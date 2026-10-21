German dice que “nunca experimentó una cultura del miedo”

El ex ganador de la París-Roubaix, John Degenkolb, recurrió a Instagram el lunes para refutar las acusaciones de que su equipo, Picnic-PostNL, opera en una “cultura del miedo” y una “situación laboral insegura” tras un informe condenatorio de NOS deporte y De Waaier.

Escribiendo en alemán, Degenkolb dijo que en sus diez años con la organización de 16 años como ciclista profesional, nunca había experimentado una “cultura del miedo” ni en su primera etapa con el equipo cuando era Argos-Shimano de 2012 a 2016, ni “después de mi regreso deliberado al equipo en 2022”.

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