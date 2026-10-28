Estas son las mejores opciones si no quieres usar Zwift, sus ventajas y desventajas


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Zwift es la principal aplicación de ciclismo en interiores y cuenta con más de un millón de usuarios activos. Esa gran base de usuarios garantiza que sea fácil encontrar otros corredores en la aplicación para competir o competir.

Hay una ventaja en el tamaño si buscas interacción social con otros usuarios durante tu entrenamiento en interiores. Es casi seguro que cada vez que inicies sesión para correr o montar en bicicleta, también habrá cientos, si no miles, de otros ciclistas en línea.

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Mira el vídeo completo aquí:


Rouvy

Rouvy superpone ciclistas y objetos virtuales en vídeos del mundo real.


Un ciclista que inicia sesión en la aplicación MyWhoosh

MyWhoosh te permite viajar gratis en sus mundos virtuales


Jinetes subiendo una colina con el software de entrenamiento Wahoo

La aplicación Wahoo incorpora el vídeo de la carrera The Sufferfest


Selección de prueba de rampa TrainerRoad

TrainerRoad analiza el rendimiento en siete dimensiones para adaptar su programa de entrenamiento


Captura de pantalla virtual de TrainingPeaks

TrainingPeaks Virtual proporciona una interfaz visual para sus planes de formación


Captura de pantalla de Fulgaz

FulGaz es otra aplicación basada en contenidos de vídeo del mundo real


Aplicación Pelotón

Puedes seguir los entrenamientos dirigidos por un instructor de Peloton en tu propio equipo con la aplicación


Vídeo de la aplicación Elite

La aplicación Elite incluye vídeo de carrera real.