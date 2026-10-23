Ambos equipos insisten en que van camino de formar parte del WorldTour en 2027


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Hubo dos ausencias notables de la lista de equipos preinscritos de la UCI para la temporada 2027 el lunes, pero tanto Picnic PostNL como Jayco-AlUla insisten en que serán parte del WorldTour masculino y femenino en 2027 y han ofrecido explicaciones de por qué no cumplieron con la fecha límite inicial.

Ambos equipos operan equipos masculinos y femeninos de alto nivel y han presentado solicitudes a la UCI para renovar sus licencias WorldTour en 2027. Sin embargo, aún no han proporcionado la documentación de respaldo esencial al organismo rector del deporte.

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