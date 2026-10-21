German dice que “nunca experimentó una cultura del miedo”

El ex ganador de la París-Roubaix, John Degenkolb, recurrió a Instagram el lunes para refutar las acusaciones de que su equipo, Picnic-PostNL, opera en una “cultura del miedo” y una “situación laboral insegura” tras un informe condenatorio de NOS deporte y De Waaier.

Escribiendo en alemán, Degenkolb dijo que en sus diez años con la organización de 16 años como ciclista profesional, nunca había experimentado una “cultura del miedo” ni en su primera etapa con el equipo cuando era Argos-Shimano de 2012 a 2016, ni “después de mi regreso deliberado al equipo en 2022”.

“Las voces críticas deben ser escuchadas y tomadas en serio. Sin embargo, para una evaluación justa y equilibrada, se deben considerar todas las perspectivas relevantes”, escribió Degenkolb.

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“Nuestro equipo está formado por alrededor de 160 empleados, entre ellos aproximadamente 60 corredores por temporada. A lo largo de los 18 años de historia del equipo, es posible encontrar 71 personas que han tenido experiencias negativas, pero ¿son sus experiencias exclusivamente negativas?

Luego etiquetó a los periodistas que informaron la historia, Thijs Zonneveld y Nando Boers, y les preguntó: “¿Por qué voces como la mía, y las de muchos otros, quedaron fuera de la investigación?”.

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Zonneveld respondió, agradeciéndole los comentarios y afirmando: “No podemos decirle con quién hablamos exactamente, porque siempre protegeremos nuestras fuentes. Pero puedo decirle que hablamos con 71 corredores, ex corredores, personal y ex personal. Y si seguimos contando los (ex) empleados con los que hablamos después de la publicación, serían aún más.

“Respeto tu punto de vista… pero hay muchas personas que tuvieron una experiencia diferente a la tuya”.

El informe incluyó comentarios del ex entrenador de Tom Dumoulin, Adriaan Helmantel, quien dijo que la cultura del equipo decayó después de la victoria de Dumoulin en el Giro de Italia en 2017.

“Comenzaron a volverse paranoicos” con respecto a que los ciclistas “tomaran las decisiones” si los ciclistas y los entrenadores se acercaban demasiado. “Se convirtió en una dictadura”, dijo Helmantel. Nicolas Roche describió haber sido “empujado hacia la salida” porque tenía “demasiada influencia sobre los jóvenes corredores”.

El equipo emitió una respuesta afirmando que iniciarían una investigación independiente sobre las acusaciones; se negaron a interactuar con los dos periodistas durante su investigación.

Después de que se publicó el informe, el entrenador Rudi Kemna dijo que estaba devastado por las acusaciones y dijo Wielerflits, “La única reacción que puedo dar es que estoy profundamente molesto. Que me compadezco de todas las personas a las que aparentemente hemos traumatizado; no sé qué palabras se usan. Estoy asombrado por esto, pero también me conmueve.

“Y también me duele que nos presenten de esta manera como equipo, y personalmente Iwan (Spekenbrink, dueño del equipo) y yo también… Intentamos liderar al equipo lo mejor posible, especialmente en lo que respecta a la seguridad”.

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