“Ya es hora” de que el australiano apunte al Giro de Italia después de dos “años bastante normales”

Para la mayoría de los ciclistas profesionales, incluido Ben O’Connor, el Tour de Francia es la cima de las carreras. Es el evento más importante del calendario, con la mayor atención, los mayores elogios, la mayor multitud y toda la presión para igualarlo. Pero en 2024, no es ahí donde el australiano espera tener éxito.

Después de dos años “normales” en el Gran Tour de Francia, como él los describe, donde las caídas, las enfermedades y una racha de mala suerte le hicieron no igualar su nivel de rendimiento previo al Tour, no sorprende que el australiano busque un cambio. .

En diciembre le dijo ciclismonoticias que le “encantaría hacer el Giro”, pero entendía que la expectativa de correr el Tour de Francia conlleva montar en un equipo francés WorldTour. Sus mejores corredores a menudo tienen que participar en el Tour, lo cual es una bendición en sí mismo, pero el equipo respetó la solicitud de O’Connor y es en Italia en mayo donde residen sus ambiciones.

“Fuimos el equipo y yo eligiendo juntos. Obviamente, el Tour es algo muy importante para este equipo, pero disfruté aprovechando esa oportunidad para probar algo nuevo”, dijo O’Connor a ciclismonoticias antes del Tour de los Emiratos Árabes Unidos.

“Me alegro de que al equipo le haya gustado la idea porque creo que ya era hora de cambiar mis planes para la Gran Vuelta. A veces lo mismo no siempre funciona y es un Giro que me conviene, así que sólo puedo emociónate.”

Una enfermedad en el Tour de Francia de 2023 lo dejó lejos de su mejor nivel y su apuesta por la general terminó casi tan pronto como comenzó. El año anterior, fue un desgarro en el glúteo lo que arruinó su capacidad para igualar su cuarto puesto general y su forma de ganar la etapa de su debut en el Tour de Francia.

“En realidad no está en mi lista de opciones deseadas”, dijo O’Connor desde Abu Dhabi.

“Para ser honesto, no me importaría centrarme en otras cosas. Pero si tuviera que hacer el Tour, no sería malo. Sigue siendo la carrera más grande, más espectacular en general y la más conocida; siempre es una experiencia bastante loca.

“Siento que los últimos dos años han sido bastante normales. Bueno, el año pasado fue bueno y malo. Creo que no me importaría separarme de eso y hacer otra cosa”.

El Giro de Italia es algo más que O’Connor se enfrentará en 2024. Regresará a la carrera por primera vez desde 2020, donde obtuvo su primera victoria en un Gran Tour sobre Madonna di Campiglio mientras corría para NTT, una victoria que aseguró su traslado a AG2R La Mondiale más tarde ese año.

“Para esa victoria, fue un alivio después de dos años bastante promedio”, dijo O’Connor.

“2019 fue terrible y en 2020 gané a principios de año y demostré que era bueno, pero el resto del año fue súper promedio y realmente luché por encontrarme a mí mismo. Así que fue muy emotivo para mí”.

En el fondo de su mente no se encontraban asuntos pendientes con el Giro como tal, sino la sensación de que a su palmarés le faltaba algo del Gran Tour de Italia, donde “desperdició” un casi seguro resultado entre los diez primeros en su debut en la 19ª etapa. .

“En 2018 me caí cuando estaba en la general y eso me dolió, fue realmente decepcionante, porque creo que es un top 10 muy fácil que desperdicié innecesariamente”, dijo.

“Iba a ser mi primer Gran Tour, mi primer top 10 y desperdiciar esa oportunidad en la maldita etapa 19, fue un poco triste. No es como si fuera un asunto pendiente, pero es una carrera en la que siento que he “Me he perdido en mi trayectoria profesional hasta el momento para aprovecharlo al máximo”.

No será una hazaña fácil desafiar la general con Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) intentando completar el doblete Giro-Tour por primera vez desde Marco Pantani en los años 90, pero O’Connor no está centrado en el superestrella eslovena, sólo su propia campaña.

“Él (Pogačar) es uno de los mejores corredores y ciclistas del mundo. Así que poner el pie delante de él es bastante difícil, pero al final, realmente no me importa. Tienes que mirar a tu propio carrera y tu propio rendimiento y lo que realmente eres físicamente capaz de hacer.

“Tienes que concentrarte en las cosas que están bajo tu control y tratar de ejecutarlas. Porque si miras demasiado a tu alrededor, entonces tal vez puedas quedarte un poco atrapado en quién está ahí”.

Para O’Connor, ese camino hacia el Giro comienza en el UAE Tour del lunes, donde desafiará a jugadores como Adam Yates (UAE Team Emirates) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious) por la general. El australiano se imagina sus posibilidades, pero sabe que cualquier error que no le cueste en los escalones expuestos del desierto podría ser su perdición.

“Tengo que asegurarme de que soy bueno con el viento. La contrarreloj es bastante sencilla de hacer y organizar por uno mismo”, dijo O’Connor.

“Las subidas se cuidan solas y todo se trata de gestionar, ya sea el calor o simplemente gestionar a tus compañeros de equipo para que estés en la posición en el momento adecuado para cuando todo llegue al ventilador. Mientras que con vientos cruzados realmente puedes perder. perder esta carrera, para mí ese es el punto más crucial de esta carrera”.

O’Connor está haciendo su debut en el UAE Tour, donde Yates ingresa como el gran favorito después de haber ganado la general en 2020 y haber sido el mejor corredor en la subida decisiva, Jebel Hafeet, en múltiples ocasiones. Del lado del australiano está su buen comienzo de temporada desde la Vuelta a Murcia, donde consiguió la victoria en solitario y la primera victoria del Decathlon AG2R La Mondiale en 2024.

“Fue generar confianza, no es una confirmación ni nada por el estilo, pero creo que es simplemente una buena manera de comenzar. Te coloca en este punto en el que puedes ver que todo ha funcionado”, dijo.

“Toda la planificación, el campo de entrenamiento… ves resultados directos de inmediato y esa es probablemente una de las cosas más agradables de saber: que el plan y la organización iniciales han funcionado”.