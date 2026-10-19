El final en la cima de una montaña en el difícil Col du Portet podría ser una etapa clave de la carrera

Parece que el Tour de Francia 2027 tendrá su mayor enfrentamiento de montaña en los Pirineos el próximo año, con un final en la cima del notoriamente difícil Col du Portet, uno de los favoritos para culminar lo que bien podría ser la etapa de escalada más difícil de la carrera.

Descrito en 2021 por Tadej Pogačar como una “historia sin fin”, según La Nueva República de los Pirineos, Esta vez, el Col du Portet podría estar precedido por dos ascensiones Hors Catégorie históricamente famosas, el Tourmalet y el Aubisque, lo que la convierte en una etapa tremendamente difícil.

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SAINT-LARY-SOULAN COL DU PORTET, FRANCIA - 14 DE JULIO: Richard Carapaz de Ecuador y Team INEOS Grenadiers, Tadej Poga&#269;ar de Eslovenia y UAE-Team Emirates Yellow Leader Jersey &amp; Jonas Vingegaard de Dinamarca y el equipo Jumbo-Visma White Best Young Rider Jersey en la escapada en Col du Portet (2215 m) durante el 108.o Tour de Francia 2021, etapa 17, una etapa de 178,4 km desde Muret hasta Saint-Lary-Soulan Col du Portet 2215 m / Paisaje / Aficionados / Público / Montañas / @LeTour / #TDF2021 / el 14 de julio, 2021 en Saint-Lary-Soulan Col du Portet, Francia. (Foto de Tim de Waele/Getty Images)


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