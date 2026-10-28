Estas son las mejores opciones si no quieres usar Zwift, sus ventajas y desventajas

Zwift es la principal aplicación de ciclismo en interiores y cuenta con más de un millón de usuarios activos. Esa gran base de usuarios garantiza que sea fácil encontrar otros corredores en la aplicación para competir o competir.

Hay una ventaja en el tamaño si buscas interacción social con otros usuarios durante tu entrenamiento en interiores. Es casi seguro que cada vez que inicies sesión para correr o montar en bicicleta, también habrá cientos, si no miles, de otros ciclistas en línea.

Sin embargo, existen muchas otras plataformas que admiten carreras y entrenamientos estructurados. Proporcionan diferentes grados y tipos de inmersión en un mundo interior, desde secuencias de vídeo del mundo real hasta gráficos e indicaciones de entrenamiento estructurados.

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Es la semana del ciclismo indoor en ciclismonoticiasy hemos reunido las principales alternativas a Zwift. Si estás buscando algo diferente, o tal vez simplemente un cambio de escenario, hay mucho que explorar para que tu paseo en bicicleta o tu entrenamiento siga siendo divertido y fresco.

Rouvy





Rouvy superpone ciclistas y objetos virtuales en vídeos del mundo real.

Ventajas: Video del mundo real, cargue y mejore sus propias rutas, compatible con hardware Zwift, puede pausar la suscripción

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La escena de las aplicaciones de ciclismo indoor está evolucionando, entonces, ¿qué opciones existen actualmente? ¿Desafían el dominio de Zwift?



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Zwift vs Rouvy: ¿Cómo se comparan las dos plataformas interiores?

Contras: Base de usuarios dispersa

Precio: £17,99 / $19,99 al mes o £159,99 / $179,99 al año (basado en una suscripción anual) *Actualmente con descuento.

Rouvy utiliza videos del mundo real y le agrega objetos para mejorar el entorno del viaje. Hay más de 160.000 kilómetros de vídeos de carreteras en la plataforma desde lugares de todo el mundo.

Si una experiencia de conducción virtual no le ayuda mucho, Rouvy será una plataforma que puede considerar probar.

Hay una gran biblioteca de carreteras en la aplicación, además puedes subir tu propio vídeo y agregarle extras también, aunque la gran biblioteca de rutas puede generar una base de usuarios dispersa.

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Rouvy es propiedad de Zwift y ahora funciona con Zwift Cog and Click y comparte algunos datos de viaje.

Hay una gran base de usuarios y un programa de carreras y atracciones, incluidos eventos dirigidos por los mejores profesionales. La base de video le permite recorrer caminos reales por interés o para prepararse para eventos. Rouvy ofrece suscripciones multiusuario y puede pausar su suscripción hasta por 180 días al año.

Mi silbido





MyWhoosh te permite viajar gratis en sus mundos virtuales

Ventajas: Gratis, premios en efectivo en la Sunday Race League

Contras: Generalmente menos usuarios, número limitado de mundos disponibles para los usuarios.

Precio: Gratis

MyWhoosh ofrece una aplicación de ciclismo indoor de uso gratuito con una variada gama de mundos para recorrer. Si está buscando ahorrar algo de dinero, ¡una plataforma de uso completamente gratuito es una opción atractiva!

Hay más de 1159 km de carreteras repartidas en cinco mundos y 54 rutas, además puedes elegir entre más de 700 entrenamientos y 39 planes de entrenamiento, todo ello de forma gratuita.

Sin embargo, algunos de los mundos MyWhoosh solo están disponibles en días específicos, por lo que estás limitado en cuanto a dónde puedes viajar en un día específico y es posible que no puedas volver a recorrer una ruta específica cuando lo desees.

La base de usuarios más pequeña significa que es más difícil encontrar otros usuarios con quienes viajar con o en contra en algunos mundos. No se siente tan “ocupado” como Zwift, pero si tu prioridad es entrenar y andar en bicicleta, eso no es un problema.

MyWhoosh tiene una liga de carreras electrónicas popular y competitiva llamada Sunday Race Club que ofrece grandes cantidades de premios en metálico, nada mal para una plataforma gratuita. Si está interesado en las carreras electrónicas de alto nivel, valdrá la pena echarle un vistazo a MyWhoosh.

aplicación wahoo





La aplicación Wahoo incorpora el vídeo de la carrera The Sufferfest

Ventajas: Integrado con computadoras Gen 3 Wahoo Elemnt, amplia biblioteca de ejercicios, que no se limita solo al ciclismo, entrenamientos personalizados según tu entrenamiento.

Contras: Interactividad limitada, ventas adicionales

Precio: Base: Gratis / Core desde £4,99 / $4,99 al mes / Pro desde £14,99 / $17,99 al mes.

La aplicación Wahoo ahora ofrece tres niveles, desde grabación y análisis de recorridos básicos gratuitos para ciclocomputadores Wahoo Elemnt Gen 3 hasta contenido pago con análisis más detallados, sugerencias de entrenamiento, planes de entrenamiento y videos, incluido el contenido de The Sufferfest, y está diseñada para trabajar en estrecha colaboración con los entrenadores de Wahoo también, aunque otros son compatibles.

Wahoo cubre otros deportes, yoga y entrenamiento mental, saliendo de la burbuja del ciclismo, aunque hay poca interacción social y la aplicación en sí no es interactiva, sino que se centra en contenido de vídeo sobre paseos. Tiende a intentar venderte a niveles más altos cuando lo usas, lo que puede resultar tedioso.

Systm se basa en planes de entrenamiento estructurados y crea planes para usted en función de sus objetivos. Si el establecimiento de objetivos y el entrenamiento estructurado son para usted, Systm puede ser una muy buena opción.

