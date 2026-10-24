El Rapha Core Waterproof siempre ha sido un contendiente líder, y la última versión Core III tiene actualizaciones dignas y ahora tiene el mejor precio de todos los tiempos.

La chaqueta impermeable Rapha Core ocupa el mejor lugar económico en nuestra guía de compra de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. Hemos defendido la Core Rain Jacket desde su debut en 2017, y Rapha continúa perfeccionando el diseño, primero con la actualización Core II y ahora con el último Core III.

Si bien todavía tenemos que poner a prueba el Rapha Core III, leer la lista de especificaciones de Rapha ciertamente parece una mejora con respecto a sus impresionantes predecesores, al tiempo que mantiene un precio asequible.

Un precio que actualmente es aún mejor en Sigma Sports Sale.

Ahora mismo el Rapha Core Rain Jacket III tiene un descuento de £ 119desde sus £ 140 habituales, una reducción del 15%.

Aunque nuestro exclusivo código de descuento adicional del 10% de descuento en Sigma Sports Sale no se aplica aquí, todavía hay muchas otras ofertas, por lo que vale la pena señalarlo, especialmente si está buscando ropa de ciclismo de invierno.

El Rapha Core Rain III tiene tres colores disponibles: naranja, azul marino y negro, y todas las opciones de tallas desde S-XXL.

Sigma Sports también ofrece envío gratuito para pedidos superiores a £ 50 y para ahorrar un 10 % en los artículos aplicables de la oferta, utilice el código CICLISMONOTICIASEXTRA10 al finalizar la compra.

También es más barato en Tisopor solo £ 112, pero solo en Fresh Green y con un tamaño muy limitado.

La mejor chaqueta impermeable económica. Ahorre 15% (£21) Chaqueta impermeable Rapha Core III: era £140 ahora £ 119 en Sigma Deportes AHORRE 15% La chaqueta impermeable Rapha Core es mucho más que una oferta económica y siempre ha impresionado a nuestros expertos en pruebas en cuanto a protección contra la lluvia. Su última versión supera a sus hermanos mayores con actualizaciones clave para mejorar el rendimiento. Lo más destacado es una membrana Pertex de 2,5 capas, pero la cremallera bidireccional y los ajustes de ajuste también son mejoras dignas. Lea nuestro completo Revisión de la chaqueta impermeable Rapha Core.

La protección contra la intemperie es el trabajo principal de cualquier chaqueta impermeable, y Rapha afirma haber mejorado el Core III al cambiar el nailon de 2,5 capas patentado del modelo anterior por un tejido Pertex de 2,5 capas con costuras completamente selladas. Según Rapha, esta mejora textil ofrece un equilibrio superior entre defensa impermeable, transpirabilidad y durabilidad a largo plazo sobre la bicicleta.

Siempre vale la pena tener una cremallera bidireccional, aunque vale un poco, ya que hace que sea mucho más fácil meter la mano en los bolsillos del maillot o descargar el calor rápidamente en las subidas sin tener que abrir la cremallera de la parte superior. El Core III ahora tiene una cremallera AquaGuard de dos direcciones y, en nuestra opinión, una adición bienvenida a la cremallera unidireccional del Core II.

Otros ajustes dignos de mención vienen en el ajuste, y Rapha afirma haber recortado ligeramente alrededor del torso y los hombros para reducir el exceso de tela ondeando mientras mantiene suficiente elasticidad y espacio para el aislamiento de la capa intermedia (como una camiseta o una capa base térmica).

Aunque esta oferta de Rapha tiene su sede en el Reino Unido, Rapha EE. UU. tiene todos los colores disponibles y si buscas un color específico entre las siete opciones disponibles. Sin embargo, su precio completo es de $190.

Como se trata de una oferta exclusiva para el Reino Unido, nuestro práctico verificador de precios a continuación mostrará los precios de la chaqueta Rapha Core de otros minoristas relevantes para su ubicación y moneda.