de casarme con Dylan con la presencia de las personas más importantes de mi vida fue otro nivel de alegría, felicidad y realización”, dijo Ferrand-Prévot, quien se despidió de su puesto como Pauline van Baarle.

“Experimentar este sentimiento de ser tan feliz sin sacrificarlo todo o ser extremo fue algo que nunca antes había experimentado. En esa última frase, tomaré nota para el futuro. Nuevamente, MERCI por el apoyo durante mi difícil temporada de 2026. Estoy seguro de que volveré más fuerte”.