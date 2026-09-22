El ciclista mexicano quiere ser 'inteligente y astuto' para la carrera élite en ruta del próximo domingo

El mexicano Isaac del Toro realizó una suave contrarreloj para terminar en una meritoria sexta posición entre los hombres de élite en Montreal en el día inaugural del Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026. Fue un lugar por debajo de donde terminó el año pasado en su debut en la élite, y el recorrido plano y técnico de este año se adapta mucho menos a sus capacidades.

Sus esfuerzos representaron consistencia y una preparación para la carrera de élite en ruta de la próxima semana. En ausencia de su compañero de equipo del UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogačar, el joven de 22 años entrará como uno de los máximos favoritos.

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