Ambos equipos insisten en que van camino de formar parte del WorldTour en 2027

Hubo dos ausencias notables de la lista de equipos preinscritos de la UCI para la temporada 2027 el lunes, pero tanto Picnic PostNL como Jayco-AlUla insisten en que serán parte del WorldTour masculino y femenino en 2027 y han ofrecido explicaciones de por qué no cumplieron con la fecha límite inicial.

Ambos equipos operan equipos masculinos y femeninos de alto nivel y han presentado solicitudes a la UCI para renovar sus licencias WorldTour en 2027. Sin embargo, aún no han proporcionado la documentación de respaldo esencial al organismo rector del deporte.

La fecha límite inicial era el 15 de octubre, pero todavía tienen tiempo para entregarlo antes de la fecha límite estricta del 8 de diciembre, cuando las alineaciones del WorldTour para 2027 quedarán inamovibles. Sin embargo, durante este período de limbo, los corredores de los equipos ahora pueden legalmente rescindir sus contratos anticipadamente.

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En el caso de Picnic PostNL, el equipo ha informado ciclismonoticias que su ausencia en la lista se debe a su búsqueda de un nuevo proveedor de bicicletas en medio de la agitación económica que rodea a su actual socio, Lapierre.

La marca francesa ha estado en serios problemas desde la noticia de la insolvencia de su empresa matriz Accell, y Picnic PostNL ha confirmado ahora que habrá un fin anticipado de la asociación que estaba prevista hasta 2028.

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Picnic-PostNL dice que han conseguido un proveedor de bicicletas de reemplazo, pero aún no han cerrado el contrato, que es lo que ha provocado el retraso en la documentación que deben presentar a la UCI.

“Nuestros programas masculinos y femeninos se encuentran actualmente en el proceso de solicitud para obtener el estatus WorldTour el próximo año”, dijo un portavoz de Picnic-PostNL.

“Para ello, el equipo aún debe proporcionar información sobre la finalización de una asociación con un socio técnico para la próxima temporada, tras la quiebra de la empresa del socio actual.

“Haremos esto en el próximo período”.

Retraso en transferencia bancaria retrasa el registro de Jayco

En el caso de Jacyo-AlUla y Liv AlUla Jayco, el equipo australiano afirma que el incumplimiento del plazo se debió a un problema técnico relacionado con la transferencia de fondos a nivel internacional.

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Como parte del proceso de inscripción, los equipos deben proporcionar una garantía bancaria, que está en manos de la UCI para que se pueda pagar una determinada parte de los salarios si el equipo encuentra dificultades financieras o por alguna otra razón deja de pagar a su personal o socios.

“Esto se debe puramente a un proceso de transferencia técnica que se resolverá muy pronto”, dijo un portavoz del equipo. ciclismonoticias.

“La tramitación del aval bancario exigido por la UCI implica operaciones financieras transfronterizas que en ocasiones pueden sufrir retrasos.

“Podemos confirmar que la planificación y preparación de GreenEDGE Cycling para la temporada 2027 sigue en marcha y estamos deseando correr nuestra decimosexta temporada en el WorldTour”.

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