Iniciamos nuestra nueva serie de preguntas y respuestas para lectores con la oportunidad de plantear sus preguntas a nuestro equipo de pruebas de laboratorios.

Tengo una pregunta candente sobre Noticias de ciclismo ¿Serie de laboratorios? ¿Alguna vez te has preguntado qué bicicleta nos sorprendió más? ¿O qué pensamos realmente sobre las pruebas aerodinámicas en el túnel de viento?

Para dar inicio a nuestra nueva Pregunta CN serie, estamos abriendo el espacio para que nuestros lectores hagan todas y cada una de las preguntas a nuestro equipo de pruebas de Labs.

Nuestros escritores expertos en tecnología que han pasado los últimos dos años y medio probando docenas de bicicletas, cascos, ropa y más utilizando varios protocolos, desde pruebas aerodinámicas en túnel de viento hasta experimentos de resistencia a la rodadura, recopilando datos e ideas que no encontrará en ningún otro lugar.

Hemos respondido muchas de sus preguntas a lo largo del camino, pero ahora queremos dedicar una convocatoria abierta de preguntas y respuestas a cualquier cosa que haya querido saber o preguntarnos, con espacio para que nuestro equipo le brinde respuestas profundas, detalladas y expertas.

Ninguna pregunta es demasiado grande o pequeña, y puede hacer tantas preguntas como desee sobre cualquier tema que tenga que ver con los laboratorios y las pruebas. Seleccionaremos una selección para presentarla a nuestros expertos de Labs y tal vez guardemos algunas otras para pruebas o contenido futuros también; mire este espacio.

Absolutamente cualquiera puede dejar una pregunta y puede hacerlo en los comentarios a continuación, en nuestras cuentas de redes sociales o enviándonos un correo electrónico a compromiso@My Bike.com . Sin embargo, las respuestas más importantes serán solo para nuestros suscriptores, así que asegúrese de registrarse para ver las respuestas la próxima semana. (Si se responde su pregunta, haremos todo lo posible para hacérselo saber).

Piense en sus preguntas más importantes y mejores para plantearlas a nuestro equipo y vuelva la próxima semana mientras levantamos la tapa sobre Labs y todo lo que desea saber.

Además, mire este espacio para obtener más información interesante. Pregunta CN Preguntas y respuestas con algunas caras conocidas y famosas.

Si se responde a su pregunta, podremos utilizar su nombre de usuario o nombre en un artículo. Por favor indica si lo haces quieres que hagamos esto.





¿Nuevo en CN Labs?

Si no ha leído ninguno de nuestros informes de Labs antes, aquí tiene algunos para comenzar y, con suerte, inspirará algunas preguntas.

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El equipo de laboratorios

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