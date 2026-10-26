Desde contratos más largos en general hasta más dinero en el deporte, cada vez más ciclistas buscan cambiar de equipo antes de que finalicen sus acuerdos.


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En épocas anteriores del ciclismo, un ciclista que rompiera su contrato antes de tiempo para cambiar de equipo podría haber causado una gran controversia, pero en las últimas semanas, los ciclistas de renombre Richard Carapaz, Filippo Ganna y Giulio Ciccone han anunciado salidas antes del final para unirse a nuevos equipos sin ningún problema obvio.

A medida que los ciclistas abandonan temprano sus equipos actuales en busca de nuevos pastos se vuelve más común en el pelotón (una práctica que tampoco se limita solo a los profesionales masculinos, ya que Paula Blasi hace lo mismo) marca una transformación del mercado de transferencias, con casi cualquier ciclista disponible, en teoría.

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