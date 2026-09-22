El ciclista mexicano quiere ser 'inteligente y astuto' para la carrera élite en ruta del próximo domingo

El mexicano Isaac del Toro realizó una suave contrarreloj para terminar en una meritoria sexta posición entre los hombres de élite en Montreal en el día inaugural del Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026. Fue un lugar por debajo de donde terminó el año pasado en su debut en la élite, y el recorrido plano y técnico de este año se adapta mucho menos a sus capacidades.

Sus esfuerzos representaron consistencia y una preparación para la carrera de élite en ruta de la próxima semana. En ausencia de su compañero de equipo del UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogačar, el joven de 22 años entrará como uno de los máximos favoritos.

“Siendo honesto, en el Mundial, en general durante todo el año, creo que siempre es bueno hacer una (carrera) más que una menos”, dijo Del Toro a un pequeño grupo de medios, entre ellos noticias de ciclismo, después de la meta sobre no centrarse solo en una sola disciplina en Road Worlds.

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“Es por eso que lo hago, no para alcanzar el máximo rendimiento, sino más bien para practicar y mejorar de forma natural. El año pasado, en un recorrido un poco montañoso, quedé quinto y ahora sexto. Creo que puedo estar orgulloso de mi progreso.

“Para ser honesto hoy, incluso si hago menos, no mis números o lo que sea en el resultado, todavía puedo estar contento con el esfuerzo. No hay riesgo real y, en general, todo salió como pudimos predecir”.

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Continuó hablando sobre su forma luego de su victoria en el Gran Premio Ciclista de Montreal el domingo pasado, donde superó a su rival francés Paul Seixas para lograr su primera victoria en la carrera; un presagio positivo para la carrera en ruta del próximo fin de semana.

“Diría que fue una buena primera vez”, dijo sobre ganar el GP. “Sí, esperamos lo mejor. Tengo buenas piernas, mantengo la mente en su lugar, trato de ser fácil y sin prisas. Ya no hay nada en el libro, así que tenemos que ser inteligentes y listos, y veremos cómo va”.

ciclismonoticias Le preguntó al piloto mexicano sobre su paso por Canadá hasta el momento y si encontró algo sorprendente en sus dos carreras hasta el momento en Montreal.

“¿Qué puedo decir? Hay muchas cosas, pero para mí es bastante nuevo correr en circuitos como este. Lo hice hace muchos años y ahora volver así es súper especial”.

“Y la gente, un poco diferente a Europa; el ambiente y el estilo”.

Admitió que tenía muchas ganas de irse de vacaciones después de la carrera del próximo domingo. Pero primero tiene trabajo que hacer.