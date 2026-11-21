El múltiples veces ganador del Grand Tour y actual campeón europeo de TT liderará NSN Cycling con un contrato de un año

Después de meses de especulaciones, Primož Roglič continuará su carrera hasta 2027, después de haber firmado con el NSN Cycling Team con un contrato de un año.

El piloto de 37 años parecía encaminarse a retirarse después de que su etapa con Red Bull-Bora-Hansgrohe llegara a su fin, a pesar de ser el actual campeón europeo de contrarreloj y haber terminado segundo en la Vuelta a España en septiembre, pero con NSN encontró un lugar para el capítulo final de su histórica carrera.

Roglič, cinco veces ganador del Gran Tour, formará parte de las ambiciones de clasificación general del equipo suizo WorldTour, junto con sus nuevos fichajes para 2027, Richard Carapaz y Lennert Van Eetvelt.

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“Siempre me gustan los desafíos. Por eso estoy aquí, para afrontarlos juntos y ver qué nos depara el futuro”, dijo Roglič en el sitio web del equipo.

“Me tomó algo de tiempo descubrir cómo hacer un capítulo en mi vida en el que esté en paz, pero la respuesta es realmente simple con el nombre del equipo: Never Say Never. Se siente como la conexión perfecta.

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“Todavía creo que tengo trabajo por hacer, tanto en las carreras como conmigo mismo. Tengo el impulso y también la actitud no sólo para competir, sino también para lograr cosas”.

Diez años después de su primera temporada WorldTour con LottoNL-Jumbo, el ex saltador de esquí Roglič llegará a NSN como el ciclista con más victorias entre los profesionales masculinos activos con 93, solo por detrás de su compatriota esloveno Tadej Pogačar.

Ahora que tiene más de 30 años, ha corrido en calendarios limitados en las últimas temporadas, pero aún puede mejorar su desempeño para la gran ocasión en los Grandes Vueltas, terminando segundo en la Vuelta más reciente, octavo en el Tour de Francia del año pasado y ganando su cuarto título de la Vuelta en 2024.

Encantados de incorporar el talento de uno de los mejores corredores de la era moderna, NSN reveló su nuevo fichaje estrella con una publicación en las redes sociales de Roglič siguiendo a NSN en Instagram.

“Dar la bienvenida a Primož Roglič al equipo ciclista NSN es un momento muy emocionante para nuestra organización. Desde el primer momento que hablamos, fue evidente que Primož todavía tiene mucha pasión por el deporte y el deseo de ser lo mejor que pueda. Fue una decisión fácil de tomar”, dijo el director general de NSN, Kjell Carlström.

“Primož es uno de los corredores más destacados de su generación. Sus logros hablan por sí solos, y la oportunidad de incorporar a nuestro equipo a alguien con su experiencia, calidad y mentalidad ganadora es algo de lo que estamos increíblemente orgullosos.

“Este fichaje refleja la ambición que tenemos para el futuro. Queremos competir al más alto nivel, luchar por resultados importantes y seguir construyendo un equipo capaz de lograr grandes cosas. Estamos seguros de que Primož puede desempeñar un papel importante en ese viaje y esperamos verlo correr con los colores de NSN”.