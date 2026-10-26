Desde contratos más largos en general hasta más dinero en el deporte, cada vez más ciclistas buscan cambiar de equipo antes de que finalicen sus acuerdos.

En épocas anteriores del ciclismo, un ciclista que rompiera su contrato antes de tiempo para cambiar de equipo podría haber causado una gran controversia, pero en las últimas semanas, los ciclistas de renombre Richard Carapaz, Filippo Ganna y Giulio Ciccone han anunciado salidas antes del final para unirse a nuevos equipos sin ningún problema obvio.

A medida que los ciclistas abandonan temprano sus equipos actuales en busca de nuevos pastos se vuelve más común en el pelotón (una práctica que tampoco se limita solo a los profesionales masculinos, ya que Paula Blasi hace lo mismo) marca una transformación del mercado de transferencias, con casi cualquier ciclista disponible, en teoría.

El agente de Ciccone, Alex Carera, cuya agencia A&J All Sports también representa a Blasi, y un tal Tadej Pogačar, hablaron con La Gazzetta dello Sport para explicar algunas de las razones por las que esto sucede cada vez más.

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“En primer lugar, la duración media de los contratos ha aumentado considerablemente. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de discusiones sobre un contrato largo, e incluso de rescisión”, dijo Carera.

“En esencia, si el contrato dura sólo dos años y surgen problemas, no deberías esperar tanto tiempo hasta que expire, y ni siquiera vale la pena discutir sobre ello. Puedes estar de mal humor durante un año y luego seguir adelante. Pero si, por ejemplo, el contrato dura cinco años, es fácil ver que las cosas son muy diferentes”.

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En los últimos años, varios de los ciclistas más importantes del mundo han llegado a acuerdos para abandonar sus equipos antes de tiempo: Remco Evenepoel y Primož Roglič, ambos en Red Bull-Bora-Hansgrohe, y Juan Ayuso, en Lidl-Trek, por ejemplo, y Carera dice que esto se debe en parte a cambios en la propiedad del equipo.

“La segunda razón es aún más crucial, teniendo en cuenta que si quieres rescindir un contrato existente, no sólo tienes que negociar con un equipo, sino también tener otro equipo listo para ficharte”, añadió Carera.

“La cuestión es esta: hasta hace 5 o 6 años, en la mayoría de los casos los propietarios de los equipos eran los directores de los equipos, a menudo ex ciclistas. No tenían una visión a largo plazo y no se arriesgaban a posibles sanciones por contratar corredores de otros equipos.

“(Algunos de los) propietarios de equipos son… los propios patrocinadores. Emiratos Árabes Unidos, Decathlon, Lidl, Red Bull, por nombrar algunos. Tienen una visión más gerencial y a largo plazo. El equipo ciclista es un activo clave para la empresa o el fondo, a diferencia de antes, donde a menudo no había una visión empresarial.

“Y hay una mayor tendencia a ser más 'agresivos' en el mercado, porque tienen que valorar la inversión anual en bicicleta. Sin mencionar que el capital invertido es mucho mayor. Un cambio trascendental”.

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La UCI revisó las reglas sobre cómo los ciclistas bajo contrato con un WorldTour pueden entablar conversaciones e iniciar el proceso de unirse a otro. Para evitar la controvertida caza furtiva y el tipo de polémica que se desarrolló en torno a la salida anticipada de Cian Uijtdebroeks, otro de los corredores de Carera, de Visma a Red Bull, la UCI introdujo el requisito de un acuerdo tripartito entre el corredor, su equipo actual y el nuevo equipo para implementar la medida.

Cuando se le preguntó cuál fue el punto de inflexión para los nuevos tipos de transferencias que alguna vez fueron muy raras y se vuelven cada vez más comunes cada temporada, Carera señaló específicamente la transferencia del belga y el crecimiento financiero en el deporte que siguió.

“La salida anticipada de Cian Uijtdebroeks de Bora para unirse a Visma en diciembre de 2023, un movimiento que generó una importante atención de los medios e involucró a dos equipos de primer nivel”, dijo.

“Hasta entonces, las rescisiones anticipadas de contrato se producían una vez cada tres años; ahora son unas 10 al año. Y luego, el capital ha aumentado enormemente: en 2020, si un equipo tenía un presupuesto de 25 millones de euros, podía considerarse rico. Ahora estaría entre los cinco últimos”.

Hubo un corredor cuyo contrato prolongado es una excepción a la nueva libertad de agresión en el mercado de transferencias: Pogačar, cuyo contrato de 2032 lo coloca como uno de los corredores más atados a su acuerdo actual, junto con aquellos que tienen contratos “de por vida” hasta la jubilación: Wout van Aert, Marianne Vos y Mads Pedersen.

“¿Es Tadej Pogacar la excepción?” preguntó La Gazzetta Ciro Scognamiglio. “Sí, porque tiene un valor demasiado alto, la cláusula es casi simbólica: Tadej ha traspasado los límites del ciclismo”, respondió Carera.

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