EntrenadorCarretera





TrainerRoad analiza el rendimiento en siete dimensiones para adaptar su programa de entrenamiento

Ventajas: Análisis sofisticado, planes de entrenamiento estructurados, entrenamientos basados ​​en comentarios.

Contras: Interfaz de usuario más básica

Precio: Desde $17,45 por mes (basado en una suscripción anual)

TrainerRoad ofrece formación basada en objetivos. Analiza tu rendimiento ciclista en siete dimensiones, por lo que proporciona una vista detallada de tu progresión.

También se adapta, por lo que sus sugerencias de entrenamiento futuro están determinadas por tu rendimiento anterior, y su programación se adaptará a tu disponibilidad para entrenar. Existe una gran base de conocimientos de apoyo.

Puedes establecer un objetivo futuro, como una carrera o un evento, y la plataforma creará un plan de entrenamiento para ti. Es como tu propio entrenador personal.

Sin embargo, la interfaz de usuario es más sencilla; puedes realizar sus entrenamientos en Zwift si quieres una interfaz más inmersiva y estás suscrito a ambas aplicaciones.

Si solo desea subirse a un entrenador y seguir una sesión estructurada de calidad en su teléfono, computadora portátil o tableta, y no necesita un recorrido virtual para mantenerse concentrado, TrainerRoad será para usted; la atención se centra en la formación y los datos.

Picos de entrenamiento





TrainingPeaks Virtual proporciona una interfaz visual para sus planes de formación

Ventajas: Análisis detallado del rendimiento, mundo virtual para montar.

Contras: Los planes de capacitación tienen costos adicionales y una interfaz de usuario menos sofisticada que Zwift

Precio: Desde $11,25 al mes para deportistas (basado en una suscripción anual); Prueba gratuita de 14 días.

TrainingPeaks ofrece análisis detallado del rendimiento y seguimiento del estado físico, así como la opción de pagar más por un entrenador humano. A menudo, tanto los atletas como los entrenadores la consideran la plataforma de entrenamiento de referencia.

Hay una gran biblioteca de planes de formación, aunque sólo están incluidos en el paquete premium; También puedes conectarte a una amplia gama de dispositivos y dispositivos portátiles.

TrainingPeaks Virtual también proporciona una experiencia de formación más completa, permitiéndole llevar a cabo su formación en un mundo virtual; también puede modelar cursos en carreteras del mundo real para adaptar su formación. TP Virtual está incluido en un paquete premium, por lo que no tienes que pagar ningún extra.

FulGaz





FulGaz es otra aplicación basada en contenidos de vídeo del mundo real

Ventajas: Se ofrecen más de 2000 atracciones del mundo real, imágenes filmadas por personas reales.

Contras: Menos usuarios.

Precio: Desde $10,50 por mes (basado en una suscripción anual), prueba gratuita de 14 días.

En realidad, FulGaz es propiedad de Zwift, a través de Rouvy. Sin embargo, continúa funcionando como una aplicación separada y Zwift dice que no hay planes de migrar a sus usuarios a Zwift o Rouvy.

Al igual que Rouvy, FulGaz trata sobre la conducción en el mundo real, así que si eres tú, échale un vistazo. Hay más de 2000 rutas del mundo real filmadas por ciclistas para disfrutar, y la aplicación aún ofrece programas de carreras y entrenamiento.

Tiene una base de vídeo del mundo real similar a la de Rouvy, aunque es probable que siga siendo una plataforma con una base de usuarios más limitada que su matriz.

Aplicación Pelotón





Puedes seguir los entrenamientos dirigidos por un instructor de Peloton en tu propio equipo con la aplicación

Ventajas: Los videos de ejercicios son en vivo y bajo demanda; no necesita hardware Peloton

Contras: Acceso limitado al nivel base, pocas métricas de rendimiento

Precio: Desde £10,75 $12,99 al mes (basado en una suscripción anual); £ 24,08 / $ 28,99 por mes para Peloton App+

Puede que Peloton sea mejor conocido por su bicicleta, pero también ofrece su aplicación sin hardware, por lo que puedes unirte a sus entrenamientos en tu propio equipo y, con una variedad de actividades cubiertas, no estás limitado al ciclismo en interiores.

Es una aplicación escalonada, con un límite de solo tres entrenamientos de ciclismo por mes en el nivel básico, aunque App+ te da acceso a todo. También hay métricas de rendimiento limitadas para los ciclistas que no utilizan la Peloton Bike.

Peloton se centra en entrenamientos más cortos y dinámicos al estilo de una clase de spinning, lo que lo convierte en una buena opción si quieres algo un poco más relajado y atractivo.

Aplicaciones de marcas de entrenadores





La aplicación Elite incluye vídeo de carrera real.

Ventajas: Puede ser de uso gratuito; Funciona con las zapatillas de la marca.

Contras: Aplicaciones especializadas para usuarios de formadores, base de usuarios limitada, funcionalidad limitada en algunos casos

Precio: Varía

Varios fabricantes de entrenadores ofrecen sus propias aplicaciones que pueden usarse con sus entrenadores. La aplicación Tacx, por ejemplo, solo funciona eficazmente con entrenadores Tacx, pero proporciona videos del mundo real, aunque es necesario pagar una suscripción para paseos en grupo y de mayor definición. Naturalmente, dado que Tacx es propiedad de Garmin, se integra bien con Garmin Connect.

Elite también tiene una aplicación, pero nuevamente está ligada a sus entrenadores. Su aplicación My E-Training ofrece planes de formación y una pequeña videoteca y cuesta 20,99 € al año. También existe la opción de cargar y realizar tus propios recorridos.