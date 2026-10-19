El final en la cima de una montaña en el difícil Col du Portet podría ser una etapa clave de la carrera

Parece que el Tour de Francia 2027 tendrá su mayor enfrentamiento de montaña en los Pirineos el próximo año, con un final en la cima del notoriamente difícil Col du Portet, uno de los favoritos para culminar lo que bien podría ser la etapa de escalada más difícil de la carrera.

Descrito en 2021 por Tadej Pogačar como una “historia sin fin”, según La Nueva República de los Pirineos, Esta vez, el Col du Portet podría estar precedido por dos ascensiones Hors Catégorie históricamente famosas, el Tourmalet y el Aubisque, lo que la convierte en una etapa tremendamente difícil.

Se informa ampliamente que el Tour 2027 verá a los Pirineos reemplazando a los Alpes en 2026 como el escenario para los principales desafíos de escalada del próximo julio, siendo las etapas 18 y 19 probablemente las fechas clave en la cordillera más meridional del país.

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Otros rumores sobre los principales picos de la carrera de 2027 incluyen un ascenso al paso de montaña pavimentado más alto del Jura, Le Grand Colombier, como inauguración de las etapas de escalada del Tour al final de la primera semana.

A esto probablemente podrían seguirle dos etapas con fuertes vínculos históricos con triunfos memorables del ciclismo francés, el circuito del Mundial en Sallanches, donde Bernard Hinault destruyó el campo en el camino hacia su primer maillot arcoíris en 1980, y el final en la cumbre en el Macizo Central en Mende, escenario de la mayor victoria de etapa del Tour de Laurent Jalabert en 1995.

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Sin embargo, a medida que se acerca la fecha de publicación de la ruta el jueves 22 de octubre en París, los rumores de montaña más llamativos son la posible inclusión del Col du Portet. Menos famoso que el Tourmalet o el Aubisque, pero también clasificado como Hors Categorie, las pistas brutalmente irregulares del Portet aparecieron por primera vez en el Tour 2018. Ese año, fue el final de una de las etapas de montaña más cortas del Tour (sólo 65 km de longitud) lo que vio a Nairo Quintana conseguir su última victoria en la carrera.

Luego, el Tour regresó a Col du Portet en 2021, cuando el máximo favorito de vez en cuando, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), ganó la etapa por delante de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y al mismo tiempo consolidó aún más su considerable ventaja general. Dado que es muy probable que Pogačar busque luchar por un sexto Tour récord en 2027, las probabilidades de repetir la batalla el próximo verano con el danés en el mismo ascenso de 16,2 kilómetros, con muchos segmentos por encima del 9%, no son pequeñas.





Aunque provisionalmente se indica que la fecha de la posible ascensión al Col du Portet será la etapa 18, también se espera otra jornada de carrera en los Pirineos 24 horas después.

Pero a diferencia de la etapa 18, aún no se ha filtrado información sobre posibles subidas para la etapa 19. Sin embargo, parece probable que la etapa tenga lugar en el extremo occidental de la cordillera, antes del regreso a París el último fin de semana.

En general, según lo informado por Velowireel sitio web especializado en noticias de publicación previa al recorrido del Tour de Francia, la primera semana de la carrera parece mucho más fácil que en 2026. Este julio, los Pirineos aparecieron, aunque brevemente, en la etapa 3, y luego nuevamente en un formato mucho más completo a través del Tourmalet hasta Gavarnie-Gèdre en la etapa 6.

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El próximo verano, tras el traslado desde Cardiff tras tres etapas en Gran Bretaña y una larga caminata por el norte de Francia, el primer final en cumbre podría ser en la etapa 9 en Le Grand Colombier. Otra subida muy irregular con tramos al 20% en algunos lugares, la última ascensión de la HC en el Jura en 2023 vio a Vingegaard y Pogačar mantener su punto muerto en la cima de la general.

Hubo siete etapas en los Alpes en 2026, y se esperan muchas menos en 2027, pero las pocas oportunidades que habrá probablemente serán memorables de todos modos. Después de un día de descanso en los Alpes del norte, se espera que las carreras se reanuden en la etapa 10 con una visita al famoso circuito del Campeonato Mundial en Sallanches.

El principal desafío del circuito, la Côte de Domancy, es al mismo tiempo el lugar donde Hinault ganó uno de los Mundiales más duros de la historia en 1980, y también un avance para el Campeonato Mundial de 2027, con dos momentos destacados siendo la carrera de élite masculina en ruta que tendrá lugar en el mismo circuito el próximo 28 de agosto y el evento femenino equivalente una semana después.

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Se esperan importantes finales alpinos en la etapa 11 y posiblemente en la etapa 12, y Le Dauphiné Libéré informa que el primer día podría terminar en el Col de Samoëns 1600. Parte de la misma cordillera del Grand Massif que contiene el mucho más conocido Col de Joux Plane, la subida de Samoëns tiene una longitud relativamente benigna de 11 kilómetros y sus 900 metros de ascenso son relativamente estables.

Lo mismo ocurre con la gran subida final prevista para el día siguiente, el Col des Saisies, de 14,6 o 15,2 km de longitud dependiendo de la carretera de acceso, pero con una pendiente que nunca supera el 8%.

Utilizado a menudo en las primeras partes de las etapas alpinas, como en 2023, cuando la carrera terminó cruzando el mucho más difícil Col de la Loze, 2027 podría ser el primer final en cumbre en Saisies. Sin embargo, sus pendientes más fáciles asegurarán una vez más que los Pirineos sigan siendo las etapas cruciales de la carrera.

Antes de que llegue el Tour, sin embargo, habrá tiempo para una etapa muy difícil por el Macizo Central, con 4.500 metros de desnivel, según ici.fr y Velowire. Se dice que terminará en el aeródromo de Mende, que ha sido escenario de algunas victorias memorables de versátiles especialistas en escapadas como Steve Cummings y Michael Matthews en los últimos años.

Pero el día más memorable de Mende en la general del Tour sigue siendo 1995, cuando Laurent Jalabert y el equipo de la ONCE prácticamente derrotaron a Miguel Indurain camino a su quinta victoria general, que igualaba el récord. 32 años después, queda por ver si Tadej Pogačar está camino de lograr su sexto éxito de todos los tiempos y si alguien está en condiciones de detenerlo.