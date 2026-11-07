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El calendario de ciclocross 2026/2027 ya está en marcha, y la campaña de invierno se acelerará a fondo el viernes 27 de noviembre de 2026, con la primera ronda de la principal Copa del Mundo de ciclocross UCI en Ostrava, Chequia.

La temporada culmina con el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI 2027 que tendrá lugar del viernes 29 de enero al domingo 31 de enero de 2027.

Antes de pasar a la acción de la Copa del Mundo, tenemos mucha acción para disfrutar, incluido el Campeonato Europeo de ciclocross este fin de semana, del 7 al 8 de noviembre, y el Campeonato Panamericano de ciclocross el 7 de noviembre.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

La única forma de garantizar una visualización ininterrumpida desde cualquier lugar es utilizar una VPN. Le permite transmitir su cobertura ciclista habitual desde cualquier lugar mientras mantiene su conexión en línea segura y privada.

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Con nombres estelares como el ocho veces campeón mundial de CX, Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Tom Pidcock, que probablemente aparecerán en algún momento del calendario completo de la Copa Mundial de CX de 12 rondas, ahora es el momento ideal para bloquear sus arreglos de transmisión de ciclocross.

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Calendario de la Copa del Mundo de ciclocross UCI 2026/27

Cómo ver ciclocross en el Reino Unido

TNT Sports y HBO Max son el hogar del ciclismo en el Reino Unido y cuentan con otra excelente programación de transmisiones para la campaña de ciclocross 2026/27. Los suscriptores pueden ver todas las batallas de la Copa Mundial y los Campeonatos Mundiales de la UCI, junto con la acción regular de los circuitos Superprestige, X2O Badkamers Trofee y Exact Cross.

El acceso a TNT Sports comienza en £ 25,99 al mes y TNT Sports más HBO Max comienza en £ 27,99. HBO Max también incluye algunas de las mejores series y películas además de la cobertura deportiva en vivo.

Cómo ver ciclocross en EE. UU.

Seguir la temporada de ciclocross desde EE. UU. puede estar un poco fragmentado, con los derechos en vivo divididos en gran medida entre FloBikes y HBO Max.

El centro ciclista dedicado FloBikes ofrece una buena porción de acción de primer nivel, incluidas rondas selectas de la Copa del Mundo. Sin embargo, los horarios de transmisión pueden fluctuar y no siempre cubren todo el calendario, por lo que es aconsejable monitorear de cerca sus próximos listados. La membresía cuesta $ 39,99 mensualmente o $ 155,88 por un pase anual.

HBO Max posee una parte importante de los derechos de transmisión en EE. UU. durante el calendario de invierno. Para acceder a la transmisión de deportes en vivo, necesitará al menos el nivel Estándar sin publicidad, que cuesta $ 18,49 por mes.

Para una visualización gratuita ocasional, el canal oficial de YouTube de la UCI transmite ocasionalmente carreras seleccionadas en vivo, aunque esas transmisiones están estrictamente bloqueadas geográficamente en regiones donde una emisora ​​nacional tiene derechos de distribución exclusivos.

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