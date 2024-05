El galés supera a Martínez y se coloca segundo en la general mientras Ineos Grenadiers toma la delantera en la clasificación por equipos

Geraint Thomas realizó una agresiva contrarreloj de la etapa 14 del Giro de Italia, asumiendo riesgos en algunas curvas del recorrido de 31,2 km del lago de Garda, pero su actuación cargada de adrenalina dio sus frutos y anuló la decepción de la prueba contrarreloj de la semana pasada en Perugia.

Thomas terminó cuarto en la etapa, 1:14 menos que su compañero de equipo en Ineos Grenadiers, Filippo Ganna, que ganó la etapa. Maglia rosa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) fue segundo en la etapa a 45 segundos de Thomas, mientras que otro corredor del Ineos, Thymen Aresnsman, fue tercero a 1:06.

El piloto estadounidense Magnus Sheffield parecía estar entre los tres primeros, pero se salió a gran velocidad en una curva tardía y terminó 12º. Como resultado de un día exitoso, Ineos Grenadiers tomó el control de la clasificación por equipos del Decathlon AG2R La Mondiale.

Cuando Thomas se detuvo para hablar de su paseo a la sombra de los árboles con vistas al lago de Garda, un teléfono móvil mostró la nueva clasificación general y confirmó que también había superado a Dani Martínez (Bora-Hansgrohe) para situarse segundo en la general y ahora aventaja al colombiano por 15. segundos.

Ahora se encuentra a 3:41 del dominante Pogačar antes de la etapa reina del domingo a través de los Alpes hasta Livigno, pero es el primero de los simples mortales.

“Es bastante bueno… Es decente hasta ahora”, dijo Thomas sobre su contrarreloj y su desempeño en el Giro de Italia después de ver que había superado a Martínez.

“Así que ahora viene una gran, gran semana”.

Thomas estaba decidido a correr una carrera muy diferente a la etapa 7 en Perugia, donde terminó décimo, perdiendo 1:59 ante Pogačar. Como resultado, tomó riesgos en el circuito, en gran parte llano pero sinuoso, entre Castiglione delle Stiviere y Desenzano del Garda.

“Quería ser más agresivo y simplemente lo ataqué”, dijo aunque admitió que casi se excedió al principio de la etapa.

“Lo ataqué demasiado, porque en la curva de izquierdas, después de aproximadamente un kilómetro y medio, casi me pasé. Eso al menos me subió la adrenalina.

“Hubo otra curva en la que casi me pasé también. Y en otra entré demasiado caliente. Fue un poco rápido, no necesariamente tuve el control todo el tiempo, lo cual no es bueno…”

Thomas admitió que su actuación no fue perfecta, pero se fue profundo, sufrió y aguantó en el último tercio de la etapa.

“Simplemente empezar como me sentí fue bastante bueno. Simplemente sentí que me faltaba un poco cuando faltaban 10 kilómetros para el final”, admitió.

“Fue la parte más rápida, pero sentí que perdí un poco el control allí y solo estaba tratando de regresar a casa. Pero fue difícil. No sentí que aguantara del todo, pero ciertamente fue mucho mejor que el último.”

Thomas se enorgulleció de haber superado a Martínez. Admitió que Pogačar está en otro nivel, pero se mostró optimista porque el domingo comienzan las altas montañas.

“Es simplemente Tadej, definitivamente es Tadej. Todos lo sabemos, pero hay que seguir intentándolo, eso es todo lo que podemos hacer”, dijo. “Ahora veremos cómo va la próxima semana”.

